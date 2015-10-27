Сирийская армия при поддержке иранских солдат и вооруженных отрядов ливанской «Хезболлы» наступает в направлении Алеппо. Наземную операцию с воздуха поддерживают российские ВКС. Ранее бригадный генерал армии САР Али Майхуб доложил о некоторых успехах правительственных войск на данном оперативном направлении. Подтверждая эту информацию, агентство Reuters сообщило о том, что проправительственные силы заняты зачисткой южных пригородов Алеппо. Ситуация на поле боя меняется стремительно, 24 октября Al-Arabia писала об ожесточенных боях между подразделениями сирийской армии и боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Боевикам удалось отрезать линии коммуникации правительственных войск, захватив участок трассы Алеппо — Дамаск. Территория вокруг этой трассы контролируется различными повстанческими группировками.

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Битва за Алеппо

Алеппо — один из древнейших городов мира. Благодаря удачному расположению на Великом шелковом пути, до начала XVIII века он был важнейшим центром торговли на Ближнем Востоке. Веками сюда направлялись караваны торговцев, ремесленников, мыслителей с разных уголков мира. До начала гражданской войны Алеппо был крупнейшим городом Сирии с населением более 2 млн человек. Город по праву считался экономической столицей САР. Культурное разнообразие, взаимопонимание между различными этническими и религиозными группами (сунниты, шииты, алавиты, армяне, ассирийцы, греки, евреи, курды и другие) были предметом особой гордости бывшего президента Сирии Хафеза Асада. Не случайно в Алеппо находится одна из крупнейших христианских общин Ближнего Востока. А всего лишь в 15 км от города — позиции вооруженных до зубов террористов, которые продают людей в рабство только за то, что они принадлежат другой вере, зверски уничтожают сокровища тысячелетней истории, лживыми понятиями прикрывая идеологию нетерпимости и ненависти. Страшно даже подумать, что может произойти с Алеппо, попади город под контроль ИГ.

Бои за Алеппо не прекращаются с 2012 года. С тех пор позиции армии Асада сильно ослабли, но по сей день ни одной из сторон конфликта не удавалось установить полный контроль над городом. Алеппо поделен на зоны влияния между правительственной армией и несколькими вооруженными группировками. Ситуация здесь неоднозначна. В то время как проправительственные войска готовились к штурму города, боевикам ИГ удалось отрезать их от баз снабжения. В свою очередь, террористы, контролирующие отдельные районы города, запасаются противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) BGM-71 TOW. Во время предыдущего танкового наступления правительственной армии в распоряжении у боевиков было около 50 комплексов «Конкурс», полученных от монархий Персидского залива и Турции. Тогда сирийская армия была отброшена назад. Ясно одно: взятие Алеппо — непростая задача, требующая тщательной подготовки.

Источник AssociatedPress в Курдистане подтвердил факт получения от США оружия и боеприпасов для подготовки к штурму ключевого города Ракка. Конечно, курдское военное командование подумает дважды перед тем, как ступить на арабские земли. Все же опытные, хорошо вооруженные бойцы YPG на расстоянии 35 км от Ракки — это реальная угроза для ИГ, по сравнению с которой наступление на Алеппо имеет вторичное значение. Сложившаяся ситуация может сыграть на руку сирийской армии, позволив восстановить утраченный контроль над трассой в Алеппо. Вполне возможно, что несмотря на неудачи войск Асада, Алеппо будет взят с помощью элитных подразделений алавитов, «Хезболлы» и КСИР при поддержке российской авиации.

Алеппо является краеугольным камнем военной стратегии Асада. Это крайняя точка оси север-юг, замыкающая линию фронта. Первоочередная задача на данном этапе — восстановление полного контроля над трассой Алеппо-Дамаск, обеспечение безопасности Дамаска, а также трассы в Бейрут. Укрепление линии обороны позволит восстановить «нормальную» жизнь в западных провинциях Сирии, где проживает значительная часть населения и сосредоточена основная экономическая активность. В то же время эксперты отмечают, что сирийский режим сильно обеспокоен оттоком населения из страны. Люди бегут от осознания глубокой безнадежности ситуации, в которой они оказались.

