Поскольку на заседании контактной группы по военному содействию Украине в германском Рамштайне представить свой «план победы» Зеленский не смог, он выбрал другой формат. Отправился по европейским столицам, чтобы представить концепцию каждому визави по отдельности.

ИА Регнум

За несколько дней глава киевского режима посетил шесть государств и встретился с семью руководителями, включая нового генсека НАТО и папу Римского. «Сегодня уже можно сказать, что уже полностью подготовлен наш план победы — все пункты, все ключевые акценты, определены необходимые приложения с деталями к плану. Всё проработано. Самое главное теперь — решимость реализовать», — заявил ранее Зеленский в своем обращении к нации.

Однако этот таинственный план по-прежнему не представили широкой общественности, судить о его качестве и реальных возможностях переломить ситуацию в конфликте можно лишь по косвенным признакам. Журналисты иностранных СМИ и представители украинской администрации до сих пор говорили лишь об отдельных пунктах или делились своими догадками на основе анонимных сообщений «источников», но не более.

Поэтому единственное, что можно сделать, — собрать воедино всё, что на данный момент известно, и проанализировать, как именно он должен помочь киевскому режиму выстоять и даже, как утверждается, победить в условиях, когда пахнет тяжелым поражением.

План для спонсоров

Впервые о «плане победы» заговорили в сентябре, накануне очередного визита Зеленского в США. В ходе своего заокеанского тура он должен был выступить с трибуны ООН, встретиться с действующим президентом Джо Байденом, а также кандидатами на грядущих выборах главы государства Харрис и Трампом. Можно предположить, что главе киевского режима намекнули: основному спонсору нужно показать новый убедительный план, доказать перспективы и выгоду от продолжения финансирования.

Однако в США вышел конфуз.

Американское руководство прокомментировало новый план максимально холодно. В Госдепартаменте прессе представили сухой комментарий, в начале октября официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил:

«План победы, который представила Украина, — это не просто вопрос действий, которые предпримет Украина. Это вопрос действий, которые также предпримут другие страны по всему миру».

При этом глава офиса Зеленского Андрей Ермак отметил, что документ обязательно покажут и самим украинцам, но потом, после западных партнеров, и не полностью. Потому что в нём есть «чувствительные части», которые нужно держать в секрете.

Тем не менее уже 18 сентября японское информагентство Kyodo рассказало о ключевых пунктах документа со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, который пожелал остаться анонимным. Кроме того, подробностями поделились журналисты британской The Times.

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк рассказал о некоторых пунктах в интервью «РБК-Украине», а затем и The Wall Street Journal. И наконец, в октябре по «плану» прошлись американские СМИ. При этом интересно, что украинские издания ссылаются не на свои источники в офисе президента, а всё на те же западные издания.

Первое — в план входит военный пакет, а также меры политического, экономического и дипломатического давления на Россию. Американский канал CNN уточняет, что в первую часть могут войти американские крылатые ракеты типа «воздух — земля» и современная натовская система связи Link 16.

Именно эти пункты, по данным издания, перечислил в своем секретном докладе командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

Кроме того, в «план победы» вошли запросы на ракеты ATACMS, Storm Shadow и противоракеты для комплексов Patriot. «Вместе с ними идет запрос на разрешение бить дальнобойным оружием вглубь территории России», — об этом говорится вполне открыто.

При этом, как пишет британская The Times, один британский дипломат назвал «план победы» Зеленского «списком покупок, а не стратегией».

Поэтому, скорее всего, в документе действительно есть список необходимого вооружения. Другой вопрос — готовы ли его предоставлять? Новый британский премьер Кир Стармер заявил главе киевского режима, что Storm Shadow не позволят тому перевернуть конфликт, а канцлер ФРГ Олаф Шольц вновь отказал в передаче дальнобойных ракет Taurus.

В США же, по сообщениям Reuters, пока лишь рассматривают возможность поставить Киеву крылатые ракеты JASSM для истребителей F-16, а о новых поставках ATACMS после тайной переброски около сотни таких ракет весной этого года ничего не известно.

Более того, немецкое издание Bild со ссылкой на документы минобороны Германии сообщает, что в Берлине не верят в способность Киева изменить в свою пользу ситуацию на поле боя и не намерены больше поставлять украинцам тяжелое вооружение.

Второе — в план точно входит ускоренное вступление Украины в НАТО, но это не очень-то и новость. Если не получится (а это не получится с гарантией) — в Киеве готовы принять иные гарантии безопасности. По данным The Times, «подобные пакту о взаимной обороне при членстве в НАТО».

