20 января Сейм Латвии единогласно одобрил назначение на пятилетний срок нового директора главной из трех спецслужб страны — Бюро по защите Конституции (SAB). Им стал Эгилс Звиедрис, до сих пор выполнявший обязанности замдиректора SAB по разведке и начальника соответствующего управления.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Латвии

Эгилс Звиедрис до сих пор тщательно избегал засветки в публичном пространстве, поэтому заметно, что нынешнее внимание журналистов и обязанность сказать хоть несколько слов на камеру вызывают у него некоторое напряжение, скованность в словах и жестах. Сам Звиедрис является коренным обитателем спецслужб постсоветской Латвии: с 2000 года он работает в SAB, занимаясь разведывательной деятельностью против России и стран СНГ, вырос из инспектора по особо важным делам до заместителя директора в 2014 году. До этого он с 1992 года последовательно служил в уже давно упраздненных или переформатированных структурах — Службе охраны правительства (VAD), Департаменте защиты экономического суверенитета (VESAD) и Полиции безопасности (DP). Как подчеркивается в его скупой официальной биографии, уже с августа 2021 года Зведрис представлял SAB на сходках руководства служб разведки и безопасности стран ЕС и НАТО. Публичные данные не свидетельствуют о получении Звиедрисом качественного юридического или гуманитарного университетского образования: за его спиной значится лишь инженерно-строительный бакалавриат и магистратура в сфере бизнеса, тогда как о переподготовке и дообучении в западных разведшколах умалчивается.

Из положительных моментов депутаты правящей коалиции и оппозиции отмечают «горящие глаза» Звиедриса и зацикленность на работе, а также самое важное: отсутствие данных о какой-либо ангажированности Звиедриса, участии его в политико-групповых разборках. Ибо реальная власть SAB над депутатами, министрами, президентом и высшей бюрократией очень велика: именно от этой структуры зависят «дозволы» — сертификаты о доступе к классифицированной, то бишь в той или иной степени секретной информации, наличие которых необходимо как для занятия должностей, так и для исполнения обязанностей. При предыдущих руководителях бюро не раз возникали политические скандалы, рушились карьеры министров… Обжаловать эти решения можно только у генерального прокурора, но чтобы и оттуда «не протекала» информация и сохранялась кадровая герметичность, предыдущий генпрокурор Янис Майзитис, неизменно отклонявший все жалобы, в 2013 году был назначен… директором SAB! И вот в связи с его смертью 11 ноября прошлого года на втором сроке полномочий в возрасте 60 лет, причины которой от общества были утаены, и возникла потребность подыскивать нового директора. В итоге предсказуемо решили не искать счастья на стороне «в условиях угроз со стороны России, Белоруссии и Китая»: кандидатуры из смежных структур, дипломатических или юридических кругов были отклонены.

Sab.gov.lv Эмблема SAB

Стоит отметить, что главной «валютой» SAB до сих пор были не сами добытые сведения по линии разведки или контрразведки, а «доверие старших партнеров», у которых можно одолжиться информацией в обмен на некоторые услуги. Поэтому так важна охрана натовских тайн и местных госсекретов. Не удивительно, что наиболее маститым из всех директоров SAB был и остается «супермен» из Питерборо — бывший британский бригадный генерал латышского происхождения Янис Кажоциньш, получивший латвийское гражданство в 2003 году и на две пятилетки возглавивший спецбюро, а ныне являющийся советником президента Эгила Левитса и секретарем Совета национальной безопасности. Как раз на днях фонд «Историческая память», в котором я работаю, завершил расследование о родственных связях клана Кажоциньшей с латышскими эсэсовцами, вплоть до установленного военного преступника — Яниса Цирулиса. Это бывший офицер латвийской армии, причастный к массовым убийствам мирных жителей в Новгородской области, возле деревень Жестяная горка и Чёрное, затем офицер Латышского легиона СС (организация, деятельность которой запрещена в РФ), один из учредителей ветеранской организации легионеров «Ястребы Даугавы», руководитель её западногерманского отделения в 1967—1973 годах, шеф Латышской гимназии в Мюнстере в 1973—1978 годах. Именно ее в 1973 году окончил будущий президент Эгилс Левитс, взявший себе советником по нацбезопасности дальнего родственника своего мюнстерского благодетеля.

State Chancellery of Latvia Янис Кажоциньш

От нового руководителя Бюро по защите конституции Звиедриса, который без раскачки вступил в должность, не стоит ждать резких движений и кардинальных изменений в функционировании SAB. В ближайшее время он будет сверять и перелицовывать сценарии развития конфликта США и других стран Запада с Россией по поводу Украины, «гадать» над которыми будет допущенная к чтению бумаг этого бюро политическая верхушка Латвии. Вторым направлением приложения активности нового директора станет выискивание попыток из России повлиять на расклад сил и умонастроений в латвийском политикуме накануне выборов в сейм, запланированных на 1 октября 2022 года.