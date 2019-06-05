Жанна Тачмамедова
Последние публикации
Транссексуализм и педофилия уже не патология? Новые нормы психиатрии
В мае 2019 года в Москве проходила международная научно-практическая конференция «Внебольничная психиатрическая помощь: вехи становления и перспективы развития». В рамках этой конференции российским психиатрам была представлена Международная классификация болезней 11-го пересмотра — так называемая...
5 июня 2019
Кто же возглавляет движение за легализацию педофилии в России?
10 ноября в профильном комитете Государственной думы рассматривался законопроект, предусматривающий отмену срока давности по преступлениям, совершенным педофилами. Судя по тому, что его авторов: сенатора Елену Мизулину и депутата Госдумы Ольгу Баталину — на слушания не пригласили, законопроект...
16 ноября 2016