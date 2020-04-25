Юрий Эхин
Последние публикации
Общность реновации и самоизоляции (о смыслах «пандемии» COVID-19)
Это в общем несложно сделать, стоит лишь освободиться от цепенящего страха заражения неведомым коронавирусом и не дай Бог смерти от него. А также от страха лишиться работы, доходов, страха кризиса и голода, наконец. Этот-то страх, круглосуточно нагоняемый телевидением с кадрами врачей-«космонавтов»...
25 апреля 2020
Реновация Москвы: от мусорного кризиса к экологической катастрофе
Выступление эксперта по жилищной политике Союза архитекторов России Юрия Брониславовича Эхина на собрании Всероссийского общественно-экспертного совета по выходу из кризиса в сфере утилизации отходов, учреждённого 10 апреля 2018 года по инициативе Российской академии естественных наук (РАЕН) и ИА...
17 апреля 2018
Цель реновации — взять триллионы. И удавить страну?
Московской реновации 21 февраля исполняется год. Новое слово «реновация» стало популярным за это время, но вопросов не убавилось. Например, о том, что из-за сносимых пятиэтажек Подмосковье ждет экологическая катастрофа от строительного мусора, а Москву — коллапс высотной, плотной застройки и...
20 февраля 2018