Завен Авагян
Последние публикации
В столице Ирака прогремело два взрыва
По меньшей мере 13 человек погибло в результате двух терактов в столице Ирака 17 мая, сообщает The Independent. Семь человек погибло в результате взрыва, прогремевшего на рынке района Аль-Шааб, еще 21 человек получил ранения. В то же самое время еще шестеро погибло и 21 человек получил ранения...
17 мая 2016
В эпицентре бури: Саудовская Аравия на пороге финансового краха
Когда индексы нефтяных фьючерсов опустились ниже отметки $30 за баррель, стало очевидно, что это не очередная волна волатильности, а уже новая экономическая реальность. В ответ на вопрос о перспективах нефтяных цен председатель правления Saudi Aramco Халид аль-Фалих заявил: «В краткосрочной...
11 февраля 2016
Сирия. Есть ли надежда на мир?
Бои за Алеппо не прекращаются с 2012 года. С тех пор позиции армии Асада сильно ослабли, но по сей день ни одной из сторон конфликта не удавалось установить полный контроль над городом. Алеппо поделен на зоны влияния между правительственной армией и несколькими вооруженными группировками. Ситуация...
27 октября 2015