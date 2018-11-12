Зоя Плужникова
Последние публикации
Диоксины: станет ли Россия вторым Вьетнамом?
«Мошенник на мошеннике сидит, мошенником погоняет». Н. В. Гоголь Оглавление материала: Введение О бессмысленности общественных слушаний по МСЗ Об отличии лондонском прототипа и его подмосковных клонов от швейцарских МСЗ Откуда взялись в составе ТКО особо опасные отходы? УК — программа выхода из...
12 ноября 2018
Госэкспертиза мусоросжигательных заводов: строить нельзя, но если хочется..
Выступление общественного инспектора по экологии Наро-Фоминского городского округа Московской области Зои Андреевны Плужниковой на заседании года Всероссийского общественно-экспертного совета по выходу из кризиса в сфере утилизации отходов, созданного по инициативе ИА REGNUM и Российской академии...
18 июня 2018
«Грязные» мусоросжигательные заводы для «Чистой страны»
Стенограмма выступления общественного инспектора по экологии Наро-Фоминского городского округа Зои Андреевны Плужниковой на заседании 11 мая 2018 года Всероссийского общественно-экспертного совета по выходу из кризиса в сфере утилизации отходов, созданного по инициативе ИА REGNUM и Российской...
28 мая 2018