Политический кризис в Болгарии и уличные протесты против правительства премьер-министра Бойко Борисова, продолжающиеся более недели, являются результатом ряда проблем в обществе, которые накапливались годами. Это, прежде всего, коррупция, углубление социального неравенства, острые противоречия между отдельными крупными предпринимателями в стране. Эпидемия коронавируса и карантин, а также другие противоэпидемические меры, нанесшие серьезный удар по экономике, сыграли роль детонатора, вызвавшего кризис. Соперничество между Борисовым и президентом Руменом Радевым, который поддерживает протестующих и также имеет свои политические амбиции, несмотря на ограниченные полномочия президентского института, также подлило масла в огонь.

Иван Шилов ИА REGNUM Протестующий

Если сравнивать с другими странами, болгарское правительство приняло относительно либеральные меры в борьбе с коронавирусом, но они все-таки ухудшили и без того сложную экономическую ситуацию. Нервы людей натянуты из-за социальной изоляции, которая началась в середине марта и продолжалась до мая, когда последовало смягчение противоэпидемиологических мер. Люди очень обеспокоены в связи с надвигающимся серьезным экономическим кризисом. Всем известно, что осенью произойдет серьезный спад в экономике, который, по оценкам разных экспертов, составит от 3 до 12%. Меры борьбы против коронавируса нанесли серьезный удар по ряду секторов, особенно по туризму и сфере услуг, на которые приходится около 70% национальной экономики. Сильно пострадал малый и средний бизнес. Значительная часть общественности считает, что он не получил достаточной поддержки со стороны правительства.

Все это сопровождается усилением конкуренции между крупными предпринимателями. Некоторым из них были предъявлены серьезные обвинения от болгарской прокуратуры, что автоматически повлияло на их бизнес и мобилизовало их на борьбу с существующим политическим статус-кво. Вот уже несколько месяцев в стране бушует беспрецедентная война компроматов. Премьер-министр Борисов и другие министры были уличены в злоупотреблениях — вниманию общественности были представлены некоторые аудио‑ и видеозаписи и документы, иллюстрирующие их махинации. С другой стороны, прокуратура опубликовала свидетельства и записи, изобличающие предпринимателей, против которых ведется расследование.

Действия судебной власти пользуются поддержкой значительной части населения, которая считает, что при переходе от плановой к рыночной экономике и приватизации имели место серьезные нарушения. Акцент на борьбе с внутренней преступностью приветствуется. В свою очередь, потерпевшие предприниматели утверждают, что дела против них являются политически мотивированными, и обвиняют прокуратуру в выполнении политических заказов и действий во благо определенных близких к власти бизнесменов. Эту позицию разделяет значительная доля граждан, и это усугубляет раскол в обществе.

(сс) European People's Party Бойко Борисов

Коррупция является серьезной проблемой для Болгарии в период демократических изменений, которые произошли после 1989 года. Общество становится особенно чувствительным к этому явлению в периоды экономических кризисов. Протесты наподобие нынешних не являются чем-то новым для Болгарии. Эти же явления мы наблюдали в 1990, 1996−1997, 2013−2014 гг., и тогда, как и сейчас, протестующие требовали политических перемен и большей нравственности в политике. В последние несколько лет обретает популярность идея серьезных реформ судебной системы, что позволит усилить гражданский контроль над прокуратурой.

