В мае 2019 года в Москве проходила международная научно-практическая конференция «Внебольничная психиатрическая помощь: вехи становления и перспективы развития». В рамках этой конференции российским психиатрам была представлена Международная классификация болезней 11-го пересмотра — так называемая МКБ-11. Внедрение некоторых ее положений будет означать фундаментальный пересмотр методов лечения и диагностики отдельных психических расстройств. А потому у врачей-психиатров и представителей научного сообщества возникло много неприятных вопросов к разработчикам.

Василий Верещагин. Продажа ребёнка-невольника. 1872

Одним из самых спорных нововведений, вызвавших много критических отзывов, стало выведение транссексуализма из списка психических заболеваний. Причем, как говорят авторы и разработчики нового классификатора болезней, причины таких изменений лежат больше в социальной и политической сферах, нежели в собственно медицинской и психиатрической.

Вот что пишет руководитель проекта по пересмотру МКБ, член Департамента ВОЗ по вопросам психического здоровья и злоупотребления ПАВ профессор Джеффри Рид об этих причинах в статье «Расстройства, связанные с сексуальностью и половой принадлежностью в МКБ-11:

«Главным стимулом к принятию этого решения послужил протест против стигматизации, которая сопровождает любое состояние, признанное психическим расстройством во многих культурах и странах. Департамент ВОЗ по психическому здоровью и токсикомании прилагает множество усилий для снижения стигматизации психических расстройств».

То есть для того, чтобы людям с психическими расстройствами облегчить жизнь, надо перестать их лечить (а вывод из списка психических заболеваний означает буквально это), но при этом все общество надо изменить, подстроить его под нужды людей с нарушениями половой идентичности и разрушить нормы, складывавшиеся в нем тысячелетиями. А самих трансгендеров нужно по их первому требованию положить под нож — вот тогда они сразу станут счастливыми.

Франсиско де Гойя. Двор сумасшедшего дома (фрагмент)

Правда, счастье это будет довольно сомнительным, ведь трансгендерные люди часто страдают еще и другими психическим расстройствами. По данным исследований, проведенных лабораторией судебной сексологии под руководством профессора Г. Е. Введенского (ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского»), среди лиц с половой дисфорией доля страдающих шизофренией и шизотипическими заболеваниями составляет около 32%. У других пациентов нарушения гендерной идентичности сопровождаются расстройствами личности и другими психическими нарушениями. Связь трансгендеризма с симптомами других психических заболеваний — предмет необходимых исследований, считают специалисты из центра Сербского.

Однако теперь, когда транссексуализм исчезнет из списка психических заболеваний, такие люди будут выведены из зоны психиатрического и психотерапевтического наблюдения и лечения.

Теперь такому человеку достаточно будет изъявить желание сменить пол, и он будет подвергнут жесткому гормональному лечению и хирургическому вмешательству. Но в реальности оказывается, что формула жизни от авторов МКБ-11, согласно которой отрезание части тела сразу же сделает человека здоровым, работает плохо. Выступавший на майской конференции профессор Введенский рассказал о том, что сейчас в России, как и во всем мире, активно растет число пациентов, обращающихся за повторной сменой пола.

«Обращаю ваше внимание на сложную ситуацию с повторным обращением. Вот вы сменили больному пол. Через месяц после смены паспорта и пола он передумал. Он влюбился в девушку и передумал. Если он передумал, то чья это вина? Не его вина. Это в последнюю очередь его вина. А в первую очередь это вина врача, который не увидел психического расстройства».

Многие специалисты отмечают, что и гормональная терапия, и хирургическая операции по смене пола действуют на организм человека очень разрушительно. О дистрессе людей, подвергших себя подобным экзекуциям, а после передумавшими и понявшими, что совершили ошибку, ВОЗ и Джеффри Рид с соавторами почему-то ничего не пишут.

Цитата из к/ф «И всё же Лоранс». реж. Ксавье Долан. 2012. Канада, Франция Трансгендер

Но есть в МКБ-11 и еще одно новшество, вызывающее очень серьезные вопросы. В новом классификаторе болезней изменились сами принципы диагностики парафилий (сексуальных девиаций). Приведем цитату из новой классификации, касающуюся сексуальных отклонений:

«Основными диагностическими критериями «парафилических расстройств» в МКБ-11 являются:

а) длительный, стойкий и интенсивный характер испытываемых чувств сексуального характера, проявляющихся сексуальными фантазиями, возбуждением и особенностями поведения, распространяющихся на других лиц, чей возраст или статус не позволяет им дать согласие на действия сексуального характера (напр., дети препубертатного возраста, животные, люди, являющиеся объектом наблюдения из окна);

б) наличие дистресса, явившегося следствием таких чувств, мыслей, фантазий, которые испытывает данное лицо».

