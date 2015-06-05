Владимир Оленченко
Последние публикации
G8: на перепутье
В связи с проведением 6−8 июня 2015 г. в Германии саммита, именуемого на данном этапе G7, в российском и международном информационном пространствах активизировались обсуждения относительно степени его глобального значения и отношения к нему России. В разных источниках присутствуют разные даты...
5 июня 2015
Кому на самом деле нужна ратификация соглашения об ассоциации Украины с ЕС
О некоторых аспектах ратификации договора Украина-ЕС Евросоюз определил даты центрального пункта латвийского председательства в ЕС — саммита «Восточного партнерства», который состоится 21-22 мая 2015 г. в г. Рига (Латвия). Логично предположить, что к этому времени Брюссель должен был бы стремиться...
18 мая 2015