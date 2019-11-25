После того, как, наконец, Зеленский после нескольких неудачных попыток получил оценку «удовлетворительно» за выполнение домашнего задания по разведению сторон конфликта, а экзаменаторы в лице Путина, Макрона и Меркель назначили дату встречи «нормандской четверки» в Париже на 9 декабря, хотелось бы разобраться, какие же конструктивные предложения привезет новый украинский президент на эту встречу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цель

Пока что из высказываний украинского президента и его окружения складывается такая картина. Формально подписав «формулу Штайнмайера», украинское руководство на словах клянется в приверженности Минским соглашениям, но в то же время не скрывает, что на «нормандской четверке» собирается проталкивать «модифицирование и усовершенствование» этих соглашений, с которыми заведомо не согласятся ни республики Донбасса, ни Россия. При этом ими даже не скрывается, что требования немедленно предоставить Украине контроль над границей и отказ от всеобщей амнистии (вопреки утвержденному тексту Минских соглашений) необходимы исключительно для того, чтобы нейтрализовать, по их терминологии, то есть расправиться с лидерами и активистами республик Донбасса.

President.gov.ua Владимир Зеленский

В таком случае декабрьский «нормандский саммит» вполне может закончиться скандалом. Киев предложит невыполнимые изменения Минских соглашений, а французы и немцы могут сказать, что неплохо бы обсудить «новые миролюбивые украинские предложения». Путин их с порога отвергнет. После чего может быть заявлено, что «это Россия блокирует выполнение Минских соглашений», и все с облегчением снова найдут формальный повод в конце декабря продлить европейские санкции.

Многие в позитивных прогнозах исходят из того, что Зеленский не решится на такое вызывающее поведение, устыдившись своих избирателей, которые голосовали за него в надежде на то, что он установит мир, начав выполнять, наконец, Минские соглашения. К сожалению, это совсем не так. Да, по результатам социологического опроса, проведенного «Центром Разумкова» 11 октября, действительно 52% граждан Украины выступили против того, чтобы неконтролируемые территории Донбасса вернулись в состав государства военным путем. Но при этом более половины опрошенных украинских граждан (а именно 56%) ждут возвращения неконтролируемых территорий в состав Украины «на тех же условиях, что были раньше» (то есть в составе Донецкой и Луганской областей унитарной Украины). Только 13,5% опрошенных пожелали, чтобы, при возвращении в состав Украины, указанные территории стали более независимыми от Киева, и еще меньше, всего лишь 10%, выступили за автономию ныне неконтролируемых территорий в составе Украины, то есть за то, что прямо предусмотрено для них Минскими соглашениями.

Получается, что большинство граждан Украины действительно за мир, но именно на тех условиях, с которыми собирается ехать в Париж украинский президент. Следует признать, что Зеленский, выдвигая эти неприемлемые условия ревизии Минских соглашений, к сожалению, ориентируется на мнение не меньшинства, а большинства украинских граждан.

Причины такого парадоксального поведения украинского населения можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, не стоит забывать, что в течение тех нескольких лет, что прошли с момента подписания соглашений, в украинских СМИ велась тотальная и целенаправленная пропаганда по дискредитации самой идеи предоставления расширенных полномочий республикам Донбасса. Большинство постепенно убедили в том, что федерализация Украины приведет к распаду целостного государства. Во-вторых, за те годы, которые прошли без широкомасштабных военных действий, успели забыться тяжелейшие военные поражения украинских вооруженных формирований, которые только и заставили Порошенко подписать серьезные уступки украинской власти, отраженные в Минских соглашениях. Теперь многим кажется, что можно и поторговаться.

President.gov.ru Владимир Зеленский в Донбассе

Наконец, возрастающей уверенности и власти, и населения на Украине, что «всё вернется как было», а Минские соглашения для этого выполнять совсем не обязательно, очень способствовало активное пособничество со стороны руководства Франции и Германии украинскому саботажу выполнения политических пунктов этих соглашений. Украинская политическая элита убедила себя и значительную часть населения в том, что под все возрастающим давлением санкций Россия рано или поздно чудесным образом сдастся, перестанет поддерживать Донбасс, а затем и вернет Крым. При этом другие, значительно более вероятные сценарии развития событий, основанные на тех или иных компромиссных решениях, практически не рассматриваются и не анализируются. Скажете, так не может быть? Может. Например, до сих пор, несмотря на недвусмысленные отказы, многие на Украине продолжают быть уверенными, что случится чудо и вступление страны в ЕС и НАТО состоится в самое ближайшее время.

Конечно, такие настроения, с которыми Зеленский собирается ехать в Париж, могут и, казалось бы, должны быть нейтрализованы совместной твердой позицией стран — гарантов Минских соглашений — Россией, Францией и Германией. Много говорится об «усталости» стран старой Европы от санкций и украинских капризов. Беда только в том, что это говорится в подавляющем большинстве случаев в российских СМИ и российскими политиками и политологами. За исключением господина Рара из Германии, который, к сожалению, сейчас уже не представляет немецкий политический мейнстрим. Страны старой Европы, мне кажется, пока еще не готовы признать ошибочность своей украинской политики и отказаться от поддержки деструктивных намерений украинского руководства. Недавний съезд Европейской народной партии, в которую входит и находящаяся у власти партия Германии ХДС/ХСС, со всей очевидностью это показал.

Так что, испытывая естественные надежды на конструктивные итоги декабрьского саммита «нормандской четверки», приходится признать, что для такого оптимистичного сценария имеется не так много реальных предпосылок.

Владимир Жарихин — заместитель директора Института стран СНГ