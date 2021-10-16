Владимир Трухан
Автор
Родился в 1970 году в городе Гомель. Полковник запаса, социальный публицист.
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16 октября 2021