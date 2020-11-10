Владимир Таллер

Автор

Президент и основатель группы компаний «ТВМ Групп», в состав которой входят две радиостанции, специализированный журнал «Медиапрофи», рекламное агентство. Кандидат экономических наук. «Воздействие информационных структур на формирование и функционирование институтов», 2006 год. Академик Российской Академии Радио (РАР), член Академии Российского телевидения (Тэфи), академик IEMMY (США), член правления Международной академии телевидения и радио (IATR), член правления Национальной Ассоциации телерадиовещателей (НАТ), член союза журналистов России.