Владислав Никитин
Последние публикации
Молдавский комплот. От политического сожительства к официальному браку
Парламентские выборы в Молдове не выявили очевидного победителя — у трех основных сил, Партии социалистов Додона, Демпартии Плахотнюка и проевропейского блока ACUM, набралось примерно по трети мандатов в парламенте. Для того, чтобы сформировать правительство, в парламенте нужно создать коалицию: ее...
6 марта 2019
«Кемска волост»? Министерская чехарда? Приднестровье на откуп
30 мая в Риме завершился очередной раунд переговоров по приднестровскому урегулированию в формате «5+2». Если верить словам участников встречи, и сами стороны конфликта, и посредники в лице России и ОБСЕ результатами двухдневного общения остались удовлетворены. На итоговой пресс-конференции и...
8 июня 2018
Кишинёв: хроника лжемарионетки Москвы
На протяжении 2017 года органы государственной власти Молдовы предприняли целый ряд недружественных действий по отношению к Российской Федерации. Это: — препятствование в замене персонала и деятельности Объединённой Контрольной Комиссии, под чьим контролем осуществляется миротворческая деятельность...
1 июня 2018
Проект «Додон»: игра в дурака
На днях Молдавия объявила о высылке трех российских дипломатов из страны в знак солидарности с западным миром перед лицом «российской угрозы». Менее года назад — в мае 2017-го — Кишинев уже выслал пятерых сотрудников посольства России в качестве одного из этапов последовательной кампании по...
28 марта 2018
Граница между колониями Запада и Россией пройдет по Днестру
В свете событий последних дней едва ли кому-то придет в голову отрицать, что процесс трансформации геополитической карты мира, и в частности Европейского континента, нисколько не сбавляет оборотов — наоборот, позиционное противостояние между условно-единым Западом и Русским миром лишь разрастается...
16 марта 2018
Что ждёт отношения Молдавии и Приднестровья в будущем?
Для ситуации в переговорах между Кишиневом и Тирасполем начало 2018 года было ознаменовано целым рядом знаковых событий — в большей или меньшей степени заметных — которые позволяют предполагать характер грядущих коллизий в диалоге между Приднестровьем и Молдавией в текущем году. Серьезный прорыв...
2 февраля 2018
Чехия и Словакия: 25 лет успеха как пример для Молдавии и Приднестровья
16 января текущего года впервые за 15 лет на площадке Парламентской ассамблеи Совета Европы в Париже выступали официальные представители Приднестровской Молдавской Республики — спикер парламента ПМР Александр Щерба и глава МИД республики Виталий Игнатьев. На равных с представителями принимающей...
26 января 2018