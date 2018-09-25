Владислав Швед
Последние публикации
Владислав Швед: как Саюдис кровавыми провокациями откалывал Литву от СССР
Об уголовном процессе по «делу 13 января» — общая оценка 27 января 2016 года Вильнюсский окружной суд начал рассмотрение уголовного дела о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе. Дело составляют 709 томов (60 тыс. листов), 13 томов из них составляет Обвинительный акт, пострадавших в этом деле...
25 сентября 2018
Мифический референдум Ландсбергиса
Продолжу тему обретения Литвой независимости в 1990—1991 годах. Большинства саюдистов-ландсбергистов в Верховном Совете Литвы (далее ВС) хватило для ультимативного провозглашения 11 марта 1990 года выхода Литвы из СССР. Но этого было недостаточно, чтобы Ландсбергис и его окружение уверенно...
1 апреля 2018
Независимость Литвы. Без мифов
11 марта 2018 года Литва отметила 28-ю годовщину восстановления независимого литовского государства. Это её суверенное право, так как каждое государство само устанавливает даты важнейших событий, которые следует чтить. Отдавая должное восстановлению независимости Литвы в 1990 году, хочу заметить...
26 марта 2018