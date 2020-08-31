Факторов поддержки рубля на самом деле не много, и они связаны с ценой на нефть. Во-первых, если цены на нефть пойдут выше 46$ за баррель, то рубль может начать укрепляться. Но для этого важно снижение заболеваемости в мире коронавирусом и возврат темпов потребления мировой экономикой. Также важны рост производства, и рост количества авиасообщений. Второй фактор поддержки рубля связан с рекордными покупками Китаем углеводородов в рамках торговых соглашений с США.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Иван Шилов ИА REGNUM Цена на нефть

Более очевиден прогноз в сторону умеренного ослабления рубля. Многие инвесторы выходят из рисковых активов и рисковых юрисдикций, к которым относится и Россия. Особенно после публикации протокола июльского заседания ФРС США. Кроме того, мы наблюдаем падение спроса у инвесторов на рублевый долг. Минфин отменил два последних аукциона. Также может продолжиться спрос на валюту россиян, вызванный вернувшимся внешним туризмом, и отложенный спрос на плановые покупки. Негативно для рубля может сказаться ситуация в Белоруссии, особенно если будут вскрываться любые случаи, связанные с российскими гражданами. Ситуация с Навальным также получила большой резонанс в США и ЕС. Но главным фактором, конечно же, будет цена на углеводороды, и тут есть два значительных риска. Менее значительный риск связан с наращиванием добычи нефти ключевыми игроками, что при не растущем спросе может спровоцировать падение цен на нефть к 40$. И самым главным риском по-прежнему остается мировая ситуация с коронавирусом и возможным карантином. Если начнется обострение, то бизнес-активность снова упадет, что в свою очередь негативно отразится на ценах на углеводороды, и тогда рубль может значительно ослабеть. Более вероятным считаю сценарий незначительного падения рубля до уровня 76−79 рублей за доллар.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

На своем примере могу сказать, что покупал валюту еще в апреле месяце и до сих пор сижу в ней, так как средне и долгосрочно верю в валюты развитых стран. Сейчас покупать доллар можно скорее с целью сохранения капитала, нежели заработка. Спекулянтам стоит рискнуть, если они сильно верят в новый виток глобального распространения коронавируса.