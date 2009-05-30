Уголовное дело экс-мэра Архангельска
Я принял решение уехать: итоговое интервью экс-мэр Архангельска
Александр Донской, работавший в должности мэра города Архангельска с 2005 по 2007 годы, покидает город. Его уход с должности многие связывают с конфликтом между мэром и тогда еще губернатором Архангельской области Николаем Киселевым. Мэр и губернатор не нашли общего языка, а после того как Донской...
30 мая 2009
Судебная коллегия отказала экс-мэру Архангельска в снятии судимости
Судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда оставила без изменения постановление Октябрьского районного суда г. Архангельска, согласно которому экс-мэру областного центра Александру Донскому было отказано в отмене условного осуждения и снятии с него судимости по приговору от...
5 мая 2009
Экс-мэр Архангельска: Судья вынесла решение суда, основанное на вымышленной статье
10 апреля бывший мэр Архангельска Александр Донской подал кассационную жалобу в Архангельский областной суд на постановление Октябрьского районного суда об отказе в снятии судимости. Как сообщил корреспонденту Новости REGNUM Донской, судья Октябрьского районного суда Кочебурова исказила требования...
10 апреля 2009
Экс-мэру Архангельска отказали в досрочном погашении судимости
Октябрьский районный суд г. Архангельска отказал бывшему мэру города Александру Донскому в праве на досрочное погашение судимости. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM сам Донской, он обратился в суд в связи с тем, что исполнял все требования суда в течение года, и поэтому у него появилось право на...
2 апреля 2009
Решение о взыскании почти 4 млн. рублей с экс-мэра Архангельска оставлено в силе
Судебная коллегия по гражданским делам Архангельского областного суда оставила без изменения решение Соломбальского районного суда г. Архангельска об удовлетворении искового заявления прокурора области в интересах МО "Город Архангельск" о взыскании с бывшего мэра г. Архангельска Александра Донского...
21 января 2009
Приговор помощнице экс-мэра Архангельска оставлен в силе
Судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда оставила без изменения приговор Октябрьского районного суда Архангельска в отношении Ольги Бердниковой, бывшей помощницы осужденного экс-градоначальника областного центра Александра Донского. Как уже сообщало ИА REGNUM, что в...
29 августа 2008
Приговор моей помощнице показывает зависимость судов от вертикали власти: Экс-мэр Архангельска
"Судебный процесс по делу моей помощницы еще раз показал зависимость российских судов, в том числе и Октябрьского, от решений, которые принимаются вертикалью власти", - сообщил корреспонденту ИА REGNUM экс-мэр Архангельска Александр Донской. Так он прокомментировал то, что 22 июля Октябрьский суд...
23 июля 2008
Вынесен обвинительный приговор по делу бывшей помощницы экс-мэра Архангельска
22 июля Октябрьский суд Архангельска вынес обвинительный приговор, по делу бывшего помощника экс-мэра Архангельска Ольги Бердниковой. Об этом сообщил ее адвокат Сергей Трифонов. По его словам, бывшая помощница Донского признана виновной в совершении преступления в части 1 статьи 307 УК РФ (дача...
23 июля 2008
Дочь Нилова представляет обвинение по делу прокуратуры в отношении бывшего мэра Архангельска
Четыре миллиона рублей требует вернуть в бюджет города Архангельска из личных средств бывшего мэра Александра Донского прокурор Татьяна Розанова. Заседание суда по иску прокурора к Донскому состоялось сегодня, 18 июня в Октябрьском суде. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM бывший градоначальник...
18 июня 2008
Дело в отношении помощника экс-мэра города Архангельска направлено в суд
Прокурор Октябрьского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении помощника бывшего мэра города Архангельска Александра Донского - Ольги Бердниковой, обвиняемой в даче заведомо ложных показаний в суде (ч. 1 ст. 307 УК РФ). Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре...
