Юлия Свешникова
Последние публикации
Малайзия: Шалтай-Болтай сидел на краю стены
Малазийская история с государственной инвестиционной компанией 1Malaysia Development Berhad (1MDB), о которой ИА REGNUM сообщало ранее со ссылкой на Wall Street Journal (WSJ) и местные СМИ, вышла на новый виток. Новый этап расследования получил широкий резонанс из-за приостановки деятельности двух...
28 июля 2015
Политика идентичности против свободы самовыражения
В начале июня в Джакарте прошла региональная консультация по свободе выражения мнений и религии. В трехдневном мероприятии приняли участие представители некоммерческих организаций, а также академических кругов из стран Южной и Юго-Восточной Азии — Индонезии, Малайзии, Сингапура, Таиланда, Мьянмы...
15 июня 2015