Катастрофа пассажирского Boeing-737 в Перми
В память о жертвах авиакатастрофы в Перми запустят в небо шары с письмами
В Перми почтут память погибших при крушении «Боинга-737». Мероприятие состоится 14 сентября возле мемориального комплекса, посвященного жертвам авиакатастрофы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии. На церемонии памяти родственники и близкие напишут на воздушных шарах личные...
11 сентября 2019
Эхо авиакатастрофы: обновлённый мемориальный комплекс и панихида в Перми
В Перми ранним утром 14 сентября прошла панихида по погибшим в результате крушения «Боинга 737−500». Родные и близкие собрались на месте крушения, где сейчас расположен мемориальный комплекс, сообщают местные СМИ. Стоит отметить, в конце лета 2018 года пермяки обращались к губернатору с просьбой...
14 сентября 2018
В Перми завершено расследование уголовного дела по факту крушения Boeing-737
Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации прекращено уголовное дело по факту крушения самолета Boeing-737-505 в г. Перми, в связи со смертью виновного лица - командира воздушного судна Родиона Медведева, обвиняемого по ч. 3...
18 марта 2014
Дело об авиакатастрофе в Перми до сих пор не завершено
Уголовное дело по факту крушения в Перми самолёта Boeing-737-500 до сих пор не завершено. Об этом 14 января на пресс-конференции заявил руководитель Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Дмитрий Путинцев, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Как отметил Путинцев...
14 января 2014
Турнир по самбо в Чувашии посвятят памяти самбистов, погибших в авиакатастрофе в Перми
С 6 по 8 сентября в Чебоксарах пройдет всероссийский юношеский турнир по самбо "Прерванный полет". Его посвятят памяти трагически погибших пять лет назад в авиакатастрофе в Перми представителей федерации самбо, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Победители соревнований получат право участия в финале...
6 сентября 2013
В Перми вспомнят погибших в авиакатастрофе "Боинг-737"
14 сентября в Перми пройдет ряд мероприятий памяти в связи с четвертой годовщиной авиакатастрофы пассажирского самолета "Боинг 737-500". Об этом 12 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Перми. 14 сентября состоится панихида в память о погибших у часовни-мемориала...
12 сентября 2012
В деле о пермской авиакатастрофе не нашли новых виновных
Главное Следственное управление Следственного комитета России прекратило уголовное дело по факту катастрофы самолета Boeing-737-505 в Перми, жертвами которой стали 82 пассажира и шесть членов экипажа. По информации издания "Коммерсантъ Прикамье. Пермь", дело вновь прекращено по п. 4. ч. 1 ст. 24...
11 июля 2012
На месте падения "Боинга-737" автостоянки никогда не будет: омбудсмен в Пермском крае
Сегодня, 24 марта, администрация города Перми и уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Марголина опровергли информацию, в течение нескольких дней распространяющуюся в городе, о том, что на месте падения "Боинга-737" ведется сооружение автостоянки. Об этом сообщили корреспонденту...
24 марта 2011
Переназначение пермского губернатора укрепляет выданный ему кредит доверия
Президента РФ Дмитрия Медведева устраивает работа Олега Чиркунова на посту губернатора Пермского края. Об этом с уверенностью можно говорить сейчас, когда его кандидатура внесена на рассмотрение Законодательного собрания Пермского края для наделения его полномочиями губернатора. За те годы, которые...
19 октября 2010
В Перми вспоминают жертв авиакатастрофы "Боинга-737"
14 сентября 2010 года исполняется два года со дня авиакатастрофы "Боинга-737" авиакомпании " Аэрофлот-Норд ", выполнявшего рейс по маршруту Москва-Пермь. В результате трагедии погибли 88 человек. В память о них сегодня во всех пермских храмах пройдут панихиды, сообщает корреспондент ИА REGNUM...