7 июня 2008
Экс-мэру Архангельска предстоит еще два судебных разбирательства
6 июня состоялось первое заседание Октябрьского районного суда по иску Управления ФСИН по Архангельской области к бывшему мэру Архангельска Александру Донскому. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФСИН, руководство управления требует от Донского опровержения его слов, сказанных в интервью "Новой...
6 июня 2008
УФСИН будет судиться с бывшим мэром Архангельска
"Сегодня в связи с моей общественной активностью началось давление на меня и членов моей семьи. Я вызван повесткой в Октябрьский суд по заявлении УФСИНа о том, что я якобы необъективно говорю об условиях содержания меня в тюрьме", - сообщил корреспонденту ИА REGNUM бывший мэр города Архангельска...
29 мая 2008
Экс-мэр Архангельска: Дело Бердниковой направлено против меня
"Дело помощника бывшего мэра Архангельска Ольги Бердниковой направлено против меня лично", - сказал корреспонденту ИА REGNUM экс-мэр Александр Донской. По мнению Донского, дело в отношении Бердниковой возбуждено с целью помешать ему обжаловать приговор Октябрьского районного суда по его "дипломному...
22 мая 2008
Против помощника экс-мэра Архангельска возбуждено уголовное дело
В отношении бывшего помощника экс-мэра Архангельска Ольги Бердниковой возбуждено уголовное дело по факту дачи заведомо ложных показаний в рамках слушаний по "дипломному делу" Александра Донского. Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, дело было возбуждено по ч.1 ст.307 УК РФ, обвинение...
21 мая 2008
Суд разрешил экс-мэру Архангельска работать в мэрии, но лишь дворником
29 апреля коллегией Архангельского областного суда вынесено решение по кассационной жалобе экс-мэра Архангельска Александра Донского и его адвокатов на приговор Октябрьского районного суда по "охранному" уголовному делу. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM журналист Олег Григораш, работающий с...
29 апреля 2008
Экс-мэр Архангельска снизил сумму компенсации за моральный вред до 1 копейки
11 марта в Ломоносовском районном суде Архангельска во время рассмотрение иска экс-мэра Архангельска к прокурору области Владимиру Бакуну, газете "Архангельск" и главному редактору этой газеты Александру Мозговому Александр Донской заявил об уменьшении суммы компенсации за нанесение морального...
11 марта 2008
Архангельский депутат: Дело экс-мэра - показательная порка политика для демонстрации выстроенной вертикали власти
Уголовные дела экс-мэра Архангельска - это проблемы не только города, но и всей страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Архангельского областного Собрания Константин Журавлев. Так он прокомментировал обвинительный приговор, вынесенный 6 марта Александру Донскому. "Был такой...
7 марта 2008
Архангельский политолог: Экс-мэра Донского рано списывать со счетов
Главной причиной неудач экс-мэра Архангельска Александра Донского как политика стало его неумение работать в коллективе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил архангельский политолог Вадим Трескин. "Донской - единоличный политик, а-ля Жириновский. - продолжил он. - Он проявил себя как уже не...
7 марта 2008
Даже после вынесения приговора я не чувствую себя виновным: интервью с экс-мэром Архангельска
6 марта в Архангельске вынесен обвинительный приговор по "охранному" делу экс-мэра Александра Донского. Суд приговорил его к лишению свободы на 3 года с испытательным сроком в 2 года и запретил ему занимать определенные должности, в том числе выборные, на срок 2 года. Бывший градоначальник...
7 марта 2008
Депутат облсобрания: Приговор экс-мэру Архангельска напоминает компромисс
"Я не считаю Александра Донского виновным по "охранному" делу, но у суда свое мнение на этот счет", - сообщил корреспонденту ИА REGNUM депутат Архангельского областного Собрания Илья Азовский. Так он прокомментировал приговор суда, вынесенный 6 марта экс-мэру Архангельска. Депутат считает, что...
6 марта 2008