Вячеслав Кокуркин
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«Список покупок». Западные СМИ не видят побед в «плане победы» Зеленского
Поскольку на заседании контактной группы по военному содействию Украине в германском Рамштайне представить свой «план победы» Зеленский не смог, он выбрал другой формат. Отправился по европейским столицам, чтобы представить концепцию каждому визави по отдельности. За несколько дней глава киевского...
15 октября 2024
«Тайна за семью печатями» — о коррупции в судебной системе РФ
В феврале 2016 года на встрече с председателями судов президент Российской Федерации Владимир Путин рекомендовал нечистоплотным судьям добровольно уйти с работы. Что происходит в судебной системе и насколько актуальна данная проблема, специально для ИА REGNUM прокомментировал юрист Вячеслав...
20 апреля 2016