Однако, отмечает французская Le Monde, украинские власти настаивают именно на гарантиях того, что их примут в альянс после завершения боевых действий. А Bloomberg добавляет, что киевский режим также просит конкретный план для вступления Украины и в ЕС тоже.

Третье — киевский режим просит увеличить инвестиции в свой ВПК (прежде всего, производство беспилотников и артиллерийских снарядов) и провести «аудит санкций» против России, чтобы убрать действующие лазейки для их обхода. Это составит «экономические меры воздействия».

Четвертое — в дипломатическом плане Киев будет работать с «нейтральными странами». Однако интересно, какие именно государства имеются в виду. Коллективный Запад давно занял одну позицию, а КНР и Бразилия запустили собственную платформу «Друзья мира», склоняя к участию в ней страны Востока и Глобального Юга.

Пятое — по данным The Times, в «план победы» также включили запрос на международную финансовую помощь разрушенной экономике страны. Но это уже потом, после «победы», что звучит как обещание доступа к наиболее интересным активам и бюджетам.

Шестое — по данным британских СМИ, в плане обозначена возможность киевских формирований продолжать самоубийственную операцию в Курской области. При этом, по сообщениям различных источников на Западе, смысла этой авантюры так никто и не понял. Однако Зеленский самозабвенно бросает на курское направление всё новые силы. Возможно, для «формирования территориального обменного фонда».

Итого на один пункт больше, чем говорилось ранее.

Отправлено на доработку

Симптоматично, что после западных публикаций снова анонимный деятель с Банковой заявил, что журналистов не знакомили с планом, и всё это лишь «обобщения авторов». Однако в последние дни своими «обобщениями» поделились почти одновременно связанная с демократами Washington Post и «республиканский» Fox News.

В обеих публикациях журналисты назвали «план победы» Зеленского, мягко говоря, сомнительным.

А бывший стратегический аналитик военной разведки США Ребекка Коффлер в своей статье для Fox News и вовсе задалась вопросом: что для киевского режима будет победой? Ведь пока в плане только мечты без четкого пути. Тем более сейчас, когда Россия продавливает ВСУ сразу на нескольких участках фронта.

Так что, как бы резюмируя, немецкая Bild назвала план «последним шансом для Украины». И 12 октября глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что на Банковой ждут скорейшего отклика по представленному проекту от партнеров, притом в виде конкретных шагов. А на октябрьской пресс-конференции с президентом Франции сам Зеленский вдруг заявил:

«Следующий «саммит мира» должен пройти в ноябре. План [победы] будет на столе. Я не знаю точной даты, думаю, никто не знает на сегодняшний день. Но подготовим всё, что мы решили, в самом начале ноября. План будет со всеми деталями».

Но если план уже готов и даже представлен европейским партнерам, почему он «будет со всеми деталями» лишь на втором «саммите мира»? И как это понимать, если сам же Зеленский перенес его на неопределенный срок? Ну а все планы носят ярко выраженный военный характер и вряд ли смогут убедить Россию в мирных намерениях киевского режима.

Чтобы разрешить это странное противоречие, на Банковой отдельно придумали, как связать новую концепцию с «формулой мира», которую Зеленский представил еще в ноябре 2022 года на саммите «Большой двадцатки». Сначала всё тот же Ермак пояснил, что «план победы» направлен на то, чтобы создать необходимые условия, без которых мир по Зеленскому невозможен.

Однако, как мы помним, он вряд ли может всерьёз считаться мирной инициативой. У набора из 10 «конкретных и честных» решений есть корневая проблема — выполнять его украинские власти не намерены, как и Минские соглашения.

В «формуле мира» был пункт о недопущении эскалации — и сразу несколько положений «плана победы» предполагают серьезное обострение конфликта, начиная с дальнобойных ракет.

«Формула» предлагает ядерную, радиационную и энергетическую безопасность, противодействие экоциду. Но разве об этом может идти речь ввиду постоянных атак на Запорожскую АЭС и атаки на Курскую АЭС?

На G20 украинцы говорили о восстановлении справедливости, выполнении Устава ООН — и требуют ревизии санкций против России в пользу их усиления, плевать хотели на принципы равноправия и самоопределения народов, а также на уважение к правам человека «и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии».

Так что есть все основания предположить, что переносы анонсированных важных встреч продиктованы тем простым обстоятельством, что другие государства, включая даже спонсоров киевского режима, осознали абсурдность проведения таких мероприятий. Украина не может предложить мира, а теперь ещё и такой войны, которая бы всех устроила.

Именно этим и продиктована такая секретность в отношении «плана победы»: он похож на отчаянные просьбы продувшегося игрока дать ему еще денег, чтобы «на этот раз точно отыграться».