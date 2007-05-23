Дело Bank of New York
Иск ФТС к Bank of New York зарегистрирован в Мосарбитраже
Арбитражным судом Москвы 23 мая был зарегистрирован иск Федеральной Таможенной службы (ФТС) РФ к Bank of New York ( BoNY ) о взыскании с банка 22,5 млрд. долларов США. Дата судебного заседания по делу будет определена в течение 5 дней со дня регистрации иска. Об этом корреспонденту ИА REGNUM...
23 мая 2007
Иск против Bank of New York не имеет отношения к Ходорковскому: адвокаты
Юристы российской компании "Смаль и партнеры" и американской Podhurst Orseck 18 мая рассказали журналистам некоторые подробности дела, возбужденного Федеральной таможенной службой России против Bank of New York ( BoNY ). Общая сумма иска составляет 579,096 млрд руб. ($22,5 млрд долл.). Прямой ущерб...
18 мая 2007
Bank of New York счел претензии Федеральной таможенной службы РФ необоснованными
Представители Bank of New York считают предъявленный Федеральной таможенной службой ( ФСТ ) РФ иск необоснованным, и намерены его оспорить. Иск от имени ФТС в Арбитражный суд Москвы подал адвокат Максим Смаль. Юрист заявил, что 18 мая в 13:30 состоится пресс-конференция американских адвокатов, на...
18 мая 2007
Bank of New York иска не видел, но будет защищаться
Bank of New York выступил с заявлением по поводу сообщений в прессе о возбуждении уголовного дела против него Федеральной таможенной службой России. В заявлении банка говорится: "Несмотря на то, что мы еще не видели иска, исходя из той информации, которой мы располагаем, мы полагаем, что любое...
17 мая 2007
Bank of New York пока не комментирует обвинения ФТС России
Глава правового управления ФТС Андрей Струков разослал по агентствам e-mail, в котором подтверждается факт возбуждения уголовного дела против Bank of New York, сообщает Reuters. Как говорится в сообщении, ФТС возбудила уголовное дело по факту нанесения ущерба Российской Федерации в размере 22,5...
17 мая 2007
Уголовное дело против Bank of New York стало неожиданностью для аналитиков
Федеральная таможенная служба ( ФТС ) возбудила уголовное дело против Bank of New York, сообщил журналистам адвокат Максим Смаль, представляющий интересы ФТС. "С 1996 по 1999 годы банком была организована незаконная схема легализации денежных средств за экспортируемые в РФ товары," - заявил он. При...
17 мая 2007
ФТС считает, что Bank of New York задолжал России $22,5 млрд
Федеральная таможенная служба России подала иск в Арбитражный суд Москвы на Bank of New York. Об этом стало известно сегодня, 17 мая. Российские власти подозревают американский банк в отмывании денег и требуют возместить ущерб в 22,5 млрд. долларов, сообщает ВВС. По словам адвоката Максима Смаля...
17 мая 2007
Нижегородское правительство обжалует решение суда о незаконном кредитовании ярмарки
Правительство Нижегородской области намерено обжаловать решение арбитражного суда региона, который 8 августа отказал в удовлетворении иска областного прокурора о признании недействительным кредитного договора между АБ " Инкомбанк " и ВЗАО "Нижегородская ярмарка", заключенного в 1995 году. Как...
9 августа 2006
Рассмотрение иска прокурора о незаконном кредитовании Нижегородской ярмарки отложено на август
Арбитражный суд Нижегородской области на заседании 20 июня отложил на 8 августа рассмотрение иска областного прокурора о признании недействительным кредитного договора между АБ " Инкомбанк " и ВЗАО "Нижегородская ярмарка", который был заключен в 1995 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в арбитражном...
21 июня 2006
Арбитраж 30 мая продолжит рассмотрение дела о кредитовании Нижегородской ярмарки
Арбитражный суд Нижегородской области на заседании 23 мая объявил перерыв до 30 мая в рассмотрении иска областного прокурора о признании недействительным кредитного договора между АБ " Инкомбанк " и ВЗАО "Нижегородская ярмарка", который был заключен в 1995 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в...
