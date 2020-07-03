Владимир Жарихин
Последние публикации
Украину «уходят» из дунайских грузовых перевозок
Восемь лет назад я с азартом и удовольствием писал книгу о юго-западе Одесской области («Буджакский излом», Одесса, «Астропринт», 2013). О регионе, исторически известном как Буджак и бывшем полем битв и для скифов, и для персов, и для римлян, и для даков, и для татар. Да что уж там, даже великий...
3 июля 2020
Что привезет Зеленский в Париж?
После того, как, наконец, Зеленский после нескольких неудачных попыток получил оценку «удовлетворительно» за выполнение домашнего задания по разведению сторон конфликта, а экзаменаторы в лице Путина, Макрона и Меркель назначили дату встречи «нормандской четверки» в Париже на 9 декабря, хотелось бы...
25 ноября 2019