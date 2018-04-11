Выступление эксперта по жилищной политике Союза архитекторов России Юрия Брониславовича Эхина на собрании Всероссийского общественно-экспертного совета по выходу из кризиса в сфере утилизации отходов, учреждённого 10 апреля 2018 года по инициативе Российской академии естественных наук (РАЕН) и ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сабянин

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«Во всех странах железные дороги для передвижения служат, а у нас сверх того и для воровства».

М. Е. Салтыков-Щедрин

Поскольку я архитектор и градостроитель, а последние годы занимаюсь реновацией Москвы, то хочу начать с наиболее узкого места этого «мегапроекта», а потом перейти к более широкому описанию проблем, связанных с реновацией.

Мне кажется, прямая взаимосвязь между экологией и градостроительством очевидна. Буквально на прошлой неделе в Российской академии наук состоялся экономический форум, на котором я в своём докладе постарался показать взаимосвязь между социально-экономической и градостроительной политикой. То же самое можно сделать и в отношении экологии. Эти процессы взаимосвязаны, и вы поймете почему.

Итак, начну с экологии реновации. Напомню, год назад, 21 февраля 2017 года, со встречи президента Владимира Путина и столичного мэра Сергея Собянина началась кампания по реновации пятиэтажного жилого фонда Москвы. Я как специалист сразу провел некоторые подсчеты, и у меня получились следующие результаты. Если снести все пятиэтажки Москвы, то для вывоза образовавшегося строительного мусора нам потребуется 25 млн грузовиков. Протяженность такой автоколонны составит 360 тыс. км, а это равно расстоянию от Земли до Луны, или 9 экваторам земного шара, или достаточно для 6-кратного огораживания Российской Федерации по её внешней границе, которая растянулась более чем на 60 тыс. км. Одна десятая часть такой автоколонны способна заполнить все улицы Москвы, имеющие протяженность 4000 км, и вся Москва встанет, и никакой перспективы для разрешения ситуации нет.

Artem Svetlov Снос домов на Рублёвском шоссе и Ярцевской улице. Москва

Куда денут этот мусор? Первое, что приходит в голову, — его повезут на закрытые и открытые полигоны Подмосковья, о которых здесь сегодня было много сказано. Таким образом, к огромному количеству бытового мусора добавится огромное количество строительного мусора. Во-первых, в Москве нет технологии его переработки, а это крупногабаритный мусор: бетонные панели и блоки, которые не гниют столетиями. И никакого выхода из этой ситуации власть на сегодняшний день так и не предложила. После моей публикации в апреле прошлого года мэр Собянин вышел в эфир и сказал, что, действительно, проблема мусора существует, и что мэрия будет думать, как её решить. Отмечу, что к тому времени о планах реновации было уже официально заявлено, было сказано, что реновация неизбежно будет, но проблемы утилизации строительного мусора авторы даже ещё не осознали, что само по себе говорит об уровне управления.

Я стал следить за тем, какие же в течение следующих месяцев мэрия со своими экспертами предложили варианты решения проблемы. И никакого решения я не услышал ни в 2017, ни в 2018 году. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин говорил, что будут ломать пятиэтажки по опыту прошлых лет: на снос пятиэтажки якобы уйдёт всего несколько часов, и при этом никакого мусора не останется. Я как специалист вам поясню, что пятиэтажки уже снесённых серий были ветхими, на грани аварийности. По счастью, ни один из этих домов не упал, так как рассчитаны они были всего на 25 лет эксплуатации, а послужили все 50. Поэтому от прикосновения экскаватора старые панели таких домов ломались, порой не оставалось даже металлической арматуры. Принципиальное отличие планируемых сегодня к сносу пятиэтажек состоит в том, что это кирпичные и блочные дома, которые были рассчитаны уже на срок службы 150 лет, а панельные дома несносимых серий — на 125 лет. И в них были заложены гораздо более высокие пределы конструктивной прочности — это так называемые дома первой категории. В них больше арматуры, больше бетона, больше других конструктивных материалов. Как ломать эти крепкие конструкции, никто не знает. И повторяю, у нас таких перерабатывающих производств нет. Пока московские чиновники заявляют, что они будут завозить эти отходы на неработающие заводы, а потом будут вывозить, куда, правда, пока неизвестно.