23 мая 2006
Директор Нижегородской ярмарки надеется на урегулирование конфликтов с крупнейшими кредиторами до июня
Генеральный директор ВЗАО "Нижегородская ярмарка" (выставочный комплекс) Валерий Барулин надеется на прекращение конфликтов компании с крупнейшими кредиторами до конца мая. Как передает корреспондент ИА REGNUM, Барулин сообщил журналистам 12 мая, что в настоящее время достигнута договоренность о...
12 мая 2006
Шанцев поддерживает сторону Нижегородской ярмарки в споре с кредиторами
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев заявил, что намерен отстаивать интересы ВЗАО "Нижегородская ярмарка " и оставить компанию в собственности области. Как передает корреспондент ИА REGNUM, Шанцев сказал журналистам в первый день работы Международного научно-промышленного форума "Россия...
1 ноября 2005
Суд приостановил рассмотрение иска Fokker development к Нижегородской ярмарке о взыскании $41 млн
Арбитражный суд Нижегородской области 9 августа вновь приостановил рассмотрение иска компании Fokker development Inc (Кипр) о взыскании с ВЗАО "Нижегородская ярмарка" долга в размере 41 млн. долларов. Об этом ИА REGNUM сообщили в суде. Рассмотрение дела приостановлено до принятия решений по искам...
9 августа 2005
"Нижегородская ярмарка" не будет обжаловать решение суда по иску к Bank of New York
ВЗАО "Нижегородская ярмарка" не будет подавать апелляцию на решение Арбитражного суда Нижегородской области по иску Ярмарки к Bank of New York. Об этом корреспонденту Нижегородского телеграфного агентства сообщила пресс-секретарь генерального директора Ярмарки Марина Рогозина. Как сообщалось...
11 июля 2005
Арбитраж отказал Нижегородской ярмарке в иске к Bank of New York
Арбитражный суд Нижегородской области 6 июля не удовлетворил иск ВЗАО "Нижегородская ярмарка" к Bank of New York о применении последствий недействительности ничтожного договора займа на сумму 1,021 млн. долларов и взыскании долга по ничтожному договору, заключенному в апреле 1995 года между...
6 июля 2005
Нижегородская Ярмарка продолжает судиться с Bank of New York - Нижний Новгород 2 июня
"КоммерсантЪ" пишет, что арбитражный суд Нижегородской области продолжил рассмотрение иска ВЗАО "Нижегородская ярмарка" к Bank of New York. История взаимоотношений Нижегородской ярмарки с Bank of New York началась в 1994 году, когда банк ошибочно перевел 2 млн. долларов предназначавшиеся...
2 июня 2005
Нижегородская ярмарка готова продать строящуюся гостиницу для уплаты долга Fokker development Ink. (Кипр)
ВЗАО "Нижегородская ярмарка" (выставочный комплекс) пытается заключить мировое соглашение с новым собственником кредиторской задолженности компании - Fokker development Ink. (Кипр). Об этом сообщил генеральный директор ярмарки Валерий Барулин на пресс-конференции 1 апреля. По его словам...
1 апреля 2005
Долг Нижегородской Ярмарки перед Инкомбанком выкупило Fokker development Inc.(Кипр)
Правопреемником долга ВЗАО "Нижегородская ярмарка" перед АБ "Инкомбанк" в сумме 41 млн. рублей стала компания Fokker development Inc. (Кипр). Об этом сообщил генеральный директор Ярмарки Валерий Барулин на брифинге 3 декабря. При этом, отметил он, "по результатам коммерческой оценки, размер долга...
3 декабря 2004
Нижегородская область может лишиться "Нижегородской ярмарки" и "Нижполиграфа"
ВЗАО "Нижегородская ярмарка" просит депутатов Законодательного собрания Нижегородской области предоставить гарантии областного бюджета на сумму 1,665 млн. долларов. По словам гендиректора "Нижегородской ярмарки" Валерия Барулина, гарантии необходимы для погашения задолженности перед ФГУП...
27 ноября 2003