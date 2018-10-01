Юлия Безуглова
Последние публикации
Быль и небыль села Керчомья
Открыть калитку, войти во двор и спросить «Простите, есть кто-нибудь?». Тебе навстречу выйдет человек и скажет: «Да, вам чего?». А мне бы просто узнать, кто живёт в деревянных стенах старых домов далеко на севере. Кто эти люди, на стыке времён? Как им удалось сохранить себя, свою веру, уклад жизни...
1 октября 2018
Земля, которая помнит
Легендами, мифами и сказками мы привыкли называть то, что кажется нам вымыслом, придуманными историями, чем-то вне нашего контекста реальности. Но если подумать, то события недавнего прошлого, очевидцы которых все ещё есть, уже приобретают легкий блюр вымысла. Если посмотреть чуть дальше, то царь...
14 сентября 2018