Сегодня уже в выступлениях прозвучала информация о том, что во Владимирской, Калужской и Ярославской областях (Тверская вроде как отказалась) планируют срочно создавать огромные полигоны под московский строительный мусор от программы реновации. Четкого ответа нет, это всё какая-то инсайдерская информация, какие-то публикации, сами власти об этом вопросе молчат. Но строительный мусор это, извините, вопрос главный.

Строительный мусор

Для примера, в Европе, где тоже много пятиэтажек, когда стали анализировать, что с ними сделать, пришли к выводу, что их выгоднее реконструировать, и только по одной простой причине: потому что их снос будет стоить так дорого, что это невыгодно делать. Тем более что основные несущие нагрузку конструкции этих пятиэтажек крепкие и прослужат 150 и 300 лет, поэтому достаточно их модернизировать, оставить голые стены, всё вычистить, сделать перепланировку, надстроить этажи, сделать новые фасады, окна и т. д. Получается прекрасное современное жилье, в котором престижно жить. Мы видим такие примеры в Берлине и в других городах Европы (см. статью «Как реконструируют панельные «хрущевки» в Германии»). Почему не пошли по этому пути у нас, почему об этом не хотят слышать в Москве — это отдельный разговор. Я сейчас расскажу свою версию.

К счастью, год исследований в этом направлении дал свои положительные результаты, картина прояснилась. Так вот что нас ожидает с точки зрения реновации. Мы ждем большого количества мусора, и у нас нет ответа, что с ним делать. Использование этого строительного мусора в качестве материала для строительства дорог, как это посчитали коллеги, оказалось менее выгодно даже по сравнению со строительством дорог из чистого бетона марки 500. Это очень «мутная» и странная история.

Реновация коснётся всех москвичей, а не только жителей тех 5171 дома, которые планируют снести, потому что реновируемые, а точнее, сносимые районы будут застраивать не только с большей плотностью, но и с большей высотностью, что приведет к автоматическому увеличению плотности населения, а следовательно, снижению санитарных и экологических норм во всем городе. Если этажность в этих районах будет 25 этажей, а в перспективе и 40 этажей, и при этом дома будут стоять более плотно, то здесь неизбежно будет страшная экология, так как в пространство дворов и в окна домов не будет попадать достаточного количества прямого солнечного света, убивающего золотистый стафилококк и туберкулезную палочку. Сегодня по розе ветров в основном северо-западные ветры продувают Москву, но сделать они это могут при пятиэтажной застройке — для этого силы ветра хватает. А с 25-этажной застройкой из плотно стоящих домов проветриваемости точно не будет. При этом плотность населения также увеличится в 4−5 раз: количество жителей возрастет, количество автомобилей возрастет, количество зелени уменьшится, потому что даже при сносе только 5171 пятиэтажки будет уничтожено и приблизительно 100 тысяч многолетних деревьев. И пока они вырастут за 25 лет, неизвестно, чем Москва будет дышать. Картина становится апокалипсической.

В чём корни этого явления, которое так ярко высветил проект реновации Москвы? Поскольку ответов нигде не прозвучало, пришлось самостоятельно заняться анализом этой проблемы. И вот к какому выводу мы с коллегами пришли. Сам Сергей Собянин, до него Марат Хуснуллин, ещё ранее другие деятели, такие как Эльвира Набиуллина, когда она еще возглавляла Министерство экономического развития, сегодня также Алексей Кудрин, а до него Институт социального развития в 2010 году выходили с идеей о том, что современная экономика будет развиваться только в крупных городах-мегаполисах (даже гигаполисах) или в агломерациях, создающихся на базе городов-миллионников. Агломерация — это несколько населенных пунктов, живущих как один организм. В нашей стране известной является агломерация Самары и Тольятти — двух довольно крупных городов, которые связывают общие проблемы.

