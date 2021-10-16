Белорусские власти объявили дату референдума по новой редакции конституции, и теперь готовятся представить её текст. Более чем вероятно, что достаточно большому числу белорусских граждан он не понравится.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Постулируя верность единственной провластной точки зрения, белорусский официоз отказался от диалога даже с умеренно несогласной частью общества (управляемая «оппозиция» — не в счёт) и зачистил СМИ. Люди предсказуемо идут в Интернет и телеграм-каналы. Есть оценки, что свыше 70% белорусских телеграм-каналов — политической направленности. В процентном отношении это даже больше, чем на Украине, не говоря уж о России, где большинство телеграм-каналов имеет развлекательный контент.

Учитывая, что постановление Совмина Белоруссии от 12.10.2021 №575 носит, скорее, технический характер (определяется порядок ведения базы данных по причастным к экстремизму и вводится уточнённый порядок оценки символики и атрибутики, информационной продукции на предмет экстремизма), а сам закон «О противодействии экстремизму» действует с 2007 года, никакой необходимости в масштабной информационной кампании не было, если принимать как цель разъяснение нового нормативного правового акта.

Другое дело, если ставилась задача запугать подписчиков оппозиционных телеграм-каналов. Тогда всё логично.

Отметим, что МВД РБ сообщило, что были установлены владельцы, администраторы и активные пользователи оппозиционных телеграм-каналов. По сути, сформирован круг кандидатов на уголовное преследование, поскольку разъяснений, чем активный пользователь отличается от просто подписчика, я не нашёл. По-видимому, их не будет, и в «активные пользователи» будут записывать «на глазок», руководствуясь ситуативными соображениями.

Гражданам РБ это грозит тем, что, применительно к телеграм-каналам и аккаунтам/страницам в иных социальных сетях, правоохранители могут произвольно устанавливать «экстремистские сообщества» в составе владельцев, администраторов и части подписчиков («активных пользователей»), причём «часть» — это любое количество подписчиков, которых сочтут необходимым привлечь. Или любые персоналии среди подписчиков. Формально они будут привлекаться к ответственности не за подписку на чьи-то аккаунт или канал, а как участники экстремистского сообщества.

Здание МВД Белоруссии. (сс) Anna Chervonets

Учитывая крайнюю широту трактовки экстремизма в белорусском законе, под его действие попадает любое несогласие с решениями действующей власти. Любая критика официальной версии белорусской истории. И в любом случае любое возражение против проекта белорусской конституции или выражение нежелания голосовать на референдуме, как в принципе, так и строго «за».

Вспомним, что Александр Лукашенко собирается законодательно определить, что такое гражданское общество Белоруссии и кого можно отнести к нему. Не забудем, что Лукашенко 12 октября подписал Декрет № 6, которым вносятся изменения в Декрет № 5 от 15 декабря 2014 года «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций», определив, что в обязательной при приёме на работу в государственные органы и организации характеристике должны указываться «отношение к государственным и общественным институтам».

Создание «Республиканской комиссии по проведению оценки символики и атрибутики, информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в них признаков проявления экстремизма», своего рода общественного суда над «информационными экстремистами», укладывается в логику попытки создания белорусскими властями тотально управляемого общества. Так и до категории «мыслепреступления» дойдут или до кары за невосторженный образ мыслей.

Я не могу прогнозировать реакцию ни ЕС, ни властей России. Просто отмечу, что в Российской Федерации несколько иная точка зрения на сей счёт (вспомним последние по времени выступления Владимира Путина и иных должностных лиц).

Также отмечу, что такие действия белорусских властей вряд ли приведут к успешному для них результату. Просматривать те же телеграм-каналы возможно и без подписки, а доходы основных из них от количества подписчиков не зависят. Да и ботофермы никто не отменял.

Интернет на территории РБ отключать надо. Чего уж мелочиться-то.