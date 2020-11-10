В 2020 году мы отмечаем 30 лет с начала коммерческого радиовещания в России. Радио — одна из самых стабильных отраслей медиа, что подтверждается поведением рынка радиорекламы за последние годы, но вместе с тем оно более других сфер массмедиа подвержено внешнему влиянию и по опыту предыдущих кризисов быстрее падает, но и быстрее восстанавливается.

Иван Шилов ИА REGNUM Радио

Всего в России вещают более 3400 радиостанций в городах с населением более 100 тысяч жителей. В Москве вещают 54 радиостанции, в Санкт-Петербурге — 34 вещателя, в городах-миллионниках вещают от 20 до 33−37 станций.

За 30 лет радиовещания в России были созданы более 30 федеральных радиосетей, вещающих в основном из Москвы и распространяющих свой контент на многие регионы России, а некоторые из них покрывают своим вещанием всю территорию страны. Как правило, в регионах подавляющее большинство радиовещателей работает по франшизе с федеральными сетями, транслируя их контент, включая свои программы, информационные сообщения и локальную информацию в региональные окна.

Начало 2020 года было для радио достаточно оптимистичным, в январе наблюдался даже прирост рынка сетевой рекламы + 10%, но, начиная с февраля, началось падение от — 6% до — 49% и более в апреле. Начиная с мая месяца, падение радиорынка начало замедляться, и он стал потихоньку расти до +19% в июле и до +14% в августе. На локальных рынках дело обстояло гораздо хуже: по некоторым регионам падение в I квартале достигало — 70% и даже опускалось до — 90%. В этих условиях на первое место вышел вопрос о выживаемости радиостанций. Основным активом любой медиакомпании, безусловно, являются ее сотрудники. Вопрос сохранения коллективов был основным.

Микрофон на радиостанции

Практически всем радиостанциям удалось пережить резкое падение доходов и сберечь кадры. Для этого пришлось перейти на удаленную систему работы, что на радио при небольшом снижении качества удалось сделать достаточно быстро. В основном все сотрудники с пониманием отнеслись к вынужденному временному снижению заработных плат. Основной удар приняли на себя радиосети. Отнесясь с пониманием к проблемам региональных партнеров, они снизили для них франшизные платежи до 80%, а некоторые радиосети отменили их на этот период совсем. Надо отметить, что франшизные платежи составляют значительную часть расходов региональных вещателей и сетевых партнеров. Этот шаг «доброй воли» со стороны сетей помог пережить эти трудные времена региональным радиостанциям. Нельзя не отметить усилие со стороны правительства РФ, выразившееся в государственной поддержке отрасли.

Ряд крупнейших игроков рынка, ведущих сетевых радиохолдингов был отнесен к системообразующим предприятиям, подпадающим под особые условия субсидий со стороны государства. Большим шагом навстречу радиокомпаниям стал льготный кредит с возможностью его превращения в субсидию в 2021 году. Для всех радиостанций были снижены ставки страховых взносов и отчислений в Пенсионный фонд.

Уменьшение ставок налога на прибыль от рекламной деятельности с 30% до 15%, к сожалению, не дало эффекта, так как при полученных в этот период убытках начислять его было не из чего.

Важным шагом навстречу вещателям стал приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 15.06.2020 г. , разрешающий сократить лицензионные требования и дающий возможность снижения мощности передатчиков (231), сокращение объемов вещания в ночное время (348 р/с), переход в режим моновещания (44) и даже приостановку работы передатчиков до трех месяцев (107), что позволило снизить значительную часть затрат на услуги связи.

Радиовышка

Также были частично изменены условия договоров с РАО и ВОИС.

Большинство этих мер было инициировано Российской академией радио как основным представителем отрасли.

Нельзя не отметить активную позицию и помощь ТПП РФ и ее президента Сергея Катырина, откликнувшегося на обращение более 300 радиовещателей, отстаивающего интересы радиоотрасли на федеральном уровне и направившего усилия всех региональных филиалов на сотрудничество с радиостанциями на местном уровне.

Подводя итоги первого полугодия, можно отметить наиболее пострадавшую на рекламном рынке радиоотрасль, падение доходов которой достигло — 37% при падении ТВ на — 9%, а интернета на — 1%.

В этот период карантинных мероприятий радио потеряло до 9% радиослушателей, в первую очередь за счет резкого снижения слушания в автомобилях. Надо отметить снижение аудитории музыкальных радиостанций в этот период и повышение интереса к разговорным станциям, особенно к информационному вещанию.

В целом ежедневный охват аудитории снизился по сравнению с прошлым годом по округам почти на 6%. Произошел скачок внимания к активности радиостанций в сети интернет, в целом по результатам опросов возросло доверие к радио как источнику информации.

Радиоведущий

После снятия режима самоизоляции возвращается слушание в автомобилях (57%) и продолжается слушание радио дома (62%).

Сплочение всех игроков радиоотрасли, несмотря на конкуренцию, проявление профессиональной солидарности, поддержка государства, РАР, ТПП РФ, РТРС, Минкомсвязи и других участников рынка позволили пройти кризис с наименьшими потерями, что подтверждается результатами отрасли в III квартале 2020 года и дает основание прогнозировать оптимистическое развитие событий в IV квартале.