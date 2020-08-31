Ян Марчинский
Последние публикации
У рубля есть поддержка, но стоит готовиться к падению
Факторов поддержки рубля на самом деле не много, и они связаны с ценой на нефть. Во-первых, если цены на нефть пойдут выше 46$ за баррель, то рубль может начать укрепляться. Но для этого важно снижение заболеваемости в мире коронавирусом и возврат темпов потребления мировой экономикой. Также важны...
31 августа 2020
Стоит ли покупать автомобиль в коронакризис
Большинство людей использует автомобиль для личных нужд, таким образом, автомобиль является пассивом. Он ест деньги владельца постоянно и достаточно быстро: падает в цене, налоги, штрафы, обслуживание. Автомобиль не является инвестицией, за исключением коллекционных авто. Учитывая, что сейчас мы в...
5 июня 2020
Коронавирус изменит цены на недвижимость
Жилая недвижимость. Первичный рынок Эконом и комфорт. Данный класс недвижимости ждет самый позитивный сценарий относительно всех других классов недвижимости. В данный период цены держатся на прежнем уровне, где-то есть повышение. Спрос сохранен благодаря беспрецедентным мерам поддержки со стороны...
18 мая 2020