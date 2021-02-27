Жан-Луи Липпер

Жан-Луи Липпер (Jean-Louis Lippert, пишет под псевдонимом: Анатоль Атлас (Атлант; Anatole Atlas)) - Бельгия, франкоязычный писатель, философ, публицист. Автор книг «Исповедь Ги Дебора», «Уленшпигель», «Могила аэда: Цезарь против Цезаря», «Диалог птиц маяка», «Аксиома сферы», «Аминь» и др. Автор слов: шизонойя, ацефалополис, сферизм, капитотал (о глобализации) и др. На своём сайте (<a href=http://spherisme.be/ target=_blank >spherisme.be</a>) приглашает читателя так: «Чтобы перейти от технопитека к сферантропу, против псевдокосма Капитотала и Паноптической башни, аэд Анатоль Атлас предлагает вам ИНСФЕРОПЕДИЮ». Ограниченно владеет русским языком.