Убийство прокурора Саратовской области
В Саратовской области завершили расследование убийства облпрокурора
Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении умершего Алексея Максимова, 1959 года рождения, который организовал убийство прокурора Саратовской области...
31 октября 2011
Вступил в силу приговор убийцам прокурора Саратовской области
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации оставила без изменений приговор в отношении жителей Саратовской области Букенбая Казиева и Александра Панченко, а также жителя Республики Мордовия Марата Казакова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в пресс-службе...
3 февраля 2011
Верховный суд будет рассматривать жалобы осужденных за убийство прокурора Саратовской области
Осужденные областным судом к 57 годам лишения свободы на троих за убийство прокурора Саратовской области Евгения Григорьева и их защитники обратились в Верховный суд России с кассационными жалобами на приговор. Общее число жалоб с учетом дополнений составило десять. Осужденные и их адвокаты привели...
4 января 2011
Обжалован приговор по делу об убийстве прокурора Саратовской области
Адвокаты всех осужденных по делу об убийстве прокурора Саратовской области Евгения Григорьева подали кассационные жалобы об отмене приговора. Документы будут направлены в Верховный суд вместе с уголовным делом. В облсуде ожидают поступления жалоб и другой стороны. После оглашения приговора адвокаты...
27 октября 2010
Вынесен приговор в отношении убийц прокурора Саратовской области
Саратовский областной суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве прокурора Саратовской области Евгения Григорьева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. Виновными в совершении данного преступления на основании вердикта присяжных признаны местные...
5 октября 2010
Присяжные вынесли вердикт обвиняемым в убийстве саратовского прокурора
В Саратовском областном суде присяжные заседатели 30 сентября вынесли свой вердикт по делу об убийстве прокурора Саратовской области Евгения Григорьева. В подавляемом большинстве пунктов они сочли вину обвиняемых в этом громком деле доказанной, а их самих виновными в совершении преступления...
1 октября 2010
В Саратове началось рассмотрение дела об убийстве прокурора Саратовской области
В Саратовском областном суде 19 июля прошло первое судебное заседание по уголовному делу об убийстве прокурора Саратовской области Евгения Григорьева, который был застрелен 13 февраля 2008 года. В закрытом режиме проходил отбор коллегии из 12 присяжных заседателей, о которых ходатайствовали...
20 июля 2010
Генпрокуратура РФ: СИЗО №2 не отвечает предъявляемым требованиям
Генеральная прокуратура Российской Федерации провела проверку состояния законности в деятельности следственного изолятора №2 УФСИН России по г. Москве в связи со смертью подсудимого Алексея Максимова, обвиняемого по делу об убийстве прокурора Саратовской области, сообщили корреспонденту ИА...
25 января 2010
Завершены следственные действия в отношении обвиняемых в убийстве прокурора Саратовской области
Главным следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре РФ завершено производство следственных действий в отношении трех обвиняемых в убийстве 13 февраля 2008 года прокурора Саратовской области Евгения Григорьева и незаконном обороте оружия (ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 222 УК РФ)...
8 октября 2009
Саратовскую центральную улицу назвали именем погибшего прокурора
В Саратове переименована улица Революционная в улицу имени прокурора Саратовской области Евгения Григорьева, убитого в прошлом году, сообщает корреспондент ИА REGNUM-ВолгаИнформ. 12 января в рамках торжественного мероприятия, посвящённого Дню работника прокуратуры, работники прокуратуры и почётные...
13 января 2009
Раскрыто убийство прокурора Саратовской области
Раскрыто убийство прокурора Саратовской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в МВД РФ. В ходе секретной операции был задержан житель Мордовии, на которого пало подозрение в непосредственном исполнении "заказа". "Мероприятия проводились в условиях строжайшей секретности, - заявил...
9 июля 2008
"Коррупционная составляющая" саратовских правоохранителей - саратовские СМИ за неделю
Обзор саратовских СМИ за 26-30 мая ПОЛИТИКА Саратовские СМИ на этой неделе продолжали обсуждать изменившуюся конфигурацию власти. В номере от 29 мая газета "Саратовский взгляд" пишет: "Как бы мы ни оценивали самостоятельность нового президента России, в любом случае конфигурация власти изменилась и...
2 июня 2008
В Саратове открыта мемориальная Доска памяти Евгения Григорьева
Сегодня, 7 мая, в прокуратуре Саратовской области состоялось торжественное открытие мемориальной Доски памяти прокурора Саратовской области государственного советника юстиции 3 класса, Почетного работника прокуратуры Российской Федерации Евгения Григорьева, убитого 13 февраля этого года, сообщили...
7 мая 2008
Прокурор Саратовской области посмертно удостоен ордена Мужества
Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества прокурора Саратовской области Евгения Григорьева (посмертно). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации президента, награда присуждена за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга
4 мая 2008
Жизнь прокурора Cаратовской области оценили в 90 тысяч рублей
За убийство прокурора Саратовской области Евгения Григорьева "киллер" получил 90 тыс. руб, - сообщил 25 марта на пресс-конференции председатель Следственного комитета при прокуратуре РФ Александр Бастрыкин. По его словам, обстоятельства убийства были установлены в течение трех недель, установлена...
27 марта 2008
Систему коррупции заклинило на облпрокуроре: саратовские СМИ за неделю
Обзор саратовских СМИ с 10 по 17 марта ПОЛИТИКА Итоги довыборов в Саратовскую городскую думу признаны недействительными, - пишет в номере от 14 марта "Новая газета" и продолжает: "Как отметили члены ОИК, работа комиссии была парализована в течение полутора недель, за это время с бюллетенями могло...
17 марта 2008
Предполагаемому убийце прокурора Саратовской области предъявлено обвинение
Следственный комитет при прокуратуре России предъявил обвинение предполагаемому исполнителю убийства саратовского прокурора Евгения Григорьева. С обвиняемым проводятся следственные действия. "С другими подозреваемыми также проводятся следственные действия и в ближайшее время им будет предъявлено...
14 марта 2008
Еще один подозреваемый в убийстве саратовского прокурора объявлен в розыск
"По подозрению в особо тяжком преступлении разыскивается Манбетов Евгений Айткалиевич 1967 г. р., уроженец пос. Советское Советского района Саратовской области", - сообщили ИА REGNUM 11 марта в МВД Чувашии. Его подозревают в убийстве прокурора Саратовской области, которое произошло в феврале этого...
11 марта 2008
В Мордовии задержан подозреваемый в убийстве прокурора Саратовской области
В Мордовии задержан подозреваемый в убийстве прокурора Саратовской области Евгения Григорьева. Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM-ВолгаИнформ, на пресс-конференции заявил министр внутренних дел Республики Мордовия Николай Ларьков. По его словам, спецоперация, в которой было задействовано...
11 марта 2008
Задержаны подозреваемые в убийстве прокурора Евгения Григорьева
Следственный комитет при прокуратуре (СКП) РФ объявил о задержании подозреваемых в убийстве прокурора Саратовской области Евгения Григорьева, сообщает корреспондент ИА REGNUM-ВолгаИнформ. Личности подозреваемых, их количество и роль, которую они могли играть в подготовке и исполнении покушения на...
7 марта 2008