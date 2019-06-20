Ярославская область, лес, дикие животные, поля, сугробы по пояс, рыхлый после потепления снег и узкая лента первого российского «стомильника», по которой несколько раз проехали снегоходом.

Юлия Лилишенцева ИА REGNUM На дистанции Valhalla Race 3 февраля. Примерно 130-й километр

Юлия Лилишенцева ИА REGNUM Антон Головин на 20-м километре

Юлия Лилишенцева ИА REGNUM Антон Головин на дистанции Valhalla Race 2 февраля. Примерно 20-й километр

Юлия Лилишенцева ИА REGNUM На дистанции Valhalla Race 3 февраля. Примерно 130-й километр

Юлия Лилишенцева ИА REGNUM Участники дистанции на 30 километров уходят в лес

На старте забега стояло 94 человека, до финиша в 30-часовой лимит добрались 33, из которых всего две — женщины. Когда рассказываешь об этой дистанции на тёплой кухне, не верится, что человек это может сделать. А ещё задаешься вопросом: зачем?

Снег, лёд, сугробы, бесконечность. Так организаторы характеризуют забег Mad Fox Ultra, в рамках которого проходил Valhalla Race. Кроме «стомильника», атлеты бежали дистанции 70, 30 и 10 километров. И даже с этих дистанций участники сходили — выбившись из сил в борьбе с русской зимой и этой самой бесконечностью.

Юлия Лилишенцева ИА REGNUM Старт дистанции на 30 километров

Юлия Лилишенцева ИА REGNUM Старт дистанции на 30 километров

Еще за две недели до старта ожидалось, что столбик термометра упадёт до минус 18. Организаторы из команды Running Heroes Russia в социальных сетях предупреждали атлетов о необходимости надеть всё самое тёплое, участники собиралась бежать чуть ли не в горнолыжной одежде. Но не тут-то было. Зима преподнесла сюрприз: пришло потепление, начались снегопады. Казалось бы: потеплело и хорошо, приятнее бежать, чем в мороз. Однако из-за нулевой температуры озеро Неро, по которому проходила часть маршрута, подтаяло. Пришлось буквально в последние дни менять маршрут, вешать заново разметку на трассе. Да и на самой дистанции вместо плотного наста образовалась снежная каша, по которой практически невозможно было бежать — в лучшем случае быстро идти.

Юлия Лилишенцева ИА REGNUM Участники гонки на 30 километров бегут по трассе

За день до Valhalla Race организатор старта Михаил Долгий провёл для участников брифинг, на котором они узнали, как же именно они побегут в обход растаявшего озера.

Юлия Лилишенцева ИА REGNUM Михаил Долгий рассказывает участникам об изменении маршрута

Юлия Лилишенцева ИА REGNUM Участники Valhalla Race на брифинге

На брифинге он ещё раз рассказал спортсменам об обязательном снаряжении, которое будет проверено перед стартом. И о необходимости серьезно отнестись к этой дистанции.

Юлия Лилишенцева ИА REGNUM Проверка обязательно снаряжения перед стартом Valhalla Race 2 февраля

Юлия Лилишенцева ИА REGNUM Проверка обязательно снаряжения перед стартом Valhalla Race 2 февраля

«Обычно на такие старты мы выпускаем человека, получив подтверждение его готовности к забегу, — пояснил Михаил Долгий после брифинга. — Если человек показывает сертификаты финишёра с нужным временем, мы его допускаем».

В данном случае участники должны были иметь за плечами две гонки по 100 километров со временем финиша менее 15 часов.

Сам Михаил уже около 10 лет занимается бегом, регулярно бегает ультрамарафоны:

«Кто-то бежит в поисках себя. Потому что на таких вот длинных дистанциях не просто проверяешь себя на крепость, но и что-то находишь в себе. Я вот бегу, чтобы просто побыть один. У меня довольно напряжённый рабочий график. И это способ своеобразного уединения. Для меня такая нагрузка не то что обыденна — тяжело, конечно, — но в целом я получаю удовольствие от бега, от созерцания природы, от преодоления себя. Я не считаю это самоистязанием, потому что восстановление проходит быстро. Человек много к чему привыкает, и он способен на очень многое», — говорит Миша Долгий.

Юлия Лилишенцева ИА REGNUM Перед стартом участники могут пройти «тейпирование», которое поддерживает правильную работу мышц и связок на дистанции и частично снимает с них нагрузку

Юлия Лилишенцева ИА REGNUM Неофициальный символ Mad Fox Ultra Упоротый лис и карта c дистанцией Valhalla Race

Юлия Лилишенцева ИА REGNUM Подготовка участников к старту Valhalla Race

Юлия Лилишенцева ИА REGNUM Тейпирование участником лица для того, чтобы оно не заветрилось

Однако он признаёт, что организаторы просто не могут до конца быть уверены, готов человек пройти дистанцию или нет. Потому что одно дело — сертификат финишёра, а другое — как человек подвёл себя к гонке, как подготовился, хорошо ли ел и спал.

