



Молдавия

На протяжении 2017 года органы государственной власти Молдовы предприняли целый ряд недружественных действий по отношению к Российской Федерации.

Это:

— препятствование в замене персонала и деятельности Объединённой Контрольной Комиссии, под чьим контролем осуществляется миротворческая деятельность на территории Приднестровья;

— препятствование въезду российских журналистов на территорию Приднестровья;

— признание Конституционным судом Молдовы 2 мая 2017 года того, что нынешняя территория Республики Молдова с момента её освобождения от немецко-румынской оккупации и до развала СССР (1944−1991) находилась под советской оккупацией, а в восточной части страны (имеется в виду Приднестровье — прим. автора) до настоящего времени развернуты оккупационные войска Российской Федерации;

— 29 мая 2017 Молдова объявила пять российских дипломатов персонами нон грата;

— объявление 2 августа 2017 персоной нон грата заместителя председателя Правительства Российской Федерации, Специального представителя Президента РФ по Приднестровью Д.О. Рогозина;

— выступление премьер-министра Молдовы П. Филипа 22 сентября 2017 с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, когда он потребовал вывода российских войск из Приднестровья, которые, между прочим, находятся там на основании межгосударственного соглашения между Молдовой и Российской Федерацией;

— открытие 8 декабря 2017 Бюро связи НАТО в Кишинёве;

— 18 декабря 2017 Молдова отозвала своего посла из России;

— 28 декабря 2017 фактический «хозяин» Молдовы, Председатель ДПМ Влад Плахотнюк написал в статье для одного из самых престижных изданий в США Wall Street Journal, что Молдове нужна помощь западных партнеров, чтобы справиться с российской агрессией и остаться на пути реформ;

— 10 января 2018 парламент Молдовы принял закон об изменении Кодекса о телевидении и радио, которым запрещается транслировать в Молдове новостные и информационно-аналитические передачи российских каналов. Принятый закон формально носит название «О борьбе с пропагандой»;

— высылка 27 марта 2018 трёх российских дипломатов в знак «солидарности» с Великобританией;

— 3 апреля 2018 премьер Молдовы П. Филип говорит: «Уже преодолен тот период, когда Кишинев должен был бояться России. Российская Федерация, которая больше всего говорит о соблюдении нейтралитета Республики Молдавия, сохраняет здесь вооружённые силы. Это единственная страна, которая нарушает наш нейтралитет. Мы будем абсолютно последовательны и будем и впредь требовать вывода иностранных войск, российских войск, с территории Республики Молдавия».

На все эти и другие действия так называемый пророссийский президент Молдовы И. Додон неизменно отвечал, что, мол, я ни причём. Это всё они — парламент, правительство, Конституционный суд, которые его, президента, в упор не видят и не признают, более того, они даже периодически отлучают его, всенародно избранного, от должности.

Они даже не признают, что для него, И. Додона, придумали статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе.

Но всё это изменится после парламентских выборов осенью 2018 года, на которых, судя по опросам, его социалистическая партия обязательно победит.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

Однако, постепенно менялась риторика и самого И. Додона.

Так, в ходе интервью группе молдавских и иностранных журналистов 24 декабря 2017 И. Додон заявил:

— «не всем в России нравится, что Партия социалистов и президент Додон практически полностью получили доверие, если не всего, то подавляющего большинства левоцентристского электората».

— он уверен, что в руководстве России вынашиваются планы по замене его проекта в Молдове на другой, «альтернативный», с тем, чтобы «подорвать хорошие начинания, которые есть и начались вместе с руководством России». «Потому что, если у Додона и у социалистов не получится, тогда есть надежда, что освободится часть левого фланга для других альтернативных проектов, более послушных для каких-то там целей и представителей силовых структур», объяснил Додон свою версию замышляемого против него заговора в Москве.

Запомните эти слова, через пять месяцев их повторит ближайший коллега И. Додона по партии Б. Цырдя.

В этом контексте уже не выглядят совсем неожиданными и высказывания И. Додона, сделанные 17 мая 2018 в интервью Радио «Свободная Европа».

В этом интервью Додон делает ряд принципиально важных заявлений, среди которых, к примеру:

— в проекте администрации президента Молдовы и в иных проектах молдавских властей по политическому урегулированию «федерализации нет»;

— «прошло время нулевых годов, когда русские положили нам на стол свой план [«Меморандум Козака» 2003 г.] — и, будьте добры, принимайте его… Сейчас такое не пройдет»;

— «в нейтральной стране иностранных войск быть не должно… [Вывести российскую армию] не так трудно, политическая воля…» и т. д. (Янукович-2 и оккупанты в Молдавии: долго ли Москва будет глухой и слепой?25 марта 2018).

