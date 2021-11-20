Владимир Шаронов
Последние публикации
Жена Льва Карсавина. История одного портрета работы Ильи Репина
Вот уже более полугода тихо и незаметно для специалистов и всех интересующихся судьбой и творчеством Льва Карсавина «в опустевших «репинских» залах постоянной экспозиции Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке проходит выставка «Илья Репин: известный и неизвестный». Между тем на одном из...
20 ноября 2021
Подлинная дата кончины Льва Карсавина
Если вспоминать обстоятельства жизни Льва Платоновича Карсавина под углом собственно религиозным, то в его земном пути и творчестве начинают проявляться черты, указывающие на то, что Провидение определило этому историку, мыслителю и поэту назначение совершенно особенное и отличающее от многих фигур...
9 марта 2019