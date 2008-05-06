Убийство студентов в Ставрополе
В Ставрополе началось слушание дела Андрея Кейлина, требующего 1 млн рублей компенсации за его незаконный арест
Ленинский районный суд Ставрополя приступил к рассмотрению гражданского дела Андрея Кейлина, требующего компенсации морального вреда за его незаконный арест по обвинению в убийстве двух ставропольских студентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 мая в Ленинском районном суде. Кейлин направил в...
6 мая 2008
Чеченский омбудсмен утверждает, что чеченского студента убили ставропольские милиционеры
Чеченский омбудсмен Нурди Нухажиев обратился к уполномоченному по правам человека в России Владимиру Лукину с просьбой инициировать "объективное расследование гибели чеченского студента в Ставрополе" 24 мая 2007 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 14 апреля, в пресс-службе...
14 апреля 2008
Прокуратура Ставрополья ищет новых подозреваемых в убийстве студентов
В прокуратуре Ставропольского края продолжается следствие по делу об убийстве двух студентов. Прокуратура проводит следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия с целью установления личности преступников. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления Следственного...
17 сентября 2007
Обвиняемый в убийстве ставропольских студентов отпущен на свободу
Андрей Кейлин, задержанный по подозрению в убийстве двух ставропольских студентов, отпущен из под стражи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил адвокат Кейлина Роман Билан. Как рассказал защитник, Андрей Кейлин был отпущен из под ареста около 13 часов 16 сентября за полной непричастностью к...
16 сентября 2007
Обвиняемый в убийстве двух ставропольских студентов объявил голодовку
На состоявшемся 4 сентября заседании Ленинского районного суда Ставрополя был продлен срок содержания под стражей Андрея Кейлина, обвиняемого в убийстве двух ставропольских студентов, совершенном 3 июня. Адвокат обвиняемого Роман Билан сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что заседание, на котором суд...
6 сентября 2007
"Плати 50 тысяч рублей и становись в очередь на жилье": обзор чеченских СМИ
Обзор чеченских СМИ с 1 по 15 июля 2007 года В конце июня в Чеченской Республике (ЧР) побывала представительная делегация послов из стран, входящих в Организацию "Исламская конференция" и Лигу арабских государств. Гости были приглашены в республику президентом ЧР Рамзаном Кадыровым "для...
18 июля 2007
В суд направлено уголовное дело второго участника массовой драки в Ставрополе
В Ставрополе прокуратурой завершено расследование уголовного дела - в отношении второго участника массовой драки около игрового клуба "Мидас" 24 мая. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры края, участнику драки инкриминируется совершение хулиганства группой лиц по...
9 июля 2007
Убийство студентов в Ставрополе: у членов общины обвиняемого проведены обыски
У членов общины "Славянское наследие" в Ставрополе, в которой состоял подозреваемый в убийстве студентов Андрей Кейлин, проведен ряд обысков. Как рассказал 3 июля ИА REGNUM один из лидеров незарегистрированной языческой общины "Славянское наследие", с санкции суда обыски были проведены в квартирах...
3 июля 2007
Глава МВД одобрил работу семейных секторов милиции на Ставрополье
Министр внутренних дел РФ Рашид Нургалиев в качестве положительного примера привёл Ставропольский край, как один из немногих регионов, где действуют семейные сектора милиции. Об этом он сказал 29 июня на заседании Государственного Совета Российской Федерации в г. Ростове-на-Дону по вопросу: "О...
30 июня 2007
В суд направлено уголовное дело участника массовой драки в Ставрополе
27 июня 2007 года прокуратурой завершено расследование уголовного дела в отношении одного из участников драки 24 мая 2007 года около игрового клуба "Мидас" в городе Ставрополе. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь прокуратуры Ставрополья Татьяна Евтушенко, он обвиняется в...
28 июня 2007
Органы власти Ставрополья договорились о совместной борьбе с экстремизмом
Реализация системы общественной безопасности в Ставропольском крае возможна только при совместных усилиях органов государственной власти и местного самоуправления края, непосредственном участии органов охраны правопорядка, использовании научного потенциала, средств массовой информации и всего...
27 июня 2007
Суд повторно отклонил кассацию на арест обвиняемого в убийстве студентов (Ставрополье)
27 июня коллегия по уголовным делам Ставропольского краевого суда отклонила жалобу обвиняемого в убийстве двух студентов в городе Ставрополе Андрея Кейлина и отказал ему в изменении меры пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM адвокат обвиняемого Роман Белан...
27 июня 2007
Пикет на месте убийства студентов в Ставрополе не состоялся
Во вторник, 26 июня у здания ставропольской Медицинской академии, на месте убийства студентов Павла Чадина и Дмитрия Блахина, совершенном в ночь на 3 июня, намечалось проведение митинга, участники которого намеревались выразить недовольство ходом расследования убийства студентов и несогласие с...
26 июня 2007
Федеральный инспектор Ставрополья: власти должны контролировать масштабы миграции
В восточные районы Ставропольского края мигрирует "очень много криминальных личностей", в то же время там усиливается тенденция по убыванию коренного населения. Об этом заявил главный федеральный инспектор по Ставропольскому краю Александр Коробейников на совещании 26 июня, посвященном вопросам...
26 июня 2007
Адвокат обвиняемого не согласен с решением суда по "делу Кейлина"
22 июня Ставропольский краевой суд, в кассационном порядке рассмотревший жалобу подозреваемого в убийстве двух студентов Андрея Кейлина, оставил приговор Ленинского районного суда без изменений и отказал подозреваемому в изменении меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает корреспондент...
22 июня 2007
Ставропольский краевой суд отклонил кассационную жалобу по "делу Кейлина"
22 июня Ставропольский краевой суд, в кассационном порядке рассмотревший жалобу подозреваемого в убийстве двух студентов Андрея Кейлина, оставил приговор Ленинского районного суда без изменений и отказал подозреваемому в изменении меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает корреспондент...
22 июня 2007
Ставропольский суд рассмотрит жалобу обвиняемого в убийстве студентов в Ставрополе
Ставропольский краевой суд, в кассационном порядке, рассмотрит жалобу подозреваемого в убийстве двух студентов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ставропольского краевого суда, жалоба подозреваемого в совершении убийства направлена на постановление Ленинского районного суда г...
21 июня 2007
Прокуратура Ставрополья назначила экспертизу для проверки алиби обвиняемого в убийстве студентов
В Ставропольском крае прокуратурой назначен ряд судебных экспертиз для проверки алиби Андрея Кейлина, обвиняемого в убийстве студентов Ставропольского государственного университета и Северо-Кавказского государственного технического университета Дмитрия Блахина и Павла Чадина в ночь на 3 июня. Об...
18 июня 2007
Адвокат обвиняемого в убийстве студентов в Ставрополе просит взять расследование под контроль Генпрокурора и главы МВД РФ
Адвокат обвиняемого в убийстве студентов в Ставрополе Андрея Кейлина просит Генерального прокурора России и главы МВД РФ взять под личный контроль расследование уголовного дела и проведения оперативно-розыскных мероприятий по нему. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Кейлина Роман Белан...
18 июня 2007
Подозреваемому в убийстве студентов в Ставрополе предъявлено обвинение
В Ставропольском крае прокуратурой предъявлено обвинение задержанному по подозрению в убийстве студентов в Ставрополе 20-летнему жителю Черкесска Андрею Кейлину. Как сообщил ИА REGNUM адвокат Кейлина Роман Белан, обвинение предъявлено по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное группой...
17 июня 2007