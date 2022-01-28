Владимир Симиндей

Автор

Российский историк и политолог, эксперт в области истории и современного развития Прибалтики. Работал на дипломатических должностях в посольстве России в Латвии. Руководитель исследовательских программ фонда «Историческая память», главный редактор «Журнала российских и восточноевропейских исторических исследований», член Научного совета Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ). Автор монографии «Огнём, штыком и лестью. Мировые войны и их националистическая интерпретация в Прибалтике», редактор-составитель ряда сборников архивных документов.