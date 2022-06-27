Владимир Трифонов
Автор
Болгарский политолог, специалист по международным отношениям. Высшее образование получил в Софийском университете «Св. Климент Охридский». Имеет степень PhD. Автор ряда научных и публицистических статей.
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Болгария продолжит русофобскую политику при любом правительстве
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Эпидемия, коррупция, война компроматов: почему протестует Болгария
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