Города. Вид из космоса

Откуда взялась эта идея урбанизации всего? Те люди, которые делают политику, исходят из теории профессора Стокгольмской школы экономики Кьела Нордстрема о том, что вся будущая экономика мира будет сосредоточена в 600 крупных мегаполисах. И он под это дело подводит какую-то научную базу, и наши почему-то с радостью эту теорию подхватывают, поднимают её в виде флага и начинают действовать именно исходя из неё. Последствия этих действий мы видим уже сегодня на многих примерах, о которых было рассказано сегодня. Мусорный коллапс — это всего лишь небольшое следствие этой парадигмы, которая уже реализуется в жизни.

И когда мы друг другу или кому-то задаем вопросы, почему они такие недальновидные, почему они не выполняют федеральные законы, почему они принимают такие некомпетентные решения, почему прокуратура не принимает никаких действий, несмотря на кошмарные ситуации, когда людей постоянно травят, то нам нужно понимать, где находится источник этих внешне парадоксальных и на первый взгляд необъяснимых действий.

Я скажу кратко. Получается, что откуда-то сверху поставлена задача собирать население в агломерации, которые, с моей точки зрения, не являются будущим мировой экономики, в том числе и российской. И для решения этой задачи, как говорится, не считаются ни с какими жертвами — лес рубят, щепки летят. У них же цель вот какая, глобальная — развить экономику. Посмотрим, в чём отличие экономики Швеции и экономики России. Прежде всего Россия и Швеция разительно отличаются по размерам территории и по их обустроенности. Швеция — развитая европейская страна, которая населена намного плотнее российской, где развита инфраструктура. Сама Швеция в каком-то смысле представляет агломерацию. Теперь смотрим на мало заселенную огромную Россию. Если на нашей огромной территории начать собирать население в крупные города, в качестве таковых почему-то рассматривается всего шесть городов, при том что у нас областных центров еще 78. Что будет с остальными областными городами, со средними городами, не говоря уже о малых городах и деревнях? На эти вопросы никто ответов не даёт. Власть поставила себе цель идти по этому пути и с этого намеченного пути не сворачивает. И, на мой взгляд, руководители регионов являются лишь простыми исполнителями в решении этой задачи. Они, конечно, имеют свою какую-то выгоду, но задача имеет, повторяю, глобальный характер.

Чем это нам грозит в Москве и Подмосковье, если сегодня в столице официально уже проживает 12,5 млн человек и мэр Собянин заявил, что в ближайшие годы Москва должна иметь 35 млн человек, то есть рост населения Москвы должен быть троекратным. По генеральному плану 70-х годов Москва была рассчитана на 7 млн человек, сегодня уже — 12,5 млн. человек, а в 2030 году Москва, объединённая с ближайшим Подмосковьем, — 35 млн. Это значит, что для этого будут собирать население со всех городов и весей страны. Для чего — непонятно, поскольку промышленного развития в Москве не планируется, промышленность, скорее, добивается, но это отдельная тема. В качестве успешного примера приводят шанхайскую агломерацию, в которой проживает более 90 млн человек, то есть около 10% населения всего Китая. Так вот, Москва и Московская область этот предел давно преодолели, и дальнейшее сосредоточение людей в Москве находится за пределами разумного. При этом шанхайская агломерация обеспечивает полмира, Китай — крупнейший мировой производитель и крупнейшая экономика мира, а Москва что производит? Почти ничего. Сохранилось разве что несколько оборонных предприятий. Территории крупных заводов застраиваются, на месте ЗИЛа — жилой район, территория гигантского завода «Серп и молот» также застраивается жильем. В ближайшее время по генеральному плану Москвы ставится задача 15% промышленных территорий заместить жильем. Это тоже часть процесса реновации и агломерирования населения в Москве. Перспектив у такого дела, с точки зрения специалистов, нет, как нет и примеров успешного функционирования городов такого размера.