14 сентября 2010
В Пермском крае вспоминают погибших в авиакатастрофе самолета Boeing 737
Губернатор Пермского края Олег Чиркунов выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе самолета Boeing 737 в Перми 14 сентября 2008 года. "В той катастрофе мы потеряли близких людей, тех, кто был рядом с нами. Сложно подобрать слова, чтобы объяснить, что мы вместе с вами...
14 сентября 2009
Росавиация ввела ограничения в сертификат эксплуатанта авиакомпании "Аэрофлот-Норд"
Росавиация пригрозила лишением сертификата эксплуатанта авиакомпании " Аэрофлот-Норд ", Boeing 737-500 которой в прошлом году разбился в Перми. Как сообщает газета Коммерсант, сертификат эксплуатанта авиакомпании "Аэрофлот-Норд" может быть аннулирован, если до 1 сентября перевозчик не устранит...
8 июня 2009
Выводы МАК о причинах катастрофы Boeing 737 в Перми учтут на суде в США
Выводы Межгосударственного авиационного комитета (МАК) РФ о причинах катастрофы Boeing 737 в Перми учтут на судебном процессе в США. При этом американские адвокаты проводят собственное расследование. Иск от имени россиянина, потерявшего сына в этой катастрофе, к Федеральному авиационному агентству...
11 февраля 2009
МАК: "Боинг-737", разбившийся в Перми, вылетел с "вилкой" двигателей
Причиной катастрофы самолета "Боинг-737", разбившегося в Перми 14 сентября 2008 года, стала потеря пространственной ориентировки экипажем, прежде всего - командиром воздушного судна. Такие выводы технической комиссии были озвучены вечером 10 февраля на пресс-конференции по итогам заседания...
10 февраля 2009
Причина авиакатастрофы в Перми: "недостаточный уровень профподготовки экипажа"
Межгосударственный авиационный комитет обнародовал данные расследования авиакатастрофы в Перми. Непосредственной причиной аварии стала потеря пространственной ориентировки экипажем, в первую очередь - командиром судна. На заключительном этапе полета это привело к перевороту лайнера через левое...
10 февраля 2009
Росавиация не подтверждает информацию о наличии алкоголя в крови пилота разбившегося под Пермью самолета
В Росавиации не располагают данными об обнаружении в крови командира экипажа разбившегося под Пермью "Боинга-737-500" Родиона Медведева остаточных явлений от употребления алкоголя. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, сообщил 4 февраля на пресс-конференции в Москве заместитель...
5 февраля 2009
Проекты мемориала памяти жертв авиакатастрофы Боинга-737 будут готовы к концу февраля (Пермь)
Проекты мемориала "Место памяти" жертв авиакатастрофы пассажирского самолета "Боинг 737-500" в Перми будут готовы к концу февраля 2009 года. После этого общественный совет утвердит архитектурное решение мемориала. Общественным советом по увековечиванию памяти жертв авиакатастрофы пассажирского...
3 февраля 2009
Эксперты сделали сенсационные выводы о причинах катастрофы Боинга в Перми
Причины катастрофы Boeing-737 авиакомпании " Аэрофлот-Норд " в Перми 14 сентября 2008 года могут оказаться сенсационными. 2 февраля "Коммерсант" опубликовал статью, в которой говорится о причинах катастрофы, установленных технической комиссией. "Эксперты считают, что падению лайнера способствовали...
2 февраля 2009
Громкая авиакатастрофа, унесшая 88 жизней: Пермский край - итоги 2008 года
Прошедший високосный 2008 год оказался непростым для Пермского края: отставка краевого правительства, массовое взяточничество в одном из пермских ВУЗов, авиакатастрофа Boing-737, отзыв бюджетов регионального и муниципального уровней на пересмотр из-за финансового кризиса, начавшиеся сокращения на...
6 января 2009
Осужден пермский милиционер, обвиняемый в краже вещдоков по делу о крушении Boeing-737
Сегодня, 29 декабря 2008 года, Дзержинский районный суд города Перми признал бывшего сотрудника милиции отдела внутренних дел по Дзержинскому району города Перми Константина Плешивых, 1982 года рождения, виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 158 (кража с незаконным...
29 декабря 2008