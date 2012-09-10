Взрыв около центрального рынка Владикавказа
В Северной Осетии почтили память погибших в теракте у центрального рынка
Родственники погибших у центрального рынка Владикавказа посетили сегодня, 10 сентября, место трагедии. В память о родных возложены букеты цветов на том месте, где в сентябре 2010 года прогремел взрыв, передает корреспондент ИА REGNUM. "Ровно два года прошло с того страшного сентябрьского дня, но...
10 сентября 2012
Глава Северной Осетии обратился с посланием к парламенту
Во Владикавказе состоялось заключительное в этом году заседание парламента Северной Осетии. С посланием к депутатам и народу республики обратился руководитель региона Таймураз Мамсуров, сообщает 30 декабря корреспондент ИА REGNUM. В своем послании глава республики подвел итоги уходящего года. Он...
30 декабря 2008
Глава Северной Осетии: Население и руководство республики возлагают большие надежды на милицию
Комплекс первоочередных мероприятий, направленных на стабилизацию обстановки в Северной Осетии обсужден главой республики с вновь назначенным министром внутренних дел. Таймураз Мамсуров и генерал-майор милиции Артур Ахметанов рассмотрели вопросы эффективности деятельности органов МВД по...
18 декабря 2008
Новый глава МВД Северной Осетии представлен парламенту республики
Депутатам парламента Северной Осетии 15 декабря представлен новый глава МВД республики генерал-майор Артур Ахметханов, который сменил на этом посту генерал-лейтенанта Сергея Аренина. Спикер, представляяя нового министра внутренних дел, отметила высокие профессиональные качества кандидата, ранее...
15 декабря 2008
Пострадавшие во владикавказском теракте получат помощь от профсоюзов
Объединение профсоюзов Северной Осетии приняло решение оказать материальную помощь пострадавшим 6 ноября 2008 года в результате теракта в столице республики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила сегодня, 11 декабря, председатель Совета профсоюзов Римма Гутиева. "Организации наши единогласно...
11 декабря 2008
Следствие верит в скорейшее раскрытие громких преступлений во Владикавказе
Председатель Следственного комитета при прокуратуре РФ Александр Бастрыкин провел совещание на Северном Кавказе с руководителями и со следователями Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Южному федеральному округу, на котором были рассмотрены и...
9 декабря 2008
Ход расследования теракта во Владикавказе не известен даже пострадавшим
В Северной Осетии ведется работа по раскрытию террористического акта, произошедшего 6 ноября текущего года в столице республики. Правоохранительные органы ищут исполнителей и заказчиков преступления, родственники погибших готовятся к сорокадневным поминкам. По словам руководителя Следственного...
8 декабря 2008
По подозрении во взрыве маршрутки во Владикавказе задержан житель Назрани
3 декабря в 14:30 мск на окраине населенного пункта Чермен Пригородного района РСО-А на КПМ-105 "Черменский круг" сотрудники Центра по противодействию экстремизму, ОРБ №1 и ОМСН КМ ГУ МВД России по ЮФО в ходе реализации оперативной информации задержали 53-летнего неработающего жителя города Назрани...
5 декабря 2008
Северную Осетию посетил главный следователь России
Во Владикавказе побывал руководитель Следственного комитета при Прокуратуре РФ Александр Бастрыкин. Главный следователь страны провел совещание с сотрудниками Следственного управления по Северной Осетии, передает 3 декабря корреспондент ИА REGNUM. Совещание в североосетинской столице с участием...
3 декабря 2008
Жители Северной Осетии не чувствуют себя защищенными от посягательств преступников
Сотрудники МВД Северной Осетии несут службу в усиленном режиме. Под охрану взяты объекты жизнеобеспечения, лечебные учреждения, школы и рынки. Дополнительные меры безопасности приняты в связи с убийством мэра Владикавказа Виталия Караева, сообщает 1 декабря корреспондент ИА REGNUM. На улицах...
1 декабря 2008
У североосетинской милиции новый начальник
В Северной Осетии новый глава МВД. На эту должность назначен генерал-майор милиции Артур Ахметханов, ранее исполняющий обязанности руководителя МВД Республики Башкирия. На посту министра внутренних дел Северной Осетии он сменил генерал-лейтенанта Сергея Аренина, передает 1 декабря корреспондент ИА...
1 декабря 2008
Версии убийства главы Владикавказа в СМИ, у народа и следствия разнятся
Сегодня, 28 ноября, жители Владикавказа попрощались с мэром города. Виталий Караев, убитый два дня назад снайпером возле собственного дома, похоронен на Алее Славы в североосетинской столице, рядом с известными в республики людьми, передает корреспондент ИА REGNUM. Многие российские и зарубежные...
28 ноября 2008
Глава Северной Осетии потребовал усилить координацию действий органов государственной власти и силовых структур
Глава Северной Осетии 25 ноября провел внеочередное совместное заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба республики. В его работе приняли участие руководители органов власти и силовых структур, передает 26 ноября корреспондент ИА REGNUM. "Сегодня становится ясно, что те силы...
26 ноября 2008
Североосетинские власти наводят порядок в работе пассажирского транспорта
Террористический акт, произошедший 6 ноября текущего года в городе Владикавказе, вынудил навести порядок в работе маршрутных такси. В целях безопасности граждан глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров поставил должностным лицам задачу обеспечить в столице республики эффективную работу пассажирского...
20 ноября 2008
Хроника терактов в Северной Осетии: погибли 497 человек, более тысячи - ранены
За девять лет в Северной Осетии совершено 13 террористических актов. В них погибли и получили ранения различной степени тяжести сотни людей. По информации МВД республики, многие теракты были направлены против мирного населения, передает 19 ноября корреспондент ИА REGNUM. 19 марта 1999 года при...
19 ноября 2008
Расследование теракта в Северной Осетии продолжается
В Северной Осетии побывал глава Следственного комитета при Прокуратуре Российской Федерации Александр Бастрыкин. Целью его визита в республику стал контроль над всеми следственными мероприятиями по террористическому акту, совершенному в городе Владикавказе, сообщает 12 ноября корреспондент ИА...
12 ноября 2008
Следствие по теракту во Владикавказе продолжает работу по опознанию террористки
Глава СКП РФ Александр Бастрыкин считает, что для раскрытия теракта во Владикавказе уже через две недели есть хорошие перспективы. Такое заявление он сделал журналистам после оперативного совещания с правоохранительными органами Северной Осетии. В свою очередь заместитель генерального прокурора в...
11 ноября 2008
Юнус-бек Евкуров выступил за дружбу ингушей и осетин и против объединения с Чечней
Теракт, совершенный во Владикавказе 6 ноября, в результате которого погибли и пострадали люди, является провокацией, совершенной для того, чтобы поссорить ингушей и осетин, заявил пресс-конференции 10 ноября президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. "Смысл этого террористического акта заключается в том...
11 ноября 2008
Намечен круг подозреваемых в теракте во Владикавказе (Северная Осетия)
Круг подозреваемых в теракте во Владикавказе, когда в центре города 6 ноября взорвалось маршрутное такси, сузился до трех человек, сообщил во вторник руководитель Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин, передает радио "Маяк". "Есть все основания полагать, что мы знаем...
11 ноября 2008
В храмах Северного Кавказа зажгли свечи в память о погибших в теракте во Владикавказе
На Северном Кавказе во всех храмах прошли заупокойные богослужения по жертвам теракта во Владикавказе. Как сообщается на официальном сайте Русской Православной Церкви, по благословению архиепископа Ставропольского и Владикавказского Феофана во всех храмах Ставропольской епархии на территории...
10 ноября 2008