На основании этих новых критериев диагностики предложено исключить из списка болезней фетишизм и садомазохизм. Ведь если они не предполагают вовлечения других людей против их воли и сам садист или фетишист не испытывают по поводу своего состояния никаких тяжелых эмоциональных переживаний (дистресса), то он, выходит, вполне здоров.

Однако самую серьезную опасность для общества представляет созданная новыми критериями возможность выведения из состава психических расстройств некоторых форм педофилии.

«Вторая часть критерия, касающаяся необходимости наличия у индивида дистресса из-за своего влечения, выводит из поля зрения специалистов целый спектр психосексуальной патологии, в том числе и социально опасных форм парафилий (садизм, педофилия)», —

пишут сотрудники лаборатории судебной сексологии, Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии (ФГБУ «ФМИЦПН» Минздрава России) М.Ю.Каменсков. и Л.Ю.Демидова в статье «Диагностические критерии педофилии — клинические, правовые и социокультурные проблемы», посвященной анализу новой классификации МКБ-11.

Каким образом это может происходить? Присмотримся для начала к первой части критерия — к части «а». В ней, в частности, прописано, что педофил должен на уровне поведения, т. е. на уровне действий обнаружить свою сексуальную тягу к детям. Дело в том, что психиатрия на данный момент обладает достаточным набором диагностических методов, способных выявить патологические влечение к детям без того, чтобы сам пациент рассказал об этом врачам или обнаружил это своим поведением. Возможность такой диагностики важна, например, при лечении осужденных за сексуальные преступления против детей. Сейчас такие педофилы подвергаются принудительному психиатрическому лечению. Решение о прекращении или продолжении лечения принимает комиссия психиатров на основе наблюдений и проведения диагностических процедур. Однако по новым критериям МКБ-11 психиатры уже не могут диагностировать данную психопатологию, если попавший к ним пациент просто отрицает наличие у него таких патологических влечений. И вот такой педофил, умело скрывающий свою патологическую тягу к детям, выводится из-под юрисдикции психиатрии, объявляется здоровым и оказывается на свободе.

Теодор Жерико. Портрет безумного похитителя детей (фрагмент). 1823

Теперь перейдем к критерию «б», гласящему, что для диагностики педофилии у человека должно быть «наличие дистресса, явившегося следствием таких чувств, мыслей, фантазий, которые испытывает данное лицо«.Что он, собственно, означает? Что дистресс (т.е. стресс, связанный с сильными отрицательными переживаниями и плохо влияющий на здоровье), связанный с болезнью, оказываются одним из главных критериев заболевания. То есть если человек не одобряет своего собственного поведения, понимает, что у него есть нездоровые фантазии и влечения, что они противоречат общественным нормам, и потому он испытывает сильные переживания, то это свидетельствует о болезни. Это теперь отягчающее болезнь обстоятельство. А вот педофил, не переживающий по поводу своего состояния, не испытывающий угрызений совести, оказывается более здоровым.

Этот принцип диагностики психопатологии переворачивает, по сути, вверх дном всю психиатрию. Ведь ранее считалось, что если у психически нездорового человека есть критика к своему состоянию, то это признак наличия в нем некоей здоровой, зрелой части. Отсутствие же этой части всегда считалось признаком, ухудшающим тяжесть заболевания. Впрочем, исключение из этого принципа было сделано несколько десятилетий назад, когда из списка психических заболеваний был исключен гомосексуализм. Тогда тоже сексуальное влечение к индивиду своего пола объявлялось патологией только если человек свое влечение осуждал и испытывал по этому поводу сильные переживания.

Чем опасны подобные критерии диагностики педофилии? Тем, что они отнимают у психиатров возможность лечить данное заболевание на ранних стадиях, когда у педофила только появляются фантазии, но он еще не пытается реализовать их. Из поля зрения психиатра будут выведены также индивиды с наиболее тяжелыми формами педофилии — то есть те, кто считают свое влечение нормальным и правильным.

Все это будет происходить на фоне борьбы со стигматизацией людей с психическими расстройствами. Мы же понимаем, что педофилов теперь тоже будут «дестигматизировать», ведь заявлено было, напомним, о «стигматизации, которая сопровождает любое состояние, признанное психическим расстройством». Теперь ВОЗ будет перевоспитывать общество и здоровых граждан в духе толерантности к педофилам. То есть если рядом с вами и вашим ребенком будет находиться человек, который с вожделением на него смотрит, фантазирует на тему того, как он будет его соблазнять и сексуально использовать, то вы не имеете права возмутиться, ибо теперь это норма — ведь он ничего не предпринимает (пока!).