Учитывая свое географическое положение, Болгария всегда сильно зависела от внешних факторов. В течение последних трех десятилетий она была ареной, на которой ведется серьезная геополитическая борьба между Россией и США. Россия пытается реализовать свои энергетические проекты на Балканах, а Соединенные Штаты делают все возможное, чтобы помешать им. Это дает повод ряду аналитиков полагать, что значительную роль в политическом кризисе в Болгарии играют усилия США по блокировке строительства болгарского участка «Балканского потока». Поэтому ряд аналитиков увидели связь между тем, что происходит в Болгарии и Сербии, которую недавно также серьезно сотрясали уличные протесты. Обе страны страдают от повсеместной коррупции и претерпевают серьезные экономические удары вследствие эпидемии коронавируса, но политическая ситуация в этих двух государствах значительно различается. В то время как правящая Сербская прогрессивная партия стоит на прочных позициях и вряд ли может быть заменена, учитывая недавние парламентские выборы в Сербии, в Болгарии идет жесткая политическая борьба. И правящая партия ГЕРБ (Граждане за европейское развитие Болгарии), и оппозиция ищут поддержку США и интерпретируют в свою пользу комментарий по поводу последних событий, размещенный на веб-сайте американского посольства в стране. Этот комментарий, в свою очередь, может быть истолкован самыми разными способами. Скорее всего, Соединенные Штаты не станут открыто участвовать в борьбе между правящей партией и протестующими, но сделают все возможное, чтобы использовать ситуацию для усиления своего присутствия в Болгарии и минимизации влияния России. Несмотря на традиционно доброе отношение большинства болгарского народа к России, фактом является то, что все ведущие политические партии в Болгарии придерживаются четкой евроатлантической ориентации и постоянно подчеркивают это. В обозримом будущем перемены вряд ли произойдут, потому что нет влиятельного политического субъекта, который стремится поддерживать баланс в отношениях с Россией и Западом. Сейчас ситуация в стране такова, что даже заявление о таких намерениях равносильно политической смерти. Болгария — член НАТО и Европейского союза, у нее значительно меньше возможностей для маневра, чем у Сербии, которая пытается проводить многовекторную внешнюю политику и которая может себе это позволить благодаря поддержке со стороны России.

Бойко Борисов и Дональд Трамп

Протесты в Болгарии, по всей видимости, продолжатся. Позиции нынешнего правительства очень хрупки. Трудно прогнозировать, сумеет ли ГЕРБ удержать власть до конца своего срока, который истекает в марте 2021 года. Премьер-министр Борисов попытался уменьшить некоторое давление на себя, уволив некоторых наиболее критикуемых министров. С другой стороны, серьезный экономический кризис ожидается осенью и зимой и нельзя исключать вторую волну COVID-19, которая также может привести к серьезным социальным последствиям и росту напряженности в обществе.

В протестах принимают участие люди с разными взглядами и идеями, особенно молодые люди. Непарламентская коалиция «Демократическая Болгария», состоящая из нескольких правых формирований, максимально эффективно использует политический кризис. Их преимущество состоит в том, что они не обременены негативом, который влияет на партии правящей коалиции (ГЕРБ — «Объединенные патриоты»), а также на другие силы в парламенте. Благодаря нескольким хорошо спланированным и осуществленным действиям «Демократическая Болгария» сумела заявить о себе как об альтернативе правительству, как о предсказуемой и последовательной политической силе, которая намерена провести серьезные законодательные реформы для содействия борьбе с коррупцией. Крупнейшая оппозиционная сила, Болгарская социалистическая партия (БСП), ведет себя в этой ситуации более пассивно. Ее раздирают внутренние противоречия, которые не позволяют партии убедить общественность в том, что она сможет вытеснить ГЕРБ. Ее популярность падает, и на предстоящих выборах ей трудно будет получить даже то количество голосов, которое она получила на предыдущих. Кризис среди традиционных партий способствует созданию новых внесистемных политических сил. Вероятно, у следующего парламента будет существенно измененный состав, и шансы на это увеличатся, если президент Дональд Трамп победит на выборах в США в ноябре.

(сс) Radi Sadek Правительство Болгарии

Несмотря на серьезные потрясения и удары по имиджу премьер-министра Борисова, у партии ГЕРБ есть реальная возможность сохранить за собой место первой политической силы в Болгарии, правда, уже не так убедительно, как в последние 11 лет. Каким бы ни был состав будущего правительства, никаких изменений во внешней политике страны ожидать не стоит. Скорее всего, евроатлантический вектор станет еще более выраженным. Что касается борьбы с коррупцией, то все усилия в этом направлении за прошедшие 30 лет пока не увенчались успехом, а надвигающийся экономический кризис и растущее неравенство сделают общество еще более чувствительным к этому вопиющему явлению.

Требования к следующему правительству, каким бы ни был его состав, будут очень высокими, и, если оно не решит поставленные задачи, существует серьезный риск усугубления политической нестабильности и усиления социальных противоречий.