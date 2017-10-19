Москва, 19 октября, 2017, 19:03 — ИА Регнум. Человеческое тело с точки зрения духовности — тема не столь популярная, однако всегда будет оставаться актуальной. Именно её Юлия Никитина затронула в своем комиксе «Книга тела» издательства LiveBubbles. ИА REGNUM публикует фрагменты рисованной истории.

Юлия Никитина «Книга тела». Страница 16. Юлия Никитина, издательство LiveBubbles

Идея создать книгу, в которой будет предпринята попытка осмыслить связь культуры и природы, способы соединения телесного и ментального в одном существе, появилась у Юлии Никитиной около трех лет назад. Однако работа над ней шла медленно и периодически прерывалась. Долгое время проект не имел четкой формы и единого визуального языка. Вопрос также стоял в том, какие использовать материалы и инструменты.

Юлия Никитина «Книга тела». Страница 7. Юлия Никитина, издательство LiveBubbles

Окончательная концепция будущей книги пришла к автору в самый тёмный период года на Крайнем Севере. Как призналась Никитина, переживание смерти и возрождение солнца повлияло на её работу.

Рисунки для книги выполнены кистью и тушью, в них использованы всего три цвета — черный, белый и красный.

Еще одна особенность книги в том, что в ней нет текста. Весь смысл художница смогла передать через многочисленные рисунки, которые объединены в последовательные короткие истории. Книгу можно разделить на две части: истории о мифологии телесности и истории о столкновении с телесным.

Корреспондент ИА REGNUM пообщался с Юлией Никитиной и узнал подробности работы над книгой и отношение автора к теме телесности.

Тело — это не только собственно плоть, но и культурный контекст вокруг, влияющий на восприятие тела.

Триаду «белый-красный-черный» часто называют первичной, базовой. Она хорошо подходит для разговора о вещах, связанных с мифологией, с одной стороны, и с материальным миром, с другой стороны: здесь и белая кожа, и красная кровь, и черная земля.

Мне кажется, здесь следует говорить не столько о выводах, сколько о впечатлении. Для кого-то «Книга тела» представляется неприятной, грязной, избыточно физиологичной — я встречала такие отзывы. Для кого-то это книга о том, что он сам переживает, о попытках осознать себя как человека, обладающего телом. У каждого что-то свое, и это хорошо.

У меня две любимые истории: про женщину, которая теряет грудь, и про меч из живота. В детстве мне снился сон про женщину без груди, который я и воплотила в книге. Он был многосерийный, яркий и сюжетный. А про меч — просто хорошая история, одна из главных в книге, с моей точки зрения.

Оно постоянно меняется, я довольно много над этим думаю. Сейчас я намного спокойнее воспринимаю идею о том, что тело и есть я, и что мое сознание есть свойство сложно организованной телесной материи.

Да, после «Книги тела» вышла книжка «Разделение», в которой речь идет о переживании болезней и о целостности восприятия себя. И в «Полуночной земле» эти вопросы тоже затрагиваются. Для меня тема жизни в теле — одна из самых значимых.

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