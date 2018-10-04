Владимир Дегоев
Последние публикации
Алексей Петрович Ермолов. Геополитик по призванию и поневоле
В богатейшей российской истории найдется немало персонажей, достойных знаменитого афоризма «сфинкс, не разгаданный до гроба». Алексей Петрович Ермолов определенно из таких. Его феномен спаян из многих мозаичных и контрастных элементов, начиная от его происхождения (потомок древнего татарского рода)...
4 октября 2018
Современное историописание: на войне как на войне
Позволю себе начать со школьной банальности. История строится из фактов, как здание из кирпичей. Из этого строительного материала можно создавать разные сооружения. По архитектуре, по предназначению, по размерам, по красоте. В историографии такие сооружения именуются теориями, концепциями, идеями...
2 декабря 2017
Новое «очаковское дело». Как то будет на сей раз?
Построение исторических аналогий, как известно, вещь увлекательная и коварная. Зачастую желание выискать в сугубо внешних параллелях совпадение сути неодолимо. Так рождаются совершенно надуманные «доказательства» повторения истории. К сожалению, существует нечто посерьезнее этих мифов —...
24 августа 2017
Достоверна ли историческая наука?
Есть темы, которые многие читатели, не задумываясь, отодвигают в сторону как абсолютно бесцельное чтение. В этой категории давно уже числятся вечный двигатель, машина времени, алхимические надежды на обретение богатства и бессмертия. Есть также вполне образованные люди, готовые пополнить этот...
15 января 2017
Мастер-класс на все времена: о творчестве Н.Ф.Дубровина
У Николая Федоровича Дубровина свое, особое место в отечественной историографии. Может показаться, что с точки зрения времени, научной и культурной среды, его сформировавших, он принадлежит исключительно девятнадцатому веку. Стало быть, и оценивать творчество Дубровина следует с поправками на это...
27 марта 2016
Креакваклы и Приватизированное будущее
«Не делай чужие проблемы своими». Из памятки для студентов одного американского университета На протяжении веков предвидение будущего считалось оккультной сферой и монополией избранных — придворных астрологов, всякого рода авгуров, юродивых, самозваных пророков. Иногда они угадывали общие очертания...
20 октября 2015
Услышать Путина, понять Россию
Когда-то от слов «Говорит Москва!», произносимых величественным голосом Левитана, все замирали. Этот голос чувствовал весь мир. Те, кто не знал ни слова по-русски, догадывались, что сообщается нечто очень важное. Нечто такое, с чем нельзя не считаться. И считались, поскольку этим голосом говорила...
1 октября 2015