Deensel Москва

Тут важно обратить внимание на некоторые совпадения. Сегодня было сказано, что в 2011 году было засекречена карта водных ресурсов Подмосковья, и я сразу вспомнил, что как раз в 2011 году Сергей Собянин стал мэром. Через некоторое время к Москве была присоединена часть Московской области. С какой целью — нас об этом не спрашивали, но мы сразу сделали вывод о том, что поскольку недвижимость в Москве дорогая, то под видом московской решили теперь продавать недвижимость в Подмосковье. Однако всё равно это не давало ответов на все вопросы. И только теперь, когда была озвучена идея реновации и власти стали прямо говорить о своих истинных планах, когда в Госдуме начали обсуждать планы превращения Москвы в гигаполис, тогда всё начало проясняться и стали понятны истинные мотивы всего этого процесса.

Теперь посмотрим, как на проблему отходов влияет увеличение города Москвы до 35 миллионов человек. Если сейчас мы говорили о том, что Подмосковье уже задыхается от московского мусора, и все ищут выход из этой ситуации, то я как специалист-градостроитель могу сказать, что с увеличением населения Москвы ситуация ухудшится в разы. Всё это будет происходить на наших глазах, поскольку темпы реновации уже объявлены — это 15 лет. За 15 лет население агломерации Москвы должно увеличиться, по планам авторов проекта, в три раза. Мусор, количество которого также возрастет в три раза, повезут в Московскую область. Для 35 млн человек нет достаточного количества источников водоснабжения, потребуются новые очистные сооружения, канализация, тепло‑ и электрообеспечение. Где это всё будет располагаться? Таким образом, создается некий гигантский «концентрационный город» — этот термин для таких городов придумал Юрий Крупнов. Для чего нас всех собирают в эту кучу, где рабочих мест нет, экология будет плохая, а территории страны развиваться не будет?

Вообще, если говорить о территориальном развитии, то любое правительство любой нормальной страны строит планы по развитию территории, как правило, размещая какие-то производства и населённые пункты на своей территории. Параллельно идёт их увязывание, создаются всякие логические схемы, транспортные и инженерные сети, а у нас в стране этого нет, и даже таких планов не существует. Но при этом с удивлением узнаешь всякий раз, когда какой-то отдельный Субъект Федерации разрабатывает свою локальную схему территориального развития и под это получает бюджетные деньги, и довольно немалые. Нет сейчас, к сожалению, и специалистов по городам. Когда-то нас этому учили, но перерывы в 30 лет не проходят бесследно. И когда молодые ребята желают заработать эти деньги, взять эти заказы, бегают, извините, высунув язык, и ищут специалистов по территориальному расселению, то это, во-первых, выглядит странно, а во-вторых, я и мои коллеги старшие понимаем, что это ничем хорошим не закончится. Потому что отдельно развивать какую-то локальную территорию невозможно, не понимая, как будет развиваться вся страна в целом. Отсутствие планов развития страны подменяется планами концентрации всего населения страны в шести крупнейших мегаполисах или агломерациях — это опасный абсурд.

Если мы поглядим на демографическую карту страны, то эта карта очень сильно напоминает головастика, длинный и тонкий хвост которого растянулся на Сибирь и Дальний Восток, а голова находится в европейской части, в Москве, вокруг Москвы и немного южнее Москвы, где довольно-таки много населения. Так вот, если планы «аглмераторов» будут реализованы, а всё к этому идет, то мы совершенно однозначно потеряем всё Зауралье, то есть Сибирь и Дальний Восток будут практически обезлюжены. Эта тенденция реализуется, и об этом нужно говорить открыто. Тем более здесь собрались специалисты не для того, чтобы посмотреть друг на друга, а для того, чтобы найти выход из сложившегося положения, сделать свои прогнозы, пусть они будут самыми страшными и негативными. Это дисциплинирует и заставляет действовать.

