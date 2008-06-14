Смерть Чингиза Айтматова
Чингиз Айтматов похоронен под Бишкеком
В Киргизии в связи с похоронами писателя Чингиза Айтматова сегодня, 14 июня, объявлен национальный траур: приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. Утром в здании Национальной филармонии состоялась гражданская панихида. Ее пришлось продлить, так как отдать последние...
14 июня 2008
В Бишкеке проходят похороны Чингиза Айтматова
Сегодня, 14 июня, в столице Киргизии Бишкеке состоятся похороны писателя Чингиза Айтматова. Накануне гроб с телом писателя был доставлен из Германии в Бишкек. Как сообщают "Вести", согласно мусульманским обычаям, носилки с телом Айтматова на руках пронесут до центра киргизской столицы. На площади...
14 июня 2008
Прощание с народным писателем Киргизии Чингизом Айтматовым пройдет 14 июня
Сегодня, 13 июня, гроб с телом писателя Чингиза Айтматова, скончавшегося 10 июня в клинике в Германии, был доставлен на родину - в город Бишкек. Самолет, доставивший из Германии тело народного писателя Киргизии, приземлился в аэропорту Манас. Ранее, как передает "Вети.ru", в Германию вылетели...
13 июня 2008
Обнародована причина смерти Чингиза Айтматова
Минутой молчания почтил сегодня, 12 июня, память писателя Чингиза Айтматова парламент Киргизии. Как передает ИА "24.kg", спикер Жогорку Кенеша Айтибай Тагаев выразил соболезнование родным и близким писателя от имени всех депутатов парламента IV созыва. Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, Чингиз...
12 июня 2008
Западная пресса о смерти Чингиза Айтматова: Умерла "легенда советской литературы"
Чингиз Айтматов представил миру свой горный народ из Средней Азии через свои романы о жизни обычных людей в советские времена, пишет сегодня, 11 июня, Associated Press по случаю кончины известного писателя. AP напоминает, что французский поэт Луи Арагон назвал роман Айтматова "Джамиля", написанный...
11 июня 2008
Путин выразил соболезнования близким и родным Чингиза Айтматова
Премьер-министр России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Чингиза Айтматова в связи с кончиной писателя, сообщает пресс-служба правительства. В телеграмме, в частности, говорится: "Это большая, невосполнимая потеря для всех нас. Чингиз Торекулович останется в нашей памяти...
11 июня 2008
Официальная Киргизия выразила соболезнования в связи с кончиной Чингиза Айтматова
Пресс-служба президента Республики Киргизия 11 июня распространила официальное соболезнование в связи с безвременной кончиной всемирно известного писателя и общественного деятеля Чингиза Айтматова. "Мировая культура, современная литература, Киргизская Республика и ее народ понесли огромную...
11 июня 2008
В Киргизии объявлен траур в связи с кончиной Чингиза Айтматова
Курманбек Бакиев - президент Киргизии объявил 14 июня днем национального траура в связи с кончиной писателя Чингиза Айтматова. В столице будет приспущен государственный флаг и отменены развлекательно-увеселительные мероприятия. 79-летний Чингиз Айтматов скончался 10 июня в клинике Нюрнберга, куда...
11 июня 2008
В Киргизии 14 июня объявлено днем траура в связи с кончиной Чингиза Айтматова
Указом президента Курманбека Бакиева 14 июня объявлен днем траура в Киргизской Республике в связи с безвременной кончиной народного писателя Чингиза Айтматова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 июня в пресс-службе главы государства. Указом "Об объявлении 14 июня 2008 года днем траура в...
11 июня 2008
Чингиза Айтматова похоронят в Бишкеке
Похороны писателя Чингиза Айтматова, скончавшегося 10 июня в немецкой клинике Нюрнберга, пройдут в субботу в Бишкеке. Об этом заявил советник писателя Алимжан Мирзаев. "Похороны пройдут в Бишкеке. На каком кладбище, пока неизвестно. Скорее всего, это будет в субботу", - сказал Мирзаев. Он также...
