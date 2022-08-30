Виталий Волков

Автор

Член Московского отделения Союза писателей России, автор романов «Кабул-Кавказ» (2003, Вагриус), «Туркменка» (2011, Книжный клуб 36,6), «Век Смертника» (2009, Новая газета – Казахстан), «Выстрел в Вене» (2020, Литрес), «Мирное время – 2021» (2021, Литрес), «Briefe aus den Garten Eden» (2015, Novum Verlag, Австрия), «Письма из Райских кущ» (2016, электронное Издательство Стрельбицкого, Украина), нескольких сборников рассказов. Лауреат премии СП РФ имени Ф.М. Достоевского 2021 года за роман «Выстрел в Вене». Журналист, международный обозреватель, эксперт по Центральной Азии (немецкий медиа-холдинг DW (1998-2020 гг) и российский фонд «Наследие Евразии» (2008 – 2021гг). Главный аналитик фонда «Наследие Евразии» (с 2022 г.)