А вот оголение Сибири и Дальнего Востока полностью совпадает с планами злейших врагов России, таких как бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт. Мы помним, как она говорила, что Сибирь должна принадлежать всему человечеству, потому что Россия сама не способна её обустроить и обжить. Там много природных ресурсов, и это якобы несправедливо. Но мы, точнее наши власти (я, к счастью, к этому отношения не имею и даже, наоборот, пытаюсь донести свою тревогу) делают всё именно так, как хотела Мадлен Олбрайт. И не только она, она ведь представляет интересы очень сильного политического клана. И в этом смысле, когда анализируешь большой объём данных, приходишь к однозначному выводу о том, что есть некие силы, которые навязывают идею о том, что мы в России должны жить как в Европе или в США. И для этого давайте соберём всех людей в крупные города, где нет промышленности. Я не могу вспомнить ни одного случая, когда в Москве было восстановлено хотя бы одно предприятие. При этом наши власти это как-то с радостью подхватывают и начинают реализовывать.

Мадлен Олбрайт

История о том, как жилье в Москве стало очень дорогим, случилась в 2004—2005 годах на нашей памяти как раз в тот момент, когда правительство стало принимать комплекс законов о жилищном строительстве, все помнят национальный проект «Доступное жилье». Потом были приняты Жилищный, Градостроительный, Земельный и Лесной кодексы и целая группа законов, которая обеспечивала всё то, что делается сейчас. Для короткой справки скажу, что в ныне действующем Градостроительном кодексе нет даже понятий «город» и «село». При этом он оперирует такими понятиями, как «межселенные территории» или «линейные объекты», то есть что-то с чем-то должно существовать вместе, а что такое город или село — непонятно. Для меня — это абракадабра. Мы как специалисты не понимаем, для чего это было создано, для чего создана такая система понятий. Но совершенно однозначно — не для развития, тут сомнений никаких нет, а скорее для разрушения.

Тогда же была создана искусственная ситуация повышения спроса на жилье в Москве. Вроде город обустроенный, и это делалось, конечно, не силами Сергея Собянина, а целый век до него: только в советское время сколько денег было вложено в Москву, в её развитие. Ну и хорошо, на самом деле. Но тогда Москва демографически подпитывалась за счет так называемых лимитчиков (аналога современных гастарбайтеров), которые привлекались в Москву и Ленинград для компенсации дефицита неквалифицированной рабочей силы, а также заполнения свободных вакансий на новых предприятиях. Людей набирали в провинции, для них строили жилье, таким образом развивался город. Это естественный путь развития. И когда говорят, что будущее мировой экономики связанно с мегаполисами, то имеют в виду мегаполисы Китая и Индии, где таким же образом развивается промышленность, также приезжают люди из сёл, получают образование, осваивают новые профессии, работают, для них строят жилье и так далее. Это процесс нормальный. А у нас сегодня всё вверх ногами. Город большой, но при этом промышленность уничтожается, а людей мы будем для чего привлекать? Собянин на камеру заявляет, что 15 млн человек в российских сёлах лишние. Откуда лишние, извините. Чем человек думает? Хотя в своей статье в ИА REGNUM, которая называется «Цель реновации — взять триллионы. И удавить страну?», я объяснил, чем он, скорее всего, думает, так как в реновации есть его личный очень большой коммерческий интерес. В этой статье подробно изложены основные положения, о которых я сегодня рассказываю.