«Можно же готовиться и где-то провалить подготовку. Но разумный атлет лучше сменит дистанцию на меньшую, чем выйдет на серьезный забег неподготовленным. Потому что дистанция свыше 100 км — уже безумная авантюра», — рассказал он.

Юлия Лилишенцева ИА REGNUM Последние минуты перед стартом Valhalla Race

Юлия Лилишенцева ИА REGNUM Последние минуты перед стартом Valhalla Race

Кстати, один из участников — Дмитрий Михеев — как раз попал в такую ситуацию.

Юлия Лилишенцева ИА REGNUM Дмитрий Михеев перед вторым стартом за сутки

Последние месяцы перед «стомильником» из-за работы он мало тренировался и плохо высыпался:

«В последнюю неделю перед стартом я спал по 2−2,5 часа в сутки. То есть в итоге я бежал и засыпал». В итоге Дмитрий за 13,5 часов смог преодолеть только 47 из 160 километров: «Я прибежал на тёплый пункт питания в селе Годеново и понял, что это просто нереально, что я бегу слишком медленно и что в лимиты по времени я не укладываюсь. Так зачем создавать проблемы себе и организаторам».

Юлия Лилишенцева ИА REGNUM Участники Valhalla Race на теплом пункте питания в селе Годеново

Юлия Лилишенцева ИА REGNUM Участники Valhalla Race на теплом пункте питания в селе Годеново

Юлия Лилишенцева ИА REGNUM Участники Valhalla Race на теплом пункте питания в селе Годеново

Юлия Лилишенцева ИА REGNUM Участники Valhalla Race на теплом пункте питания в селе Годеново

Юлия Лилишенцева ИА REGNUM Участники Valhalla Race на теплом пункте питания в селе Годеново

Юлия Лилишенцева ИА REGNUM Участники Valhalla Race на теплом пункте питания в селе Годеново

Юлия Лилишенцева ИА REGNUM Участники Valhalla Race на теплом пункте питания в селе Годеново

В итоге он отогрелся, переоделся и утром стартовал вместе участниками дистанции на 30 километров.

«Я делаю это, чтобы понять пределы возможностей, сбросить негативную энергию, набрать позитивную. Это мой релакс, моя перезагрузка головы. Кто-то пьёт до потери сознания, кто-то ещё что-то делает. А я бегаю», — сказал Дмитрий Михеев за несколько минут до второго старта.

Многие «стомильники» говорили, что они бегают ультрамарафоны даже не для того, чтобы себе или другим что-то доказать, а потому что они могут. По крайней мере, могут попытаться.

«Кто-то строитель, кто-то музыкант, кто-то художник, а мы вот бегаем. Кому-то интересно в зимнюю ночь побежать. Все одна команда, все дружим, и нам интересно вместе с друзьями преодолеть себя. Это же всё воспоминания. Спорт — он не вечен в нашей жизни, и когда-нибудь мы будем об этом вспоминать: о том, что ставили цели и пытались их преодолеть», — сказал ультрамарафонец Антон Головин, победитель Valhalla Race.

Юлия Лилишенцева ИА REGNUM Антон Головин за день до старта

Юлия Лилишенцева ИА REGNUM Антон Головин на 20-м километре

Юлия Лилишенцева ИА REGNUM Антон Головин на финише

Юлия Лилишенцева ИА REGNUM Антон Головин на финише

Сам Антон, хоть и занимается спортом всю жизнь, не считает, что даже он готов был пробежать эти 100 миль:

«Всё равно на таких гонках ты заходишь в долг: либо мышечный, либо эмоциональный».

Елена Пшеничная, как и Антон, тоже связала свою жизнь со спортом — раньше она участвовала в соревнованиях по лыжам.

Юлия Лилишенцева ИА REGNUM Елена Пшеничная перед стартом

«Ночь в лесу я могу провести. Дикие звери, конечно, меня пугают, а всё остальное нет», — шутила она перед стартом. Она рассказала, что после финиша на ультратрейле она ощущает себя просто волшебно: начинают радовать простые вещи — вроде горячей ванной.

«Наверное, в обычной жизни мне просто не хватает вот этих тяжелых эмоций и драйва, который мне добавляет в моей жизни бег. Не то чтобы я откуда-то сбегала. Просто мне нравится процесс. Это момент довольно тонкий, что-то в нём есть с точки зрения мазохихзма», — рассуждает она.

У Лены это был первый «стомильник», до этого самая большая дистанция — 120 километров. Уже во время подготовки она понимала, что едва-едва может выдержать эти 160 километров. В итоге спортсменке пришлось сойти с дистанции. При этом первая женщина, которая смогла финишировать, 48-летняя Валентина Михайлова (заняла 6-е место в абсолюте) пришла на финиш через четыре с лишним часа после лидера трассы Антона Головина (20 часов 42 минуты).

Юлия Лилишенцева ИА REGNUM Валентина Михайлова на 130-м километре

Второй и последней девушке Марии Назаровой удалось финишировать только за 29 часов 6 минут.

