Москва, 20 ноября, 2021, 17:41 — ИА Регнум. Вот уже более полугода тихо и незаметно для специалистов и всех интересующихся судьбой и творчеством Льва Карсавина «в опустевших «репинских» залах постоянной экспозиции Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке проходит выставка «Илья Репин: известный и неизвестный». Между тем на одном из портретов экспозиции запечатлена именно та, кто в 1906 году стала женой Л. П. Карсавина.

Копия фотоснимка Л.Н. Кузнецовой, впоследствии Карсавиной, изготовленная в фотомастерской Каунаса ок. 1938 г. для старшей дочери Ирины Львовны. Оригинал был сделан одновременно с написанием ее портрета И.Е. Репиным. Хранится в Библиотеке Вильнюсского государственного университета: F 138-186.

Эта работа впервые была представлена на Тридцатой Передвижной выставке под названием «Дама с вороном» [1]. Вероятнее всего, из-за расхождений со своим первоначальным названием — сегодня она значится как «Портрет Лидии Кузнецовой» (картина из частного собрания Александра Клиновского) — картина не привлекла значительно бо́льшего внимания, которого она, несомненно, заслуживает.

Лидия Кузнецова с шести лет дружила с младшей дочерью художника Татьяной, обе они стали выпускницами Бестужевских курсов. Отношения женских половин семей Репиных и Кузнецовых были очень близкими. По свидетельству Ирины Львовны Карсавиной, ее мать даже пыталась сватать старшую дочь — Веру Ильиничну — за доктора, также дружившего с семьей Кузнецовых. Но, как пишет Ирина Львовна, «мадам Репина постаралась скорее увезти В. И. Она была очень несчастна с Репиным, и В. И. была ей ближе всех её детей» [2].

Именно в 1901 году, когда был написан этот выставленный в экспозиции портрет Лидии Кузнецовой, Татьяна Ильинична венчалась с Николаем Геннадьевичем Язевым. Обеим подругам суждено было в полной мере испытать своевольную немилость исторических вихрей ХХ века. Дальнейший путь картины «Дама с вороном», или, как она именовалась во французском написании «La dama au corbeau», имеет свою особую траекторию, до сих пор полную не до конца выясненных обстоятельств. Однако часть деталей можно узнать из нескольких разных редакций записей старшей дочери Льва Платоновича Ирины, обнаруженных мной в бумагах семейного архива Карсавиных. Он хранится в Библиотеке Вильнюсского государственного университета и обозначен в формулярах как фонд «F 138−59».

Ирина Львовна начала записывать известные ей сведения о генеалогии своей семьи и рассказах о жизни родителей и предков в 1983 году. В них она несколько раз возвращалась к теме репинского портрета Лидии Николаевны и своим попыткам разыскать эту работу. Среди прочего она вспоминает, как Лидия Николаевна в период проживания в Кламаре под Парижем пригласила Татьяну Ильиничну остановиться «у нас всей семьей. Вся наша столовая была завешена картинами Репина. <…> В то время (в 1931 г) И. Е. Репин был очень мало известен во Франции. Художник Александр Николаевич Бенуа писал Татьяне Ильиничне еще в Куокало, что прежде, чем продавать, надо сделать рекламу, чтобы не продешевить картин. То же самое говорил Татьяне Ильиничне мой beau-frère [3]. Но она очень спешила. Помогать ей взялся Зеелер.[4] Главным покупателем был Гарганов [5], уже обладатель «Дамы с вороном». Он купил «Ангела смерти», но через некоторое время у него заболела дочь [6] и он просил поменять на что-нибудь другое».

В другой редакции записей Ирина Львовна пишет, что в вышедшей в 1969 году книге «Новое о Репине» [7] этот портрет фигурирует «как неизвестно, где находящийся». И далее она продолжает: «В 1931 году «Дама с Вороном» являлась собственностью некоего Гарганова, поклонника Репина, в Париже. Моя мать и Татьяна Ильинична Репина-Язева, гостившая у нас тогда под Парижем, ездили ее смотреть. В 60-х годах, уже находясь в Советском Союзе, я прочла заметку в «L'Humanité», что Люксембургский музей (Musée du Luxembourg) купил картину Репина «La dama au corbeau». Я тогда просила сестру мою Марьяну Львовну Сувчинскую навести справки, она ничего не добилась, а люксембургский музей уже несколько лет, как упразднен, а его картины перевезли в Лувр. Несколько дней назад один мой знакомый, бывший сотрудник Художественного института в Вильнюсе (Литовская СССР), который теперь на пенсии и переписывается с одним из сотрудников Лувра (Musée du Louvre) в Париже, сообщил мне, что «La dama au corbeau» (Дама с вороном) хранится в Лувре и считается портретом тетки моей по отцу балерины Тамары Платоновны Карсавиной».

Какими чудесными путями ворон и его спутница после Франции смогли оказаться в Великобритании, стать объектом для коммерческого копирования [8] и, главное, вернуться в Россию, пока неизвестно. Возможно, недостающие звенья в этой истории восполнит нынешний владелец это замечательной во многих отношениях картины.

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[1] См: И. А. Доронченкова Семья И. Е. Репина в письмах Т. И. Репиной-Язевой. Публикация И. А. Доронченкова и И. А. Савкина // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 1991 год. СПб., 1994. С.252.

[2] Ирина Львовна пишет о старшей дочери Репина Вере Ильиничне ((1872 — 1948). О этой и других, найденных записях И. Л. Карсавиной в данном тексте пойдет речь далее.

[3] beau-frère (фр.) — шурин.

[4] Зеелер Владимир Феофилович (1874 — 1954) — российский политический и общественный деятель, юрист, адвокат, заметный представитель русской эмиграции.

[5] Лев Сергеевич Гарганов (1881 — 1947) — частный коллекционер. С 1920 находился в эмиграции, жил во Франции. Основал акционерное общество «Lianofilm» (под Парижем) и лабораторию по проявлению кинофильмов, привлекал для работы русских эмигрантов. Был директором продукции фильма «La Bataille» («Битва») Н. Фаркаса (1933). Автор книги «Triomphe de la vie» (Париж, 1941).

[6] Людмила Львовна Дагьяр (D'Aguiar) урожденная Гарганова (в некоторых французских газетах упоминается как Карканова) (1920−1978) — учредительница французского центра по приему культурных деятелей Восточной Европы (ССА). Участвовала в работе Ассоциации друзей журнала «Континент». Оказывала поддержку Русскому музею современных нонконформистов.

[7] Новое о Репине: статьи и письма художника; воспоминания учеников и друзей / Ред.-сост. И. А. Бродский и В. Н. Москвинов. Л., 1969. С. 435.

[8] См, например: BrushWiz. Fine art for everyone: https://www.brushwiz.com/catalog/ilya-repin-portrait-of-lydia-kuznetsova-oil-painting-reproduction-1537/

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Шаронов Владимир Иванович — исследователь жизни и творчества Л. П. Карсавина, ученый секретарь Западного филиала РАНХиГС (Калининград)