Пробным камнем для партии социалистов должны были стать досрочные выборы в местные органы власти, которые состоялись в Молдове 20 мая 2018 и, которые считаются генеральной репетицией парламентских, которые пройдут в ноябре 2018 года.

На выборах в Кишиневе лидером стал член партии социалистов И. Чебан с 41% и председатель проевропейской «Достоинство и правда» А. Нэстасе, получивший почти 32% голосов избирателей. Второй тур досрочных выборов пройдет в Кишиневе 3 июня.

В Бельцах, втором по величине городе Молдовы, в первом туре победил Н. Григоришин, выдвиженец пророссийской «Нашей партии» под руководством Р. Усатого. За него проголосовали почти 62% избирателей. Кандидат от партии социалистов А. Усатый набрал всего 19,33% голосов.

Это более чем, с одной стороны, тревожный звонок для И. Додона. А, с другой стороны, сигнал, с кем И. Додон мог бы составить альянс в стремлении противодействовать дальнейшей откровенно антироссийской и не менее откровенно прозападной политике нынешней Молдовы. Конечно, при одном условии — если И. Додон сам этого желает.

Окажется ли Молдова в объятиях Запада или в Румынии или нет, зависит только от одного, когда И. Додон определится окончательно — он промолдавский политик, каким он сам себя позиционирует, пророссийский, каким пытаются его раскрутить в Москве, или прозападный. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы.

В декабре прошлого года ИА REGNUM писало, что спасти Молдову от её поглощения Западом, а возможно и Румынией, когда на сегодня более 150 сёл проголосовало за объединение с Румынией, может только объединение всех здоровых сил в Молдове, в том числе, Гагаузской автономии на юге и севера Молдовы, где велико влияние «Нашей партии». А для этого И. Додону надо отбросить личные амбиции и договариваться с Р. Усатым.

О том, что эти прогнозы оказались реальными и объективными, говорит резолюция расширенного совета региональных и местных властей, а также гражданского общества, который прошёл в Гагаузской автономии в селе Томай в феврале этого года, а также более чем убедительная победа на выборах в Бельцах, кандидата «Нашей партии». И это при сильнейшем противодействии со стороны И. Додона и В. Плахотнюка!

Настроение электората стало ясным и очевидным.

Казалось бы: вот, И. Додон, твои союзники в борьбе за спасение Молдовы от поглощения Румынией!

Что же мы видим на деле?

Ещё 23 января 2018 в эфире телеканала TV8 депутат парламента В. Цуркан, один из лидеров Партии социалистов, ранее, как и И. Додон, состоявший в Партии коммунистов Республики Молдова, заявил, что Партия социалистов не исключает вероятности создания «промолдавской» коалиции с Демократической партией В. Плахотнюка после выборов 2018 года.

Одними из первых на заявление В. Цуркана отреагировали бывшие соратники И. Додона и В. Цуркана. Напомним, что совсем ещё недавно и И. Додон, и В. Цуркан играли не последние скрипки в оркестре Партии коммунистов Республики Молдова В. Воронина:

«Ярким персонажем фарса, идущего на молдавской политической сцене, несомненно, является «всенародно назначенный» Игорь Додон. Амплуа у него совсем другое, нежели у Плахотнюка, и напоминает образ капитана Мартамора из итальянской комедии масок — бахвала, позера и труса. Додон начисто лишен плахотнюковской напускной строгости. Напротив, он жить не может без обожания зрителей, рукоплесканий и криков «браво!». Как видим, оба эти персонажа дополняют друг друга.

… Социалисты готовы на сделку с антинародным режимом. Что они показали введением смешанной системы выборов и назначением пачками коррумпированных судей. Слова Цуркана — лишь очередной кусочек смальты, уложенный в мозаику политической проституции» (Симбиоз как политическая категория 1 февраля 2018).

Таким образом, И. Додон готов на сделку с тем самым В. Плахотнюком, который заявил, что Молдове нужна помощь западных партнеров, чтобы справиться с российской агрессией и остаться на пути реформ!

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Игорем Додоном. 10 октября 2017 года, Сочи

Газета «Коммерсантъ» также сообщала, что, якобы, во время встречи 27 апреля в Санкт-Петербурге с президентом России В. Путиным И. Додон сообщил, что

«по итогам парламентских выборов в Молдавии вполне может сложиться ситуация, когда абсолютного большинства не получат ни правящие сейчас демократы, ни их главные конкуренты социалисты, а значит, двум партиям придется делить власть».