Еще одно интересное совпадение дат. 21 февраля 2017 года как раз началась история с реновацией. Я сегодня услышал, что 21 февраля уже 2018 года произошёл странный инцидент на полигоне «Ядрово». Мы тут строим все эти взаимосвязи, и я ничего не хочу сказать напрямую, но сами эти совпадения настораживают. Чья вина в росте связанных с мусором протестов? Политиков, о которых мы говорим, несистемной оппозиции или Удальцова, который тоже «засветился», я не знаю. Но совершенно очевидно, что ситуация с мусором и вообще с экологией, с застройкой Москвы и Подмосковья подошла к той критической черте, когда её игнорирование любыми политическими силами становится невозможным. Ведь не все безграмотные, есть те, кто понимают, как, например, я понимаю и мои коллеги. Почему же не найдется сил, которые это понимание не используют в своих целях, например, для смены власти в стране, столице или области, просто для дестабилизации обстановки или дискредитации конкурентов на выборах. Это совершенно очевидный повод. И он не ограничивается только Москвой и Московским регионом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция протеста против полигона Ядрово

Теперь традиционный вопрос — кто виноват? Я-то считаю, что виноваты именно те, кто создают такую ситуацию или, по крайней мере, на неё не реагируют, чем её усугубляют. Звучат какие-то странные ответы, которые людей совершенно не удовлетворяют, демонстрируются клоунские ужимки. Люди задают вопросы о том, почему нарушаются законы и почему на это не реагирует прокуратура. Я раскрываю какую-то очередную газету и читаю, что один из сыновей генерального прокурора по имени Артём Чайка является собственником одной из крупных организаций-застройщиков 3S PropertyDevelopment, которая строит жилье в Москве. Строить в Москве — это знают все специалисты — без тесных отношений с властями Москвы невозможно. Второй сын генерального прокурора Игорь Чайка, согласно сообщениям прессы, недавно выкупил 60% ООО «Хартия», которое занимается переработкой мусора в Москве и Подмосковье и которое будет заниматься мусором также и в соседних областях — Ярославской, Владимирской, Калужской и ещё нескольких областях. И взаимосвязь с бездействием прокуратуры здесь совершенно очевидна. Если сыновья генерального прокурора прямо связаны с этим процессом, то понятно, почему прокуратура не будет реагировать на тревожные сигналы, которые вы ей подаёте. Надеяться на обратное — верх наивности, с моей точки зрения. Я ни к чему противозаконному не призываю, но даже в рамках закона у нас есть достаточно инструментов влияния на власть, которыми мы можем сегодня пользоваться. Во-первых, 14-я статья Гражданского кодекса РФ Самозащита гражданских прав. Прочитайте её внимательно.

Статья 14. Самозащита гражданских прав

Допускается самозащита гражданских прав. Способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения.

Суть её в том, что мы сами, если наши гражданские права нарушаются, можем пытаться их защитить так, чтобы пресечь нарушение.

Согласно статье 3 Конституции РФ

1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.

2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.

3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы.

4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуются по федеральному закону.

Управлять той или иной территорией должен народ. Главный способ прямого управления — это референдум. Ни одного референдума в Москве и в Московской области за всё время существования на моей памяти не проводилось. Это странная, но понятная практика. Народное самоуправление может быть реализовано прямо, через референдум,

«а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления»

В любом случае и мэр Собянин в Москве, и губернатор Воробьев в Московской области — это всего лишь «а также», это не основная форма реализации народовластия. Если мы будем исходить из этого или как минимум понимать это, то картина несколько меняется. Никто за нас с вами самую грязную тяжелую работу не сделает, тем более что вся система выстроена так, что то разрушение, которое очевидным образом запланировано, реализуется в том числе и через органы исполнительной власти, силовиков и ангажированные СМИ.

Я хочу закончить свое выступление простой мыслью, что мы находимся в одной связке, что такие системные проблемы, как мусор, не имеют простых решений. Их нужно решать одновременно с проблемами, которые с ними связаны и их порождают.