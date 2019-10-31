Владислав Толстов
Последние публикации
Когда победили они: роман-загадка от главного мистификатора
2010 год, лето. В книжном бизнесе — сезонный застой, все в отпусках, придерживают новинки к осенним книжным ярмаркам. Бродят слухи о новой книге Пелевина, а это — первый признак читательского летнего застоя. Как вдруг… Помню, как увидел эту книгу на полке: с обложкой в стилистике сорокинского...
31 октября 2019
Бардов день: лайфхак всенародного похмелья
Начать, на самом деле, хотелось бы с перечисления произведений отечественной литературы, в которых присутствовало бы описание похмелья. Оказалось — не так много. Ну, пробуждение Степы Лиходеева в «Мастере и Маргарите», когда его Воланд кормит сосисками в томатном соусе и потчует водкой (лечить...
30 сентября 2019
Запоздавший шедевр: грандиозная хроника великой страны
Вокруг романа «Зимний скорый» сложилась некоторая мифология. Когда-то мне об этой книге рассказал знакомый писатель ‑ и рассказал так: мол, некий инженер решил написать Самый Главный Роман о Советском Союзе. Он писал его 20 лет, подгоняя слово к слову, шлифовал, правил, прилаживал. В итоге...
28 августа 2019
Про крыс и людей: роман о грязной возне 90-х
Очень хорошо помню, как искал эту книгу. В моем городе в книжных магазинах ее не было, интернет-магазинов тогда еще тоже не появилось. Единственным способом оказалось найти телефон издательства (оно принадлежало популярной газете «Совершенно секретно», где работал и сам Александр Терехов ), и...
9 августа 2019
Дичь какая-то: убойный бестселлер из 90-х
Отставной спецназовец, офицер из подразделения боевых пловцов «Пиранья» Кирилл Мазур решает провести отпуск с молодой женой Ольгой, сплавляясь на плоту по могучей сибирской реке. Внезапно неподалеку возникает военный патруль, Мазура и Ольгу после короткого выяснения, кто они и откуда, заталкивают в...
31 июля 2019
Забытый шедевр: самый глубокий роман о войне в Афганистане
Странное дело: советская война в Афганистане в отечественной литературе, серьезной литературе следа почти не оставила. Нет, книг «про Афган» выходят сотни. Тем более в нынешнем году, когда мы пережили 30 лет со дня завершения войны, а впереди нас ждет 40-летие со дня ее начала (27 декабря 1979 года...
24 июля 2019