Значит, не с пророссийским Р. Усатым, а с ярым прозападником В. Плахотнюком!

Вот только теперь и нам становится очевидным смысл прошлогоднего соглашения между Додоном и Плахотнюком о смешанной избирательной системе!

А после убедительной победы Н. Григоришина на выборах в Бельцах вообще дошло до того, что депутат парламента Молдовы Б. Цырдя, правая рука и идеолог Партии социалистов И. Додона, возложил на Москву вину за возможный провал ПСРМ на очередных выборах в парламент.

А может надо на себя в зеркало посмотреть?

А может вспомнить, сколько раз И. Додон обманывал избирателей, то грозился вывести людей на акции протеста, то отказывался от своих призывов, то обещал договориться с Приднестровьем, после чего заявлял, что он с политиками Приднестровья не собирается разговаривать, то грозит небесной карой продажным судьям Конституционного суда, выполняющим политический заказ В. Плахотнюка, то с Плахотнюком готов создать коалицию.

Тогда грош цена в базарный день всем сделанным ранее заявлениям И. Додона и его соратников об электоральном рейтинге партии социалистов, о своих переживаниях за будущее страны, если Б. Цырдя заявляет, что две пророссийские партии являются не просто конкурентами, которые делят один — левый электорат, но «они, пройдя в парламент, не создадут правящий альянс».

Наверное, «Нашу партию» Р. Усатого вновь снимут с выборов. Но это только ускорит раскол Молдовы на Юг, Центр и Север. И вина за это будет лежать на партии социалистов.

Б. Цырдя распоясался настолько, что пригрозил России, что в этом случае Россия навсегда уйдет из Молдовы, а Молдова — из Русского мира. А молдаване, которые ориентированы на Россию, окажутся обманутыми. Мы уже привыкли к тому, что сегодня каждая моська считает своим долгом тявкать на Россию, но заявление Б. Цырди (читай И. Додона) — это уже перебор… Это уже похоже на конец совсем не смешной комедии и запасов лапши, которая И. Додоном вешалась на уши не только своих соотечественников, но и россиян. А беда Молдовы и её народа в том, что его никто никогда не спрашивал, чего он желает, ни позавчера — националисты, ни вчера — коммунисты, ни сегодня — социалисты. В одном Б. Цырдя прав — молдаване обмануты социалистами.

Что ожидает Приднестровье в русле всех этих заявлений?

Неужели придётся отдать отвоёванные потом и кровью российские земли и всю эту историческую память вместе с 220 тысячами граждан России, проживающими в Приднестровье, Западу, не исключено, Румынии, где, в конечном итоге, скорее всего, может оказаться Молдова?

Откровения И. Додона — Б. Цырди более чем убедительно доказывают правоту и убеждённость приднестровцев в том, что только государственность Приднестровья является гарантией их прав и свобод.

Минобороны России Полевой выход военнослужащих мотострелкового батальона Оперативной группы российских войск в Приднестровье

Только государственность Приднестровья может служить гарантией сохранности российских земель, исторической памяти, мест захоронений и российской воинской славы, а также мест захоронений защитников Приднестровья от неизбежного вандализма и надругательства по типу того, что происходит сегодня в Украине, Польше и Прибалтике.

Только государственность Приднестровья позволит приднестровцам остаться в своих домах и не превратиться в беженцев.

А куда идти России — как-то Россия сама решит, без Б. Цырди и И. Додона.

Уйдёт Россия из Молдовы или нет, время покажет. Главное, чтобы Россия не ушла с исконно российской земли Приднестровья.

Россия ни пред кем не капитулировала и не спускала российский флаг. Российский флаг гордо реял, реет сегодня и будет развеваться над российскими землями Приднестровья.

В противном случае, спуск российского флага, развевающегося над Оперативной группой российских войск в Приднестровье, будет означать первый в истории факт капитуляции России перед неприятелем.

Однозначно, что Украина не даст России вывезти ни одного гвоздя с территории Приднестровья. Следовательно, придётся оставить всё российское военное имущество и вооружение, огромные запасы боеприпасов на складах, расположенных в приднестровском селе Колбасна, Молдове, возможному члену НАТО?

А что будет с полутора тысячами российских военнослужащих и миротворцев, 220 тысячами российских граждан, проживающих в Приднестровье? Воспользоваться услугой бандеровской Украины, которая предлагает гуманитарный коридор, чтобы русские убрались из Приднестровья? Тогда прав Б. Цырдя, под «Прощание славянки» Россия навсегда уйдёт со своих российских земель в Приднестровье.