11 июня 2008
В Германии скончался писатель Чингиз Айтматов
На 79-м году жизни в клинике Нюрнберга (Германия) сегодня скончался известный киргизский писатель Чингиз Айтматов. Причиной смерти врачи называют последствия тяжелой формы воспаления легких, которые привели к отказу легких. Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, народного писателя Киргизии Чингиза...
10 июня 2008
Состояние народного писателя Киргизии Чингиза Айтматова - критическое
Врачи клиники в Нюрнберге оценивают состояние здоровья народного писателя Киргизии Чингиза Айтматова как "крайне критическое", передает 10 июня ИА "24.kg". Как сообщало ранее ИА REGNUM, на днях чрезвычайный и полномочный посол Киргизской Республики в Германии Маратбек Бакиев посетил клинику, где...
10 июня 2008
Состояние народного писателя Киргизии Чингиза Айтматова остаётся без изменений
Чрезвычайный и полномочный посол Киргизской Республики в Германии Маратбек Бакиев посетил клинику в Нюрнберге, где проходит лечение Чингиз Айтматов, сообщили 9 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского МИДа. Киргизский посол встретился с супругой писателя Марией Урматовной и...
9 июня 2008
Советник Чингиза Айтматова: "Чингиз Торекулович чувствует себя намного лучше: функция почек начала восстанавливаться"
Классик мировой литературы Чингиз Айтматов пошел на поправку. Как сообщил ИА "Татар-информ" советник писателя Алимжан Мирзаев, он разговаривал 20 мая днем с писателем и его родными, которые сейчас находятся в клинике в Германии, и они все настроены весьма позитивно. "Чингиз Торекулович чувствует...
21 мая 2008
Чингиз Айтматов пошел на поправку
Состояние здоровья Чингиза Айтматова значительно улучшилось. Находящийся в германском медицинском центре "Клиникум Нюрнберг Зюд" Айтматов пошел на поправку. Правда, о сроках его выписки пока ничего неизвестно. Айтматова перевели из Казани в Нюрнберг 19 мая. В Казани, где писателя экстренно...
21 мая 2008
Народный писатель Киргизии Чингиз Айтматов продолжает находиться в одной из ведущих клиник Германии
Народный писатель Киргизии Чингиз Айтматов в настоящее время находится в одной из ведущих клиник Германии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел республики. По словам врачей, на сегодняшний день состояние писателя стабильное. Он находится под...
20 мая 2008
В Германии началось лечение Чингиза Айтматова
Немецкие врачи приступили к лечению Чингиза Айтматова, сообщил сегодня, 19 мая, ИА "Татар-информ" советник писателя Алимжан Мирзаев. Он рассказал, что писатель хорошо перенес перелет из Татарстана в Германию, всемирно известного писателя сопровождал его младший сын Эльдар. "Сегодня же утром к...
19 мая 2008
Писателя Чингиза Айтматова отправили в Германию на лечение
Писателя Чингиза Айтматова, который был госпитализирован 16 мая в Республиканскую клиническую больницу Татарстана, направили на лечение в Германию. Состояние его по-прежнему тяжелое, сообщают СМИ. Чингиз Айтматов был госпитализирован в РКБ с диагнозом "почечная недостаточность" в результате резкого...
19 мая 2008
Чингиз Айтматов отправлен на лечение в Германию
"Состояние моего отца остается стабильно тяжелым", - сообщил ИА "24.kg" сын всемирно известного писателя Чингиза Айтматова, экс-министр иностранных дел КР Аскар Айтматов. По его словам, за состоянием его отца следят "квалифицированные специалисты, есть все необходимое оборудование". "Будем...
19 мая 2008
Состояние Айтматова остается тяжелым
Состояние писателя Чингиза Айтматова, госпитализированного в Казани с диагнозом "почечная недостаточность", остается тяжелым, но стабильным, сообщает "Маяк". На помощь местным медикам в Казань приехала главный нефролог Москвы профессор Наталья Томилина. Как сообщало ИА REGNUM, Айтматов был...
18 мая 2008