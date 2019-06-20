Юлия Лилишенцева
Последние публикации
Есть ли бег за МКАДом?
Москва, Петербург, Казань и другие города-миллионники воспринимаются как центры цивилизации, культурной, экономической и спортивной жизни. Но что происходит за их пределами? Живут там люди так же, как жили 10, 20, 30 лет назад? Или уже и до региональных центров добрались новые веяния? В том числе...
20 июня 2019
Valhalla Race: Бегом в бесконечность
Ярославская область, лес, дикие животные, поля, сугробы по пояс, рыхлый после потепления снег и узкая лента первого российского «стомильника», по которой несколько раз проехали снегоходом. На старте забега стояло 94 человека, до финиша в 30-часовой лимит добрались 33, из которых всего две — женщины...
28 февраля 2019