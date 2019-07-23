Прогноз, озвученный автором этих строк накануне парламентских выборов на Украине, в основном подтвердился. Но кое-что, конечно же, в этом прогнозе осталось за кадром. Я имею в виду, прежде всего, предполагаемую степень фальсификации результатов выборов в пользу новой правящей партии и ее кукловодов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Игорь Коломойский

Сегодня, на третий день подозрительно медленного подсчета голосов степень названной фальсификации более или менее ясна. Но как и в каком направлении были осуществлены мероприятия по искажению реальных результатов волеизъявления украинских избирателей?

Социологические опросы накануне голосования показывали, что партия «Слуга народа» наберет по итогам выборов в Раду от 35 до 40%. Получилось более 43%. Партия «Сорос» (то бишь «Голос») набирала, согласно опросам, едва ли 5%, получилось в итоге почти 6%. В совокупности вместо общих 43−45% участники формирующейся правящей коалиции получили почти 50%.

President.gov.ua Владимир Зеленский на парламентских выборах

Похоже, что дополнительные 5−6% были таки натянуты избиркомами и ЦИК Украины уже при подсчете голосов. И это при том, что партия Шария, «Оппоблок», партия Ляшко и некоторые другие участники избирательного процесса «недотянули» до тех величин, которые показывали экзитполы, по 1,5−3%.

Впрочем, главное направление фальсификаций следует искать не в голосовании за партийные списки: здесь много не подтасуешь — разница в величинах, показываемых экзитполами, и итоговым результатом хорошо видна и может вызвать вопросы. Основные и, похоже, весьма существенные фальсификации произошли в одномандатных округах.

Именно в этих округах, судя по всему, в минувшее воскресенье царил форменный беспредел. Тем более что на Украине на этих выборах не было международных наблюдателей от России и ПАСЕ: наблюдателей от РФ в Незалежную не пустили, наблюдателей из ПАСЕ не пригласили в связи с возвращением России в эту организацию. То ест, украинским властям можно было беспредельничать с подсчетом голосов по полной.

В результате в Раду по одномандатным округам практически повсеместно были «избраны» «темные лошадки»: никому не известные (или, напротив, печально известные) персонажи, помеченные преимущественно как выдвиженцы партии «Слуга народа» или «независимые кандидаты».

Не буду расписывать, как это происходило (сама история с подсчетом голосов еще будет активно обсуждаться в украинских СМИ), скажу главное: по рисунку того, как прошли выборы, а также по динамике изменения отданного за те или иные партии количества голосов в ходе их подсчета стало ясно, что эта избирательная кампания стала закреплением победы «Хищника» (ОПГ Коломойского) в борьбе против «Чужого» (ОПГ Порошенко).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Игорь Коломойский

То есть, пока Зеленский будоражил внешних наблюдателей поездками по стране и европам, развлекал народ своими красными труселями, гримасами и различными громкими или нелепыми заявлениями, люди Коломойского перетрясли все избиркомы.

В результате «патриотически» настроенные члены избирательных комиссий ровно так, как пять лет назад кастрюлеголовые активисты на майдане в Киеве дружно заливали в бутылки горючие коктейли, в минувшее воскресенье дружно накидали в урны избирательные бюллетени в пользу новой власти — тем более что этот доблестный труд, как утверждают инсайдеры, был соответствующим образом простимулирован.

И уж поскольку процесс подсчета голосов был узурпирован людьми Коломойского, по конечным результатам выборов в Раду можно судить, с кем этот мегаолигарх вынужден был (или посчитал нужным) договориться об очередном переделе Украины.

Нет, он не стал договариваться с кем-либо из других известных украинских нуворишей, оказавшихся не способными организовать систему контроля за выборами хотя бы на востоке Украины — Коломойский кинул даже Ахметова. Как реальный новый хозяин Незалежной и геополитический (!) игрок, он разложил — ни больше ни меньше — международный пасьянс.

Во-первых, этот новый властитель Украины учел интересы Госдепа США — и пропустил в Раду партию Порошенко (а вместе с ним и всю самую негодяйскую прогосдеповскую верхушку организаторов майдана в Киеве и АТО в Донбассе) и как бы новую, но не менее проамериканскую тусовку, набежавшую, как мухи на го., пардон, на «Голос» Вакарчука.

Gov.ua Петр Порошенко

Во-вторых, он не стал гасить Юлю, за которую традиционно держатся ЛГБТ, а также RUHRGAS и прочие лоббисты от Германии. Тем более что «газовая принцесса» имманентно готова работать на всех господ разом и еще пригодится Коломойскому для организации каких-либо провокаций, в том числе, и для наездов, если что, на того же Зеленского.

И, в-третьих, новый хозяин Украины вынужден был учесть интересы некоторых российских олигархов, ратующих, в частности, за успех партии Бойко — Медведчука. В том смысле, что не стал особо мешать прохождению в Раду партийного списка «Оппозиционной платформы — За жизнь». Тем более что с Россией ему еще придется договариваться по важнейшим направлениям того бизнеса, который сегодня перетекает исключительно в его, Коломойского, загребущие руки. Кроме того, ему важно, чтобы Москва признала результаты нынешних выборов в Верховную раду.

Kremlin.ru Виктор Медведчук

По факту гражданин Швейцарии и Израиля Игорь Коломойский переиграл Кремль и Госдеп в ходе недавних президентских выборов на Украине. Как следствие, он же «развел» всех своих бывших и нынешних «партнеров» и в ходе выборов в Верховную раду.

Ну, и теперь стоит ожидать, как ОПГ Коломойского будет играть на «добрососедских» чувствах российского руководства, чтобы в очередной раз не просто объегорить РФ на переговорах по судьбе Донбасса и организации через Незалежную транзита российского газа в Европу, но и неплохо заработать на заключении соответствующих сделок, как это делали утилизированные Порошенко, Яценюк и прочее ворье (Гонтарева, Яресько, Матиос, Продан и т. п .), переместившееся за пределы ридной неньки.

И лично мне почему-то кажется, что у него, у Коломойского, все получится. Ну хотя бы потому, что у него слишком много идейных и коррумпированных помощников внутри российского правящего класса. В конечном счете бандеровизация Украины и власовизация РФ — это ведь единый геополитический проект, управляемый из Лондона и некоторых других западных столиц: десоветизация, дерусификация и колонизация Украины уже состоялись, следующая цель — Россия.