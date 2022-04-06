Владимир Колотов
Автор
Востоковед, профессор, заведующий кафедрой истории стран Дальнего Востока СПбГУ
Последние публикации
Скопус-шмопус российской науки
Нынешнее беспрецедентное противостояние России с коллективным Западом, которое в действительности не прекращалось никогда, разве что приобретало разные формы на различных этапах, даже в капитулянтские ельцинские времена, подталкивает российское общество и управленческий класс к обретению полного...
6 апреля 2022
Колониальная наукометрия и внешняя политика России на Востоке
Колониальный, ограничительный характер наукометрии в России очевиден при анализе положения, в котором оказалось российское востоковедение. Востоковеды — китаисты, индологи, вьетнамисты, арабисты и многие другие специалисты — «штучный товар». Выдержать многолетнюю муштру, научиться писать справа...
15 марта 2022