Неожиданности тоже являются значимой составляющей трейлов и, тем более, ультратрейлов. Изменённую из-за потепления трассу размечали в сжатые сроки, и на одном из участков разметка висела так, что её можно было понять двояко. В итоге большая группа бегунов свернула не туда и сделала 10-километровый крюк по снежной каше.

Юлия Лилишенцева ИА REGNUM Группа бегунов возвращается на трассу после 10-километровой «петли»

Юлия Лилишенцева ИА REGNUM Группа бегунов возвращается на трассу после 10-километровой «петли»

Эта «петля» забрала силы и драгоценное время у многих участников, поэтому сходы начались практически сразу после того, как «заблудившаяся» группа вернулась на дистанцию. Майкл Окое из Великобритании был одним из тех, кто сошёл в первые часы гонки — несмотря на то, что он участвует в беговых стартах уже 8 лет и бегал трейлы не только в России, но и в Турции, Индонезии, Марокко, Украине.

Юлия Лилишенцева ИА REGNUM Майкл Окое в вечер перед стартом

«Почему Россия? Для меня не важно, когда о чём-то плохо говорят. Я предпочитаю проверять всё сам и не судить людей. Мне говорили: Россия? Да тебя убьют там. Ну, или не дадут добежать. Они там не любят черных. На что я сказал: тогда надо ехать, если убьют — ну, пусть будет так. Это было перед Московским марафоном в 2015 году. Valhalla Race — это уже мой пятый старт в России. Мне очень нравится русская кухня, разные виды чая, блины. А еще люди — очень хорошие, милые, гостеприимные. Зачем я бегаю ультратрейлы? Когда завершаю гонку, это очень вдохновляющее, радостное, красивое чувство. Такое чувствуешь сердцем, чувствуешь что ты реально победил, преодолел себя, перерос», — рассказал Майкл в вечер перед стартом. И, несмотря на усталость после нескольких часов борьбы со снегом, утром 3 февраля он пришёл на финиш, чтобы встретить тех, кто смог преодолеть 160 километров.

Еще одной неожиданностью стало противостояние признанного фаворита Антона Головина и Станислава Дажина, который в итоге всё-таки проиграл лидеру 15 минут, хотя на отдельных участках ему даже удалось обогнать Антона.

Юлия Лилишенцева ИА REGNUM Финиш Станислава Дажина

Юлия Лилишенцева ИА REGNUM Финиш Станислава Дажина

Что дистанция тяжелая, Михаил Долгий говорил не только непосредственно перед стартом. В прямых эфирах, в социальных сетях он не раз предупреждал, что Valhalla Race это не увеселительная прогулка, что это не шоу. Однако после окончания забега команду Running Heroes Russia захлестнула волна негатива со стороны участников. Жаловались на всё: на зиму, на погоду, на неподготовленную трассу, на разметку, на волонтёров. Однако странный момент — от тех, кто финишировал и уложился в положенные лимиты, особой критики не было.

«Трасса трейловая и очень тяжёлая. И об этом Мишка твердил с самого начала! Просто очень много самолюбия задето, вот и брызжут желчью вместо конструктива. Испокон веков собаки лаяли на проходящие мимо караваны», — сказал Александр Живов после финиша и подведения итогов гонки. Кстати, сам Александр уложился в лимит и пришёл на финиш десятым со временем 26 часов 21 минута.

Юлия Лилишенцева ИА REGNUM Александр Живов на 130-й километре

Юлия Лилишенцева ИА REGNUM Александр Живов на 130-й километре

Буквально через несколько дней после гонки Михаил Долгий в прямом эфире в Инстаграм объявил, что проект Golden Ring Ultra Trail, к которому относится Mad Fox Ultra, в 2020 году уже не будет проводить старты. Многие тогда писали, что «Миша пошёл на поводу у толпы», «сдался», «повёл себя по-детски, обидевшись на критику». Решение окончательное, но причины его оказались другими:

«Мы взяли эту высоту и идем к следующей. Мы готовим большой сюрприз для любителей трейла», — пояснил он.

Но это будет в 2020 году, а пока проект Golden Ring Ultra Trail стал самым масштабным трейловым проектом в России — как изначально и планировали организаторы, когда создавали его.

Отдельные мнения участников ультратрейла, конечно, вряд ли могут отразить всю картину в целом: кто-то бежит от себя, кто-то бежит к себе; кого-то подхлестывают нереализованные амбиции, кого-то — просто желание быть свободным от всех условностей. Но в любом случае — как и на любом длительном забеге — причина должна быть важной и достаточной для того, чтобы ты вышел в зимнюю ночь лишь с небольшим рюкзаком и желанием пробиться к финишу во что бы то ни стало. Для кого-то такая решимость кажется граничащей с безумием. Но для участников утратрейлов это становится стилем жизни, тем, что позволяет им вырываться из привычного мира: офисной работы, семейной жизни и ежедневных изнуряющих тренировок. И ощутить те эмоции, которые они могут получить только на трассе ультрамарафона.

Юлия Лилишенцева ИА REGNUM Участники гонки на 30 километров бегут по трассе