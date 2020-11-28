Владимир Боглаев
Последние публикации
Станет ли Белоруссия конструктором будущего Союзного государства?
Происходящие в мировой экономике тектонические процессы неизбежно приведут к глобальным изменениям правил распределения национальных богатств как между странами, так и среди слоёв общества в этих странах. Подобные изменения будут происходить в результате бескомпромиссной борьбы наиболее значимых...
28 ноября 2020
Промышленная политика как национальная идея — новый курс на развитие России
Нельзя не высказаться по поводу недавно вышедшей в «Комсомольской правде» статьи промышленника и политика Константина Бабкина «Нашей стране нужен новый курс». И дело совсем не в том, что озвучен призыв «на старт» для действий единомышленников, нацеленных на достаточно амбициозный проект возрождения...
5 февраля 2020