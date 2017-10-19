Юлия Никитина
Последние публикации
Тело как объект культуры: ментальный комикс о телесном
Человеческое тело с точки зрения духовности — тема не столь популярная, однако всегда будет оставаться актуальной. Именно её Юлия Никитина затронула в своем комиксе «Книга тела» издательства LiveBubbles. ИА REGNUM публикует фрагменты рисованной истории. Идея создать книгу, в которой будет...
19 октября 2017
«Разделение» — комикс о боли не только тела
«Разделение» — небольшая книжка, которая посвящена переживанию боли и болезней и обобщает мой опыт в этой области. За время решения связанных со здоровьем проблем я узнала, что идея каким-то образом вынуть себя из страдающего тела — самая первая, которая приходит в голову. А еще я поняла, что она —...
23 июня 2017