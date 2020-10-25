Владимир Лепехин
Последние публикации
Россия должна срочно направить миротворцев в Лачинский коридор
Ситуация на Южном Кавказе в последние дни развивается в крайне нежелательном для России направлении. Россия теряет влияние в этом стратегически важном регионе Евразии, что неизбежно ведет к появлению на постсоветском пространстве — на годы и годы вперед, еще одной кровоточащей раны. Автор этих...
25 октября 2020
Лукашенко: первые правильные шаги
Наконец-то. Наконец-то Лукашенко начал принимать правильные решения. Более месяца с момента проведения в Белоруссии президентских выборов и начавшегося в ответ на результаты этих выборов массового протеста в Минске Александр Григорьевич был похож на того теленка, который после родов никак не может...
18 сентября 2020
Победили Эболу, победили COVID-19, пора браться за онкологию
Независимо от того, произойдет новая вспышка коронавируса осенью текущего года, или эта напасть развеется, «как сон и утренний туман», очевидно, что человечество не готово к повторному испытанию. Подробный анализ итогов первого этапа пандемии еще впереди; я же хочу предложить всем неравнодушным...
14 июля 2020
Российская система здравоохранения в преддверии фундаментальных перемен
Ситуация с пандемией коронавируса в России и в мире поставила вопрос о необходимости модернизации в РФ национальной системы здравоохранения. По мнению директора Института ЕАЭС Владимира Лепехина, это сегодня важнейший вопрос всей внутренней политики государства, так как в ближайшие годы...
5 июня 2020
Итоги выборов в Раду: поражение «Чужого» и победа «Хищника»
Прогноз, озвученный автором этих строк накануне парламентских выборов на Украине, в основном подтвердился. Но кое-что, конечно же, в этом прогнозе осталось за кадром. Я имею в виду, прежде всего, предполагаемую степень фальсификации результатов выборов в пользу новой правящей партии и ее кукловодов...
23 июля 2019
Один Иерусалим – две столицы. На пороге 2018 года
Под занавес 2017 года администрация Дональда Трампа преподнесла миру сюрприз в виде решения о придании Иерусалиму статуса столицы Израиля и последующих грозных заявлений по этому поводу. С моей точки зрения, названный сюрприз стал катализатором самых разных конфликтных процессов — как эскалации...
30 декабря 2017