Цитата из т/с «Патрик Мелроуз». реж. Эдвард Бергер. 2018. Великобритания, США Отец-педофил

А вот ваше желание держать своих детей подальше от такого человека как раз уже НЕ норма. И вообще, по мнению экспертов ВОЗ и вылечившихся от совести педофилов, это общество тоталитарное и больное, раз так жестоко к бедным педофилам, а они ни в чем не виноваты! Вам кажется, что это такая идеологическая гипербола? А вот ничуть.

Вот уже несколько лет подряд в серьезной западной прессе то и дело появляются статьи, в которых педофилы представляются в образе несчастных жертв режима. Вот, например, британская «Индепендент» в 2015 году печатает воззвание любящего детей гражданина. «Я педофил, а вы — монстры… Я педофил, а вы — машина ненависти», — клеймит общество гражданин. «Индепендент» тут вовсе не единственное издание. «Нью-Йорк Таймс», ВВС и много-много других рукопожатных изданий встали на защиту героических педофилов.

А вот уже совсем свеженькое и даже обращенное к российским гражданам. Издание «Медуза», в статье, вышедшей в июне 2018 года, тоже охотно дает трибуну педофилам и рассказывает о них, порой, в весьма толерантном ключе.

«Мужчина завидовал другим и ненавидел себя: свои эротические желания он считал «свидетельством испорченности и греховности». Полагая, что испытывать влечение к детям могут только очень плохие люди, он пытался с этим бороться. А потом перестал. «Я понял, что проблема не во мне, — объясняет он. — А в общественной морали и в отношении общества к сексу», — пишет «Медуза».

В общем, это общество больно. А педофилы очень даже здоровые. Борьба со стигматизацией психических больных, объявленная ВОЗ, идет полным ходом. Только сопровождается она почему-то демонизацией (то есть той же стигматизацией) психиатрии, сокращением штата психиатров, закрытием психиатрических больниц и выведением из-под компетенции врачей все большего количества психических заболеваний. Это происходит везде, где послушно выполняются рекомендации ВОЗ.

Ну, а чем же кончится процесс перевоспитания общества в соответствии со взглядами педофилов?

Обратимся снова к передовому в этом отношении британскому изданию «Индепендент», сообщающему, что педофилия — это вообще сексуальная ориентация. «Педофилия — это сексуальная ориентация, это как быть натуралом или геем» — именно с таким, не побоимся этого слова, программным заголовком вышла статья в этом издании еще в 2014 году, когда нормы МКБ-11 еще находились на стадии разработок.

Цитата из к/ф «Германия, год нулевой». реж. Роберто Росселлини. 1948. Италия, Франция, Германия Учитель-педофил

Впрочем, в данном случае говорить о специальных разработках для МКБ-11 не совсем справедливо, поскольку многие нормы туда перекочевали из американского ДСМ-5 «Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам» 5-го издания, вышедшего в 2013 году.

Вот, какие указания к диагностике парафилий рекомендовали американские психиатры, разрабатывавшие ДСМ-5: если индивиды

«сообщают об отсутствии чувства вины, стыда или тревоги по поводу этих побуждений и функционально не ограничиваются их парафилическими импульсами…, и из их самоотчетов и юридически записанных историй следует, что они никогда не действовали в соответствии с их импульсами, то эти люди имеют педофилическую сексуальную ориентацию, но не педофилическое расстройство».

Подобное определение педофилии американскими психиатрами вызвало большой скандал. Американская Психиатрическая Ассоциация (АПА) вынуждена была принести свои извинения, и в следующем издании ДСМ-5 слово «ориентация» было заменено на слово «интерес».

Но несмотря на заявление АПА о том, что определение педофилии как сексуальной ориентации было ошибкой, принципы диагностики, согласно которым само по себе сексуальное влечение к детям не является патологией, остались и перекочевали в МКБ-11. Так считают российские специалисты.

«Описание этих расстройств имплицитно предполагает возможность наличия у человека педофилии как сексуальной ориентации, т. е. по сути констатируется нормальность природы сексуального влечения к детям. Схожее положение вещей касается и других парафилий», —

пишут сотрудники лаборатории судебной сексологии М.Ю.Каменсков. и Л.Ю.Демидова в уже процитированной нами выше статье «Диагностические критерии педофилии — клинические, правовые и социокультурные проблемы».

Явно, вслух, сексуальной ориентацией педофилию называют пока только в качестве оговорок (правда, почему-то немедленно тиражируемых в СМИ). Но сама новая классификация болезней с ее принципами диагностики и описания сексуальных девиаций — это большой шаг к легализации педофилии.

