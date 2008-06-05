Уголовное дело мэра Великого Новгорода
Уголовное дело в отношении бывшего мэра Великого Новгорода направлено в суд
Следственным управлением следственного комитета при прокуратуре РФ по Новгородской области завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего мэра Великого Новгорода Николая Гражданкина в превышении должностных полномочий и нецелевом расходовании бюджетных средств. Как сообщили сегодня, 5...
5 июня 2008
Прокуратура продолжает расследование дела в отношении мэра Великого Новгорода
Расследование уголовного дела, возбужденного 6 июля в отношении мэра Великого Новгорода Николая Гражданкина, продолжается, но о сроках завершения следствия "говорить пока рано". Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 10 сентября, на пресс-конференции в Великом Новгороде заявил...
10 сентября 2007
Мэр Великого Новгорода выдал бюджетникам документы на "незаконные" квартиры
Мэр Великого Новгорода Николай Гражданкин сегодня, 22 августа, вручил копии официального решения о предоставлении служебного жилья работникам бюджетных учреждений города. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре городской администрации, в списке первых получателей служебных квартир в...
22 августа 2007
Мэр Великого Новгорода вернулся к исполнению своих обязанностей
Мэр Великого Новгорода Николай Гражданкин, госпитализированный 23 июля с сердечным приступом, сегодня, 13 августа, вышел на работу. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре новгородской мэрии, сегодня мэр провел аппаратное совещание в администрации. На совещании мэр отметил, что в...
13 августа 2007
У мэра Великого Новгорода - гипертонический криз
Мэр Великого Новгорода Николай Гражданкин госпитализирован в больницу с диагнозом "гипертонический криз". Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 25 июля, в кардиологическом отделение второй городской больницы Великого Новгорода, куда Гражданкин был госпитализирован 23 июля. По словам...
25 июля 2007
Мэр Великого Новгорода госпитализирован
Мэр Великого Новгорода Николай Гражданкин, подозреваемый в нецелевом расходовании бюджетных средств, госпитализирован. Как сообщили сегодня, 24 июля, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре администрации города, 23 июля во второй половине дня Гражданкин был вынужден обратиться к врачу, который...
24 июля 2007
Мэру Великого Новгорода вернули изъятое оружие
Мэру Великого Новгорода Николаю Гражданкину, подозреваемому в нецелевом расходовании бюджетных средств, вернули принадлежащие ему оружие и деньги, изъятые в ходе обысков. Как сообщили сегодня, 23 июля, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре новгородской мэрии со ссылкой на информацию его адвоката...
23 июля 2007
Суд отказался прекратить дело в отношении мэра Великого Новгорода
Новгородский городской суд сегодня, 20 июля, рассмотрел жалобу адвоката Юрия Михайлова на постановления прокурора Новгородской области от 6 июля 2007 года о возбуждении в отношении мэра Великого Новгорода Николая Гражданкина уголовных дел. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре...
20 июля 2007
Бюджетники выступили в защиту мэра Великого Новгорода
Работники бюджетных организаций Великого Новгорода выступили с обращением в СМИ, правоохранительные и правозащитные организации, в котором выступают против уголовного преследования мэра города Николая Гражданкина. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, обращение новгородских бюджетников сегодня, 20...
20 июля 2007
Мэра Великого Новгорода вызвали в суд
Мэр Великого Новгорода Николай Гражданкин, подозреваемый в нецелевом расходовании бюджетных средств, сегодня, 18 июля, получил повестку из Новгородского городского суда. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре мэрии, Гражданкин приглашен на открытое судебное заседание по рассмотрению...
18 июля 2007
Уголовное преследование мэра Великого Новгорода его адвокат считает незаконным
Адвокат мэра Великого Новгорода Николая Гражданкина Юрий Михайлов сегодня, 17 июля, передал в городской суд жалобы на два постановления прокуратуры Новгородской области о возбуждении уголовного дела в отношении мэра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-центре городской мэрии. Михайлов...
17 июля 2007
Мэр Великого Новгорода, подозреваемый в растрате, призвал чиновников мэрии помогать следствию
Традиционное аппаратное совещание в администрации Великого Новгорода сегодня, 16 июля, провел мэр города Николай Гражданкин, подозреваемый в превышении должностных полномочий и нецелевом использовании бюджетных средств. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре мэрии, совещание...
16 июля 2007
Суд оставил мэра Новгорода в кресле
Городской суд Великого Новгорода в пятницу, 13 июля, решил не отстранять от должности мэра Николая Гражданкина в связи с недостаточной доказанностью его вины. Напомним, как уже сообщало ИА REGNUM, Гражданкин подозревается в нецелевом расходовании средств резервного фонда администрации и бюджета...
13 июля 2007
Мэру Великого Новгорода "непонятно", почему губернатор не поинтересовался его делами
Мэр Великого Новгорода Николай Гражданкин "пока не считает необходимым" общаться по поводу возбужденных в отношении него уголовных дел с губернатором Новгородской области Михаилом Прусаком. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом Гражданкин заявил сегодня, 13 июля, на брифинге в Великом...
13 июля 2007
Мэр Великого Новгорода объяснил, на что потрачены деньги из резервного фонда
Мэр Великого Новгорода Николай Гражданкин сегодня, 13 июля, на брифинге в городской администрации объяснил журналистам, куда были направлены средства из резервного фонда администрации, которые, по мнению прокуратуры, были потрачены незаконно. Как сообщает с брифинга корреспондент ИА REGNUM...
13 июля 2007
Адвокат мэра Великого Новгорода: "Прокуратура еще должна доказать виновность мэра"
"Не мы должны доказывать, что мэр не виноват, а прокуратура, которая взяла и возбудила в отношении него уголовное дело должна предъявить доказательства", - заявил сегодня, 13 июля, на брифинге в Великом Новгороде адвокат подозреваемого в растрате мэра города Николая Гражданкина Юрий Михайлов...
13 июля 2007
Мэр Великого Новгорода считает "заказом" возбужденное против него дело
Мэр Великого Новгорода Николай Гражданкин считает возбужденные в отношении него уголовные дела "заказом". Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом Гражданкин заявил сегодня, 13 июля, на брифинге в Великом Новгороде. "Я думаю, что да. Это заказ. Не могу сказать чей, но есть догадки", - заявил...
13 июля 2007
Мэр Великого Новгорода, подозреваемый в растрате, выходит из отпуска
Мэр Великого Новгорода Николай Гражданкин, в отношении которого прокурором Новгородской области возбуждено два уголовных дела, в настоящее время находится в отпуске. Как сообщили сегодня, 12 июля, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре мэрии, официальный отпуск главы городской администрации...
12 июля 2007
В отношении мэра Великого Новгорода возбуждены два уголовных дела
В отношении мэра Великого Новгорода Николая Гражданкина прокурором Новгородской области Сергеем Бажутовым возбуждены два уголовных дела. Как сообщила сегодня, 12 июля, корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ и общественностью Ирина Яковлева, уголовные...
12 июля 2007
В мэрии Великого Новгорода прокуратура провела обыски
В администрации Великого Новгорода сегодня, 11 июля, прокуратура провела обыски. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре. Прокуроры пояснили, что обыски и изъятия документов в мэрии были проведены в связи с расследованием уголовных дел, возбужденных в отношении высокопоставленных...
11 июля 2007