Европейский общественный дискурс о России однозначен. Он основан на неявном силлогизме, выведенном из поля обсуждения, несомненная предпосылка которого отождествляет Европу с социал-демократией, вдохновлённой «ценностями», тем более определенными, что они имеют некую трансцендентную ауру. Однако таковы ли на деле моральные принципы гуманизма, сформулированные Эразмом и философией Просвещения? Разве они не вошли в противоречие с применяемыми в политике технологиями? И куда делись вселенские обещания эпохи модерна, когда каждый наблюдает неумолимый бег в бездну?

Итальянские и немецкие пленные выходят из Сталинграда после капитуляции. Февраль 1943

Вторая посылка в рассуждениях постулирует, что Россия не соответствует этой прекрасной идеальности. Громко озвучены многочисленные предлоги новостного характера. Сложные ситуации, заслуживающие тщательного анализа, систематически упрощаются, чтобы быть сведёнными к карикатурному клише: этот побочный продукт Советского Союза не в состоянии соответствовать образцу, изваянному Европой. Из этого следует, что данный просвещенный мыс человечества обладает всей легитимностью для экономического наказания, политического принуждения, культурной дискредитации России. Всё это может навязываться одаренному здравым рассудком общественному мнению только при одном условии: пропагандистской реальности, соответствующей действительности. Но что, если чьё-то критическое мышление поставит под сомнение демократический характер Европы? Если чьё-то антропологическое усилие выявит в русской цивилизации другую модальность бытия-в-мире, составляющую богатство для человечества? Что, если какие-то исторические исследования приостановят вынесенный в том числе из-за Навального приговор по Украине, Донбассу, Крыму, Кавказу, Сирии, Ливии, по делу самого Навального? Разве любое суждение не предполагает предварительного рассмотрения обстоятельств? И в демократическом суде, если окажется, что обвиняемый был принужден к совершению своих действий под давлением таких обстоятельств, что он не мог действовать иным образом, не погибнув, будет ли возложена на него полная ответственность за свои проступки? Сначала Запад поставил Россию на колени, приставив нож к её горлу, чтобы уничтожить её идентичность (как это было в случае с ельцинской Россией, лишенной многого западной финансовой олигархией), а теперь осуждает её за удары, которые она наносит, чтобы уцелеть!

Цитата из кф Александр Невский. Реж. Сергей Эйзенштейн, Дмитрий Васильев. 1938. СССР Рыцари

Путинской России вменяются лишь отягчающие обстоятельства, подтверждающие её онтологическую вину, в том числе в том, что она является единственной международной державой, наносящей военное поражение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и прочим террористам. А ведь связь между ними и теми же западными финансовыми олигархиями не так и сомнительна. И Кремль будет тем более осуждён за то, что он наказал российских олигархов — пособников этого международного финансирования. Тогда очевидно: в этом странном судебном процессе арбитражная инстанция является не чем иным, как одной из заинтересованных сторон, и самой хитрой…

Не пора ли уже сокрушить всю эту якобы силлогистическую конструкцию с выстроенными на её основе выводами? Не самым ли пагубным для интересов Европы является отмена проекта газопровода в соответствии с американскими интересами? Так нет: порочные рассуждения будут всё более остервенелыми, поддержанными всеми «демократическими» инстанциями, а Европейский парламент будет упрекать эмиссара Жозепа Боррелля за то, что он не был достаточно тверд в Москве с Сергеем Лавровым в защите псевдологии [1], служащей аргументом для того, чтобы всё больше обвинять Россию, которая должна быть виновна вместе с Китаем во всех бедах мира…

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci Жозеп Боррель

Если последовательно рассуждать, не пренебрегая элементарными правилами логики, то следует предположить, что Запад ведет войну, сравнимую с выполнением тех задач, которые были поставлены сначала Наполеоном, а затем Гитлером, но в других формах, с особыми и многочисленными предосторожностями при постановке и переложении всё той же пьесы.

Эту гипотезу, достойную Духа Просвещения, я вывожу, исходя из идеологических традиций континента, на котором живу, понимая, что в «свободном и демократическом» мире ему нет места. Однако я знаю, что в его сознание намертво впечатано имя: Сталинград.

[1] Псевдология — патологическая склонность к сообщению ложной информации, к сочинению фантастических историй. Обычно обусловлена желанием индивида обратить на себя внимание других путём доказательства собственной значимости.

Авторизованный перевод с французского Каринэ Геворгян.