Надежда на мир?

Во всем этом мраке есть одна маленькая надежда на относительный мир. При этом мало кто теперь сомневается в том, что Сирии в довоенных границах уже не существует. САР находится в стадии распада. Процесс еще не завершен. Было бы недальновидно полагать, что с уходом президента Асада процесс кантонизации остановится и в этих краях неминуемо наступит вечный мир. Помимо всего прочего, надо понимать, что и Башар Асад не может просто все бросить и уйти. Ведь он представляет интересы могущественной общины алавитов, которых очень многие суннитские группировки считают «неверными». Что будет с ними после его ухода? Что будет с остальными этническими и религиозными меньшинствами Сирии?

Мирное разрешение сирийского конфликта, как это не раз бывало в истории, зависит от исхода военных операций. Очевидно, что ни одна из сторон не смогла бы сохранить боеспособность так долго без внешней помощи. В конечном итоге победа достанется тому, у кого больше поддержки. Для различных сирийских группировок (от откровенных головорезов до «Свободной армии Сирии«) помощь в первую очередь поступала из Саудовской Аравии и Турции. План по свержению президента Асада провалился, в том числе благодаря вмешательству Ирана и России. Идет передел зон влияния. Все понимают: вечно война продолжаться не может. В конце концов, противостояние сводится к тому, чтобы навязать мир на своих условиях.

Примечательно, что у двух основных доноров антиасадовских сил — Турции и Саудовской Аравии — за это время появились более серьезные проблемы. Эр-Рияд обеспокоен ситуацией в соседнем Бахрейне и войной в Йемене, которая близка к неконтролируемому исходу и последствиям. Угроза со стороны ИГ принимает более явные очертания. В самом королевстве достаточно и внутренних противоречий, которые, безусловно, усугубятся в результате сокращения доходов от экспорта углеводородов. По оценке МВФ, без реформ королевство обанкротится к 2020 году.

В Турции тоже неспокойно. Политический кризис в стране только углубляется на фоне прогремевших недавно взрывов в Анкаре и нарастающей маргинализации курдского меньшинства. Вдобавок ко всему, появилась проблема вооружения курдских отрядов. С ростом автономности северного Ирака и Сирии (особенно если YPG удастся зафиксировать успехи против ИГ), Анкаре рано или поздно придется прислушиваться к курдам. Делать это они, естественно, не желают. Было бы неверно полагать, что поддержка Турции и Катара вооруженным группировкам на севере, равно как и помощь Саудовской Аравии боевикам на юге Сирии, сойдет на нет. Хотя поток финансовой и военной помощи ослабнет. Это скажется на готовности тех или иных группировок к диалогу с Дамаском, в том числе вокруг формирования переходного правительства в стране. Сигналы о готовности к компромиссу уже поступают от официальных властей САР. В том, что и Асад, и силы, поддерживающие его (алавиты), заинтересованы в прекращении огня и окончании гражданской войны, нет никаких сомнений. Россия, со своей стороны, предпринимает усилия для налаживания диалога между официальными властями Сирии и патриотической оппозицией. Иран наконец-то договорился с Западом, очередной виток конфронтации Тегерану тоже ни к чему.

Очевидно, что сирийский кризис не может быть разрешен исключительно военным путем. Всем договороспособным сторонам конфликта нужны гарантии соблюдения их интересов. Для этого требуется диалог. Должна быть реальная политическая сила, которая даром убеждения и силой оружия сможет выработать приемлемое для всех мирное соглашение. Этого не может произойти без посредничества региональных и мировых держав. На то, что Саудовская Аравия напрямую договорится с Ираном, рассчитывать пока не приходится. Однако есть и положительные сдвиги: мы видим, что меняется позиция Соединенных Штатов. В авторитетных американских изданиях уже звучат призывы к налаживанию диалога и сотрудничества между всеми сторонами для преодоления кризиса. Такой же точки зрения придерживается и Россия. Опосредованный диалог, для начала, мог бы стать первым шагом на пути к установлению мира в Сирии — фундаментом для успешной борьбы против ИГ и прочих террористических организаций.