Цитата из к/ф «Михаэль». реж. Маркус Шляйнцер, Катрин Резетариц. 2011. Австрия Жертва и насильник

Интересно, что лидерская группа по разработке МКБ-11 состоит из 20 человек, среди которых пятеро — это сотрудники Колумбийского университета. Чем известен это университет и его факультет психиатрии? Тем, что наряду с Джеффри Ридом там трудится такой известный деятель по легализации педофилии как Теодор Сендфорт. В свое время он открыто публиковался в журнале для педофилов «Паэдика» (Paidika), называл в своих трудах педофилию «любовью между мальчиком и мужчиной». В своей книге «Интимная близость между поколениями мужчин. Исторические, Социально-Психологические и Юридические Перспективы», напечатанной в «Журнале гомосексуальности» в 1990 году, он утверждает, что"отношения между мальчиком и мужчиной необязательно являются патологией» и что целью его деятельности является «расширение дискуссии о месте отношений между мальчиком и мужчиной в современном западном обществе». В те годы его воззваний в обществе не поняли, поэтому Сендфорт переключился на исследования в области гомосексуализма и гендера.

Сейчас, как мы видим, дискуссия начинает стремительно «расширяться». Дестигматизация — то есть разрушение норм морали и нравственности — уже запущена. Следом за переформатированием общественных норм последует и переформатирование норм уголовного кодекса. Нет, конечно изнасилования по-прежнему будут караться уголовно. Но ведь можно же и «по согласию»? Неслучайно во многих странах сейчас все больше слышны голоса «правозащитников», выступающих за права детей на секс и за снижение возраста согласия. И не важно, что дети интеллектуально и эмоционально незрелы, что они легко поддаются давлению и манипуляциям взрослых, не могут в принципе правильно оценивать ситуацию и принимать взвешенные решения. Растление и совращение малолетних уже названо «любовью». И названо не маргиналами какими-нибудь, а весьма респектабельными психиатрами, коллегами по цеху тех, кто предлагает нам новую МКБ-11.

А нормы закона являются отражением общественных норм. Как только меняются нормы общества, переписываются и законы. Так было с гомосексуализмом. Так было с транссексуализмом. Обратите внимание на мощную информационную кампанию, направленную на создание положительного образа трансгендеров, проводившуюся в течение нескольких последних лет. Теперь, как только транссексуализм вывели из-под опеки психиатров и психотерапевтов, вопрос немедленно был переведен в юридическую плоскость. То же самое произойдет и с педофилией. А как иначе? Ведь если общество, наконец, перестанет стигматизировать педофилов и поймет, что они такие же люди, только с другой сексуальной ориентацией, «примерно как геи и натуралы», то бишь, согласится, что сексуальное влечение к детям — это нормально и хорошо, то закон, наказывающий педофилов, станет неактуальным. С точки зрения педофилов и ВОЗ, наше общество должно перенять нормы культуры и морали у племен папуасов, ведь у них, как и у многих других племен, разбросанных по планете и отставших в своем развитии на тысячелетия, практикуются сексуальные отношения между детьми и взрослыми. Именно это предлагал в свое время сделать еще один психиатр из АПА Ричард Грин, много сделавший для исключения из списка психических заболеваний гомосексуализма.

Хуго Симберг. Хоровод. 1898

Итак, идеологи ВОЗ и новой МКБ-11 напрямую говорят об идеологической экспансии, они не скрывают, что их цель — это изменение общества и разрушение норм общественной морали. Этим делом ВОЗ занята уже давно. А что же ответит на это наше государство?

Поначалу Россия пыталась отстаивать свой суверенитет в этом вопросе. В 1999 году приказом Минздрава РФ № 331 было утверждено клиническое руководство «Модели диагностики и лечения психических и поведенческих расстройств». В нем, в частности, утверждалось, что

«Критериями сексуальной нормы являются: парность, гетеросексуальность, половозрелость партнеров, добровольность связи, стремление к обоюдному согласию, отсутствие физического и морального ущерба здоровью партнеров и других лиц. Расстройство сексуального предпочтения означает всякое отклонение от нормы в сексуальном поведении, независимо от его проявлений и характера, степени выраженности и этиологических факторов. Это понятие включает как расстройства в смысле отклонения от социальных норм, так и от норм медицинских».

То есть в России, несмотря на наличие международных классификаторов, были свои нормы здоровья и патологии. Нормой считались добровольные гетеросексуальные отношения между взрослыми людьми, а все остальное — отклонением от нее. Однако ставшая в 2012 году министром здравоохранения Вероника Скворцова в том же 2012 году этот приказ отменила. Теперь Россия послушно следует нормам, разрабатываемым в кабинетах Американской психиатрической ассоциации. Неужели и теперь, когда создатели МКБ-11 фактически заявили о необходимости формирования положительного образа не только гомосексуалистов, но и педофилов, российские психиатры и сексологи покорно с этим согласятся?